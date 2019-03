Von Philipp Weber

Weinheim/Heddesheim. Es ist der Vormittag des 16. Januar 2018, als Polizeibeamte zu einem Einsatz in Heddesheim ausrücken. Sie treffen auf eine völlig aufgelöste Frau. Diese schildert, vor ihrem einschlägig vorbestraften Lebenspartner geflohen zu sein. Was die heute 39-Jährige später erzählt, klingt wie ein modernes Martyrium. Ihr Partner habe sie über ein halbes Jahr gefangen gehalten, beschimpft, bedroht, geschlagen und misshandelt - wobei er eine glühende Zigarette, einen Revolver, ein Steak- sowie ein Teppichmesser verwendet habe. Ihr Handy habe er zerstört. Eine Beamtin nimmt die Aussage auf, fotografiert angebliche Verletzungen.

Über ein Jahr später treffen sich die Beteiligten wieder: im Weinheimer Amtsgericht. Die Verhandlung zählt etliche Zeugen und zieht sich über einen vollen Arbeitstag hin. Sie führt in die Untiefen eines Milieus, das den meisten Beobachtern fremd ist - und endet mit einem beinahe vollständigen Freispruch. Der Angeklagte (Jahrgang 1982) bekommt eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 15 Euro: wegen vorsätzlichen unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe. Beamte haben Waffen in seiner Wohnung gefunden, die zwar formal Erbstücke seiner Mutter sind, aber offenbar von ihm verwahrt wurden. Die anderen Delikte lassen sich aus Sicht des Vorsitzenden Richters Thomas Burk und seiner Schöffen nicht klar genug beweisen.

Das liegt an den widersprüchlichen Aussagen des angeblichen Opfers, das nun als Nebenklägerin auftritt. Selbst den Staatsanwalt, der seinen vollen Namen nicht nennen will, plagen am Ende Zweifel. Denn die Befragung der 39-Jährigen, die bereits vier zum Teil erwachsene Kinder hat, verläuft zäh. Richter Burk bekommt kaum konkrete Antworten. So viel lässt sich rekonstruieren: Die Frau und der Angeklagte lernten sich im Frühjahr 2017 kennen. Schon bald gab es Krach. Sie verließ ihn, doch er "eroberte" sie zurück. Man zog in seine Heddesheimer Wohnung, verbrachte den Sommer aber in einer Mannheimer Gartenkolonie. Zwischendurch bricht die 39-Jährige in Wut oder gar Tränen aus. Als Ute Mannebach-Junge, Verteidigerin des Angeklagten, ihr Fragen stellt, ergeben sich weitere Widersprüche.

Wenig hilfreich für die Nebenklägerin und ihren Anwalt Wolfram Grebenstein: Die Verhandlung hätte schon im Herbst 2018 stattfinden sollen. Sie platzte, weil die 39-Jährige nicht erschien und als Grund eine - nie bestätigte - Krebsdiagnose nannte. Aus den Fragen von Verteidigerin Mannebach-Junge geht unter anderem hervor, dass die Nebenklägerin schon öfter zweifelhafte Aussagen über Verwandte getätigt hat. Das bestätigen später ihr Bruder und ihre Mutter (59).

Doch in Bezug auf ihren Ex-Partner bleibt die 39-Jährige bei ihren Schilderungen. Und erzählt detailliert, wie sie vor ihm und seiner ständig anwesenden Mutter geflohen sei. Der Bruder der Nebenklägerin - er konnte sich eine bürgerliche Existenz aufbauen - und einer ihrer Söhne (20) bringen ein Indiz ins Spiel, das gegen den Angeklagten spricht. Sie bestätigen, dass die 39-Jährige im Verlauf des Jahres 2017 länger nicht zu erreichen war.

Die Mutter des Angeklagten (66) wird wiederum zur Entlastungszeugin, da ihr Sohn schweigt. Schon allein ihre Gehbehinderung weckt Zweifel an der Schilderung des Opfers, laut der die Mutter des Ex-Partners als Bewacherin fungierte. So richtig kippelig für den Angeklagten wird es kurz vor Schluss. Richter Burk verliest Auszüge aus früheren Urteilen gegen ihn. Die Vorgänge aus den mittleren Nuller-Jahren wirken wie eine Schablone für das, was jetzt verhandelt wird. Demnach hat der Angeklagte Frauen aus zerrütteten Verhältnissen an sich gebunden, um sie später zu terrorisieren.

Verteidigung und Staatsanwaltschaft beantragen aber Freispruch in allen (Verteidigerin) oder den meisten (Staatsanwalt) Punkten. Auch für Richter Burk sind die Angaben der 39-Jährigen letztlich zu pauschal. Dennoch glaube er ihr, dass es Stress in der Beziehung gab; auch körperlichen. Opfervertreter Grebenstein plädiert für eine klare Verurteilung, nennt aber kein Strafmaß: Es gebe Männer, die ihre Opfer so vollständig unter Kontrolle haben, dass diese nicht einmal mehr an eine Flucht denken. Er will nun mit seiner Mandantin erörtern, ob diese Rechtsmittel gegen das Urteil einlegt. Sie hat den Saal am Donnerstag vorzeitig verlassen.