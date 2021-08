Weinheim. (wei) Die Stadtwerke Weinheim haben sich Unterstützung aus der Luft geholt. Das Energieunternehmen setzt jetzt eine Kameradrohne ein, zum Beispiel bei der Leitungskontrolle und Dokumentation von Trassenverlegungen. Von alleine fliegt das gute Stück aber nicht. Es braucht geschulte Piloten.

"Die Drohne ist kostengünstiger, schneller und genauer als alle bisherigen Lösungen", sagt Peter Krämer, der Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim, und fügt an: "Die Digitalisierung hilft uns, effizienter zu arbeiten, den Kundenservice komfortabler zu machen und die hohe Versorgungsqualität zu halten. Deshalb erweitern wir unser Repertoire an digitalen Lösungen kontinuierlich."

Beispielsweise sei erst im Juli dieses Jahres das sogenannte "Planauskunft-Tool" der Stadtwerke Weinheim online gegangen – ein elektronisches Geoinformationssystem, das Planern und Architekten eine kostenfreie Leitungsauskunft bei Bauvorhaben und Grundstückskäufen liefert. Ein willkommener Service. Mit der Drohne erzielen jetzt die Stadtwerke-Mitarbeiter selbst bessere Lösungen.

"Wir schicken sie beispielsweise zur Inspektion von Transportleitungen und Freileitungsnetzen außerhalb von Weinheim in die Luft", erklärt Stefan Rautenberg, Teamleiter der Abteilung Vermessung, Planung, Grundstücksbewirtschaftung bei den Stadtwerken. Die regelmäßige Kontrolle der Energienetze ist wichtig für die Versorgungssicherheit. "Es klingt trivial, aber die Leitung muss immer frei bleiben, damit es zu keinem Stromausfall kommt", betont Rautenberg und ergänzt: "Äste, Vogelnester oder eine Drachenleine könnten dies verursachen. Deshalb müssen Fremdkörper entfernt und Schäden am Seil oder defekte Rippen am Isolator schnellstmöglich behoben werden."

Die Drohne macht mit einer 4K-Auflösung Aufnahmen des Netzes und ersetzt so die bisher manuelle Inspektion durch Fachleute. Stefan Rautenberg und zwei weitere Kollegen haben den Fernpilotenschein der European Union Aviation Safety Agency (EASA) gemacht, um den Neuankömmling bei den Stadtwerken Weinheim steuern zu dürfen. "Die Drohne ist super", erklärt der Drohnen-Pilot, "mit ihr haben wir jetzt zum Beispiel auch die Gräben für die Leitungsverlegung im Neubaugebiet ’Allmend-äcker’ dokumentiert." Wichtig ist ihm zu betonen, dass die Stadtwerke Weinheim den Datenschutz dabei sehr ernst nehmen.

Die Fernpiloten überfliegen keine Menschenansammlungen und wahren die Privatsphäre der Anwohnerinnen und Anwohner. Aufnahmen von Privatgrund sind nicht vorgesehen oder werden ausschließlich nach Rücksprache und Genehmigung der Eigentümer gemacht. Die Drohnenaufnahmen würden nicht veröffentlicht, sondern lediglich zu internen Optimierungszwecken verwendet.