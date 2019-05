Neudenau. (pol/rl) Am späten Mittwochabend verunfallte eine Aprilia auf der Siglinger Straße. Gegen 23 Uhr war ein 16-jähriger Motorrad-Fahrer samt Sozius in einem gesperrten Baustellenbereich unterwegs. Am Ende des Bereichs prallte das Motorrad gegen eine Baustellenabsicherung. Fahrer und Sozius stürzten daraufhin auf die Fahrbahn.

Beide wurden verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Als die Polizeibeamten vor Ort bemerkten, dass beide nach Alkohol rochen, behaupteten sie, dass der jeweils andere die Aprilla gefahren sei. Beide mussten daraufhin eine Blutprobe abgeben.

Am Motorrad entstand rund 2000 Euro Sachschaden, der Schaden an der Baustellenabsicherung beläuft sich auf etwa 500 Euro.