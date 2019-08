Frontfrau und Sängerin Sharon den Adel hat die Band Within Temptation im Jahr 1996 mitgegründet. Foto: Lenhardt

Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Rumms! Wo "Within Temptation" auftritt, da gibt es keine Schmusesongs. Nach ihrem Auftritt beim Wacken-Open-Air mit rund 75.000 Besuchern legte die Band im Schwetzinger Schlossgarten am Samstag ihren nächsten Konzert-Stopp ein. Rund 2500 Besucher waren gekommen, um die niederländischen Symphonic-Metaller zu erleben. Zu wenig? Frontsängerin Sharon den Adel sah das anders: "Es ist toll, in diesem Park mit dem Schloss zu singen."

Unter den Besuchern waren Silke Völlinger und Uwe Bodrogi aus Rheinstetten: "Wir verfolgen die Band schon etliche Jahre. Jedes Album ist anders. Das hier ist eine schöne Location für ein Konzert." Uwe Völlinger lüftete seinen mehr als 100 Jahre alten Zylinder, in dem er Eintrittskarten verstaut hatte - ganz oben die für das Konzert in Schwetzingen.

"Within Temptation"-Konzert in Schwetzingen





























Nicola Bajohr war mit ihren Töchtern Isabella (21) und Helena (17) aus Wiesloch gekommen. "Mit jedem Kind, das 18 Jahre alt wird, gehen wir auf ein großes Konzert", erzählte sie. "Helena wird dieses Jahr 18, für uns ist das hier ein Familienausflug." Isabella hatte sich wie die Frontsängerin geschminkt: "Das mache ich jeden Tag", sagte sie.

Die Band startete mit einem Klangteppich - als würde die Unterwelt mit Feuerhänden nach der Bühne greifen. Sängerin Sharon den Adel legte los mit "Sounds of Freedom". "Mit Wucht hallte ihre Stimme durch den Park, bis praktisch alle Zuhörer sich vom Gras erhoben hatten - für die Freiheit. Sharon den Adel und Robert Westerholt hatten Within Temptation 1996 gegründet. Ihren ersten großen Erfolg feierte die Gruppe mit dem Titel "Mother Earth", der auch in Schwetzingen zu hören war.

Rund drei Millionen CDs und DVDs haben die Symphonic-Metaller verkauft und dafür rund 30 Gold- und Platin-Auszeichnungen erhalten. Den Anlass für ihre neue Tour lieferte das siebte Album "Resist". Sängerin Sharon den Adel soll gesagt haben: "Es ist das schwierigste Album, das wir bisher gemacht haben." Der Song "The Reckoning" fand in Schwetzingen schon einige Fans. Auch "In Vain" gehörte zu den neuen Liedern, die gespielt wurden. Ein weiterer Höhepunkt: "Paradise" aus dem Jahr 2014. Den Auftritt der Metaller säumte eine irre Bühnen-Show: Wassermassen fluteten die Leinwände, und riesige Rosen erblühten im Rhythmus der Musik - bis alles im Feuer erglühte.

Als Vorband stimmte die Gruppe Scarlet Dorn die Gäste ein. Sängerin Scarlet bewies eine tolle Stimme, musste jedoch ständig gegen die Band ankämpfen. Nur ab und zu konnte sie sich richtig entfalten, zum Beispiel bei "Hell Hath No Fury Like a Woman Scorned". Gegen 22.30 Uhr strömten die Gäste dann wieder aus dem Schlosspark. Eine Tochter sagte zu ihren Eltern: "Das war supergeil." Ein anderer Besucher pflichtete ihr bei: "Einfach genial."