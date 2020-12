Weinheim. (gol) Sie haben Glück gehabt, die vier "Daltons" und ihre Henne. So hat Tierschützer Michael Ehlers fünf verwilderte Hühner auf einem Feld im Weinheimer Tiefgewann getauft. Nach einer mehrstündigen Rettungsaktion sind die fast verhungerten Vögel sicher im Tierheim Weinheim gelandet. Demnächst können sie sogar in eine neue Voliere einziehen.

Die Rehkitzrettung Weinheim und die Berufstierrettung Rhein-Neckar waren auf den Plan gerufen worden. Die Gockel und ihre Freundin hatten sich seit Tagen nahe völlig verwahrloster Schrebergärten im Freien aufgehalten. Ein Ortstermin bringt Klarheit. Die Besitzer der heruntergekommenen Freizeithütte hatten zwar nicht artgerechte Verschläge eingerichtet, ihre Tiere aber seit Wochen gar nicht mehr gefüttert. "Und Wasser war dort auch nirgends zu sehen. Es war Gefahr im Verzug, sonst wären alle wohl demnächst gestorben", so Ehlers gegenüber der RNZ.

Das Fangen allerdings gestaltet sich problematischer als erwartet. Beim ersten Anlauf gelingt es zwar, die Henne zu sichern. Die stolzen, männlichen Ausreißer machen es den friedlichen Jägern schwerer. Sie flüchten ins Astwerk der Bäume. "Dabei scheint ein bestimmter Hahn das Kommando zu geben. Deswegen habe ich sie nach den Figuren aus der Comicserie Lucky Luke benannt", erklärt Ehlers. Die konzertierte Flucht widerlege eindrucksvoll das geflügelte Wort vom "Dummen Huhn". "Sie können weit mehr als nur Eier legen: Sie kommunizieren in einer eigenen Sprache und lösen so Probleme", weiß der Mitarbeiter des Tierheims Weinheim.

Dass es letztlich doch gelingt, die ganze Bande hinter Gitter und vor dem nächsten Schneefall in Sicherheit zu bringen, liegt auch an der Sachkenntnis von Michael Sehr. Der Leiter der Berufstierrettung schafft es im Team mit freiwilligen Helfern, alle Hähne in eine Ecke zu manövrieren. Mit dem geeigneten Kescher ist es dann gewissermaßen federleicht, das Federvieh unverletzt in die Transportboxen zu heben. Das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises ist von den Tierschützern inzwischen gebeten worden, eine Untersuchung der katastrophalen Weinheimer Tierhaltung in die Wege zu leiten.