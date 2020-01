Osterburken/Mosbach. (pol/mare) Gleich zwei Fälle vermeintlicher Tierwilderei wurden der Polizei am Montag gemeldet. Das berichten die Beamten.

In Osterburken fand der zuständige Jagdpächter im Wald ein Reh, welches sich in einer Schlinge verfangen hatte und darin qualvoll erstickte. In einem Waldstück in Lohrbach betreibt der ansässige Jagdpächter eine Wildschwein-Kirrung. In unmittelbarer Nähe wurde hier ein Armbrustpfeil gefunden, der den Verdacht auf Jagdwilderei aufwirft.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 06291/648770 beim Polizeiposten Adelsheim oder unter der Telefonnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.