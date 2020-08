Von Philipp Weber

Weinheim/Hemsbach. Die Zahlen machen betroffen: Wegen gefährlicher Körperverletzung in 242 Fällen muss sich ein 42 Jahre alter Mann seit Donnerstag in Weinheim verantworten. Hinzu kommen weitere Fälle von Körperverletzung und Beleidigung. Mutmaßliches Opfer ist in allen Fällen die Ehefrau des Angeklagten, die mittlerweile getrennt von ihm lebt.

Die Amtsanwältin warf dem 42-Jährigen zu Beginn der mündlichen Verhandlung vor, der Ehefrau zwischen Herbst 2016 und Frühjahr 2017 Hormone verabreicht zu haben – auf eigene Faust und gegen deren Willen. Die Wirkstoffe soll er ihr in Bauch und Gesäß gespritzt haben. Im Winter 2017/18 kam es in der früheren Hemsbacher Wohnung der Familie zu weiteren mutmaßlichen Straftaten.

Der in der Türkei geborene Angeklagte soll seine Frau mehrfach geohrfeigt und beleidigt haben. Außerdem habe der Familienvater seinem Opfer einmal die Hände auf den Kopf gepresst, ein anderes Mal habe er sie am Hals gepackt, so die Anklage. Angesichts der bereits bestehenden Beziehung des Angeklagten zu seiner heutigen Lebensgefährtin war die Ehe zu diesem Zeitpunkt schon so gut wie gescheitert.

Der 42-Jährige war in Begleitung des Weinheimer Anwalts Thomas Geißler erschienen. Der Angeklagte – im Hauptberuf Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts – bestritt fast alle der ihm zur Last gelegten Taten. Er behauptete sogar, selbst zum Opfer der Ehefrau geworden zu sein. Diese habe ihn unter anderem bei früheren Arbeitgebern denunziert.

Seinen Schilderungen zufolge war die Hormonbehandlung eine Verzweiflungstat: Die Ehefrau habe an einer Nervenkrankheit gelitten, die ein Arzt als unheilbar eingeordnet hatte. Es habe jedoch eine Hormonbehandlung im Raum gestanden, die die gesetzlichen Kassen aber nicht übernähmen. Um seiner Frau zu helfen, habe er im Internet recherchiert und dann über einen Bekannten Wachstumshormone beschafft.

Diese habe sich die Ehefrau aber selbst verabreicht. Er selbst sei dafür gar nicht oft genug zuhause gewesen. Die Ohrfeigen und das Zupacken an Kopf und Hals – die Vorfälle riefen mehrfach die Polizei auf den Plan – bestritt er aufs Vehementeste: Er sei im Sicherheitsdienst, könne Boxen. Wenn er zuschlage, rufe niemand die Polizei – dann brauche es einen Krankenwagen.

"Das ist kein Argument", belehrte ihn Richterin Eva Lösche, Vorsitzende des Schöffengerichts. Sie wollte im Anschluss die Ehefrau hören, doch die war nicht erschienen, möglicherweise weil zunächst keine aktuelle Anschrift vorlag.

So kamen frühere Nachbarn, die heutige Partnerin des Angeklagten und eine Hemsbacher Polizistin zu Wort. Die Nachbarn erzählten unter anderem von einer Nacht, in der das mutmaßliche Opfer an ihrer Tür klingelte, mit zerrissenem Nachthemd. Außerdem habe ihr Nachbar viel getrunken.

Ihrer Einschätzung nach hatte der Angeklagte seiner Frau eingeredet, dass sie schnell im Rollstuhl lande, wenn sie die Spritzen verweigert, so die Polizeibeamtin: "Sie machte es ihm zuliebe." Letztlich habe die Ehefrau die Behandlung selbst beendet. Wer die Spritzen setzte, dürfte einer der entscheidenden Punkte sein, wenn der Prozess am 11. September fortgesetzt wird.