Gruppenbild mit Dame: Die 15 Winzer der Weisse Burgunder Charta von der Bergstraße und aus dem Kraichgau veranstalten am 13. Juli im Portland-Forum in Leimen den 1. Internationalen Weißburgunder-Gipfel. Foto: Friedrich E. Becht

Von Thomas Veigel

Leimen/Östringen. Weißburgunder zählt neben Riesling zu den beliebtesten Rebsorten in Deutschland. Die Sorte wächst überall dort gut, wo es dem Riesling bereits zu heiß geworden ist. Das Hauptanbaugebiet ist deshalb auch Baden. Im italienischen Südtirol ist der Weißburgunder eine der weißen Leitsorten. Dort hat man ihm ein Festival gewidmet, das "Spatium". Bisher war das die einzige Veranstaltung in Europa, die sich seit 2014 alle zwei Jahre dem Weißburgunder widmet. Das wird sich ändern: Am 13. Juli steigt der 1. Internationale Weißburgunder-Gipfel im Portland-Forum in Leimen. Von 15 bis 21 Uhr zeigen 90 Winzer aus den besten Weißburgunder-Regionen der Welt jeweils zwei Weine dieser Rebsorte.

Idealer Essensbegleiter

Alles, was Rang und Namen hat in der Welt der Weißburgunder, ist an diesem Tag an der Bergstraße: Abraham, Lageder, St. Michael-Eppan, Terlan und Tiefenbrunner aus Südtirol, Gross, Polz und Tement aus Österreich, Aldinger, Friedrich Becker, Bercher, Bergdoldt, Franz Keller, Dr. Heger, Rebholz, Schlör, Seeger, Wassmer und Wehrheim aus Deutschland - um nur einige bekanntere Namen zu nennen.

Veranstaltet wird der Weißburgunder-Gipfel von den Winzern der "Weisse Burgunder Charta", das ist ein Zusammenschluss von 15 Winzern der badischen Bergstraße und des Kraichgaus, die es sich auf die Fahne geschrieben haben, den Weißburgunder als Leitsorte der Region zu etablieren.

Hintergrund Weißer Burgunder, französisch Pinot Blanc, ist eine Mutation des Blauen Spätburgunders (Pinot Noir) und seit dem 14. Jahrhundert bekannt. Die Sorte bereitet im Anbau wenig Probleme und kann durch eine lange Reifezeit hohe Mostgewichte erreichen. Deutschland hat mit einer Anbaufläche von 5300 Hektar den Spitzenplatz weltweit inne. Innerhalb des letzten Jahrzehnts hat sich die [+] Lesen Sie mehr Weißer Burgunder, französisch Pinot Blanc, ist eine Mutation des Blauen Spätburgunders (Pinot Noir) und seit dem 14. Jahrhundert bekannt. Die Sorte bereitet im Anbau wenig Probleme und kann durch eine lange Reifezeit hohe Mostgewichte erreichen. Deutschland hat mit einer Anbaufläche von 5300 Hektar den Spitzenplatz weltweit inne. Innerhalb des letzten Jahrzehnts hat sich die Rebfläche verdoppelt. In Deutschland liegt der Weißburgunder nach Riesling, Müller-Thurgau und Dornfelder auf Platz vier des Rebsortenspiegels. Größtes Anbaugebiet ist Baden mit einer Fläche von 1500 Hektar. Nicht übertrieben alkoholreich, besitzt der Weißburgunder ein dezentes Aroma, das häufig an grüne Nüsse, Apfel, Birne, Quitte, Aprikose, Zitrusfrüchte oder frische Ananas erinnert. Eine angenehm erfrischende Säure zeichnen ihn als vielseitig verwendbaren Menüwein aus. tv

[-] Weniger anzeigen

Dass sich Weißburgunder in Deutschland als der ideale Wein zum Essen etabliert hat, ist ebenfalls einem Winzer aus dem Kraichgau zu verdanken: Rüdiger Reichsgraf und Marquis von und zu Hoensbroech aus Angelbachtal-Michelfeld hat in den 70-er und 80-er Jahren des vorigen Jahrhunderts Klinken geputzt, um den Weißburgunder auf die Weinkarten der deutschen Spitzengastronomie zu bringen. Es ist ihm gelungen. Sein Michelfelder Himmelberg Weißburgunder war viele Jahre die Benchmark in Sachen Weißburgunder: schlank, elegant, nicht zu hoch im Alkohol in der Kabinett-Version, etwas fülliger als Spätlese. Und immer trocken ausgebaut. Graf Hoensbroech lehnte den Ausbau im Barrique ab, im kleinen Holzfass ausgebaute Weine von verschiedenen Produzenten haben heute die Spitze übernommen. Als idealer Essensbegleiter ist aber weiterhin der im Stahltank ausgebaute, frisch-fruchtige Weißburgunder führend. "Weißburgunder", sagt Claus Burmeister, Geschäftsführer der Weingüter Heitlinger und Burg Ravensburg und Vorsitzender der Weisse Burgunder Charta, "kann man durchgängig zu fast jedem Essen trinken".

Weißburgunder könne sich anpassen und gehe nicht unter, wenn die Aromen etwas stärker würden. Das wollen die Winzer der Charta am Vorabend des Symposiums bei einem "Best Friends Abend" im Weingut Heitlinger zeigen. Sie präsentieren ihre besten Weißburgunder zu den Speisen des Südtiroler Sternekochs Herbert Hintner und des Heitlinger Küchenteams. Am Vormittag des 13. Juli findet in Leimen ein Fachsymposium statt, von 9 Uhr bis 14:30 Uhr gibt es Diskussionen und Vorträge rund um das Thema Weißburgunder. Am Nachmittag finden zwei Masterclasses statt, in denen unter anderem der Heidelberger Weinkritiker Gerhard Eichelmann ausgesuchte Weißburgunder vorstellt.

Info: Nähere Infos zum Weißburgunder-Gipfel gibt es hier.