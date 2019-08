Region. (pol/mare) Der als vermisst gemeldete Mann, der am Dienstagnachmittag das Psychiatrische Zentrum Nordbaden verlassen hatte und nicht mehr zurückgekehrt war, ist wieder da. Der 38-Jährige wurde am gestrigen Donnerstag am Hauptbahnhof Mannheim angetroffen und wieder ein eine Fachklinik eingeliefert.

Update: Donnerstag, 8. August 2019, 9 Uhr