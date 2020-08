Gundelsheim. (pol/lyd) Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren am Sonntagabend auf einer Wiese zwischen Bachenau und Gundelsheim im Einsatz, teilt die Polizei mit. Zeugen meldeten dort gegen 21.40 Uhr ein Feuer. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Böschungsbrand. Da ein Zusammenhang mit den zurückliegenden Bränden in und um Gundelsheim nicht ausgeschlossen werden konnten, waren mehrere Streifenfahrzeuge sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Was zu dem Feuer am Sonntagabend geführt hat, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.