Von Wolf H. Goldschmitt

Weinheim. Michael Ehlers und sein Team laufen mucksmäuschenstill am Feldrand entlang. Die Sonne ist noch nicht am Himmel, die Luft angenehm. Das Team der Rehkitzrettung Weinheim trägt Stiefel und wasserdichte Hosen. Seit Ende Mai sind sie im Einsatz, um Rehkitze vor dem Tod im Mähwerk zu retten. Der wichtigste Helfer dabei ist die kostspielige Drohne mit Dual-Kamera. Damit können die Piloten die jungen Tiere schnell im Gras aufspüren, das im Anschluss gemäht werden soll. Zu nachtschlafender Zeit treffen sich die Ehrenamtlichen. Denn je wärmer es ist, desto unpräziser arbeitet die Wärmebildkamera. In den kühlen Morgenstunden vor Sonnenaufgang klappt der Noteinsatz besser, um die regungslos am Boden kauernden Kitze und andere Jungtiere wie Fasane oder Hasen zu entdecken.

Der Pilot baut seine Ausrüstung am Feldrand auf. Dazu gehört ein Stativ mit Bildschirm. Dann fliegt er den summenden Helfer in etwa 60 Meter Höhe und steuert ihn über das Areal. Auf dem Monitor zeigt sich ein Schwarz-Weiß-Bild. Gut zu erkennen: ein paar kleine, helle Punkte. Die Kamera hat die Flecken als Wärmequelle erkannt: 36 Grad Celsius. Die Bambis werden von ihren Müttern zum Schutz vor Fressfeinden im hohen Gras versteckt und haben keinen Eigengeruch, damit der Fuchs sie nicht findet.

Das macht eine Suche mit Hunden fast unmöglich. Doch oft kommt eben nicht ein hungriges Tier vorbei, sondern ein Traktor. Nach Schätzungen des Bundeslandwirtschaftsministeriums sterben pro Jahr 100.000 Rehkitze in den Erntemaschinen deutscher Bauern. Sie sind von der Natur genetisch nicht dafür "ausgestattet", um vor den Maschinen zu fliehen. Dieses Schicksal wollen die Helfer der Rehkitzrettung Weinheim nicht hinnehmen. Deshalb gründete der engagierte Tierschützer Ehlers vor drei Jahren die saisonal tätige Gruppe, die ihre Aktionen über soziale Netzwerke publik macht.

Wird ein Wildtier geortet, muss es schnell gehen. Die Helfer werden per Funk zum Fundort geleitet, um das Kitz zu bergen. Dabei darf man es nicht mit der bloßen Hand berühren, damit es keinen menschlichen Geruch annimmt und von der Mutter verstoßen wird. Es wird nach dem Einfangen mit Einmalhandschuhen und viel Gras weit weg vom Körper angehoben, aus der Wiese getragen und für die Dauer der Mahd in einem geruchlosen Behälter gesichert. Nach dem Mähen wird der Deckel gehoben, die Kleinen rennen weg, und die Mütter können sie unbeschadet in Empfang nehmen. Die bisherige Bilanz der Retter kann sich sehen lassen: über 70 gesicherte Kitze. Dutzende andere sind aus den Flächen vergrämt worden, dazu jede Menge Hasen, Fasane und Rehwild sowie einige Hundert Hektar abgesuchter Wiesen. Momentan sind sogar zwei Weinheimer Freiwilligenmannschaften im Dauereinsatz. Eine beginnt um 2 Uhr nachts, die großen Wiesen zu scannen. Die andere sucht bei Tag zu Fuß auf kleinerem Terrain.

Auch das junge Team der Rehkitzrettung Rhein-Neckar ist fast täglich im Einsatz. Es hat in dieser Saison schon über 30 Kitze vor dem Tod bewahrt. Seit Kurzem verfügt der Verein, den Ralph Steffen aus Gaiberg gegründet hat, über eine zweite Drohne. Steffen wie Ehlers loben die verbesserte Kommunikation mit Landwirten und Jägern. Aber es gebe noch uneinsichtige Wiesenbesitzer, die lieber hohe Geldstrafen in Kauf nehmen, als auf einen Suchtrupp zu warten. Dennoch erkennen weit mehr die Notwendigkeit der Rettung und danken den Helfern gelegentlich mit einer Geldspende.