Mosbach. (pol/lyd) Nicht schlecht dürfte ein Mitarbeiter einer Firma in der Mosbacher Straße in Neckarelz gestaunt haben. Als er am Sonntagmittag zu einem auf dem Firmengelände abgestellten Lastwagen kam, fand einen schlafenden Mann im Führerhaus eines Lkw, teilt die Polizei mit.

Der Mann hatte sich in das unverschlossene Führerhaus des Lkws gelegt, um dort seinen Rausch auszuschlafen. Alarmierte Polizeibeamte des Polizeireviers Mosbach erteilten dem 39-Jährigen einen Platzverweis.

Außerdem muss der Mann mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen, da er die Sonnenbrille des Lastwagenfahrers eingepackt hatte.