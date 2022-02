Von Carsten Blaue

Weinheim. Yodit Ghebrays Dienstzimmer im Weinheimer Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) ist geschmackvoll eingerichtet. Und trotzdem funktional. Es gibt einen Konferenztisch. Aber auch eine Anordnung gemütlicher Sitzgelegenheiten. Die Kunst aus ihrer Heimat Eritrea sticht angenehm hervor. "Corona ist noch immer eine Herausforderung, und die Arbeit ist für uns Schulsozialarbeiter schon schwieriger geworden", sagt sie.

Ghebray spricht oft nicht nur von sich, sondern auch von ihren neun Kolleginnen und Kollegen in der Großen Kreisstadt. Ghebray ist für die Schulgemeinschaft am WHG da, für nahezu 1000 Menschen. Manchmal sei es schwer, allem gerecht zu werden. Und eigentlich bräuchte die Schulsozialarbeit mehr Fachkräfte, gerade in diesen Zeiten. Doch Ghebray, die seit Februar 2016 am WHG ist, will sich nicht beklagen. Zumal die Stadt Weinheim eine sehr fürsorgliche Arbeitgeberin sei und viel Unterstützung gebe. "Das ist nicht selbstverständlich", so Ghebray. Nach zwei Jahren Erfahrung mit Corona und den Folgen gerade für Schülerinnen und Schüler wirbt die Schulsozialarbeiterin um mehr Verständnis für einander, um Zuversicht und Vertrauen: "Wir dürfen den Blick füreinander nicht verlieren."

Denn Ghebray ist überzeugt: Auch wenn jetzt gelockert wird und die Inzidenzen sinken sollten, hat die Pandemie den Umgang miteinander nachhaltig geprägt. "Wenn es heißt, dass es wieder ’normal’ wird, dann ist eigentlich gar nicht so richtig klar, was das bedeuten soll." Masken und Abstand sollen ja bleiben, "und darf ich jemandem zum Geburtstag wieder umarmen? Ich glaube, es wird anders sein".

Yodit Ghebray ist seit Februar 2016 Schulsozialarbeiterin am Weinheimer Werner-Heisenberg-Gymnasium. Foto: Kreutzer

Corona habe den Schulalltag vor zwei Jahren "mit großer Wucht" getroffen, sagt sie. Für die Allermeisten sei es die erste große Krise, "und die ganze Welt ist betroffen". Jeder sei bedroht. Niemand könne einfach so für den anderen da sein, ohne nicht auch selbst belastet zu sein. Es sei ein Ausnahmezustand, der ohne das große Engagement der Lehrkräfte nicht bewältigt werden könnte, sagt Ghebray. Ein Ausnahmezustand ist es auch für sie und ihre Arbeit.

Die Schulsozialarbeiterin kann es gar nicht so sehr an Zahlen festmachen. Es sind Erfahrungswerte ihres Alltags, dass sie besonders viele Mittelstufen-Kinder aufgesucht haben seit dem Pandemie-Ausbruch. Schüler anderer Stufen seien eher vereinzelt zu ihr gekommen. Lockdown und Homeschooling hätten den Kindern und Jugendlichen die Tagesstruktur genommen. Es gab keinen Sport, und das Treffen mit Freunden fehlte fast ganz. Einigen fiel es schwer, das Lernen zu strukturieren. Jede und jeder hockte zu Hause. "Man erreichte die Schüler nicht so leicht", sagt Ghebray. Zwar sei sie telefonisch und auch online mit ihnen in Kontakt geblieben, "aber die Beratung von Angesicht zu Angesicht fehlte".

Dabei wäre diese so nötig gewesen. Ghebrays Themen mit Schülern sind normalerweise Ausgrenzung, Auffälligkeiten im Unterricht, Probleme im familiären Umfeld oder Konfliktmanagement. Jetzt durch Corona kamen Versagensängste hinzu, die Angst vor eigener Ansteckung oder der Ansteckung von Familienmitgliedern. Für die jungen Menschen sei das eine Bedrohungslage gewesen. Dann das Suchtpotenzial des Gamings oder der Handynutzung: "Die Schüler haben keine Ruhe mehr, sind immer online und haben Angst, etwas zu verpassen oder gar, Freunde zu verlieren. Das verursacht zusätzlichen Stress. Corona hat das verstärkt. Denn das Handy war für manchen die letzte Möglichkeit, Kontakte ’nach außen’ zu halten." Und dazu noch der ganz normale Wahnsinn der Pubertät. Die Folge: Die Therapieplätze sind voll, die Wartezeiten lang. "Aber wir dürfen die betroffenen Schüler nicht alleine lassen." Die Aufgabe der Schulsozialarbeit ist in diesem Fall ein niederschwelliges Angebot. Und bei besonderer Dringlichkeit hat Ghebray auch schon mal den Kontakt zu therapeutischen Fachleuten hergestellt.

Seit Beginn der Pandemie sei für die Heranwachsenden die Unterstützung der Eltern besonders wichtig, so Ghebray. Auch diese würden sie verstärkt aufsuchen. Die Mehrfachbelastung zwischen Homeoffice, Homeschooling und Familienleben schlage sich hier nieder. Das führte zu Unsicherheiten, auch zu Ängsten. Dass die Kinder den Anschluss verlieren könnten, zum Beispiel.

Aus der Sorge seien oft hohe Erwartungen der Eltern an die Schule und die Lehrer erwachsen, so Ghebray: "Die Ansprüche waren teilweise sehr hoch. Manchmal wurde einfach sehr viel gefordert und zu viel verlangt. Aber auch für die Lehrer waren Homeschooling und Hybridunterricht völlig neu. Ein Ausnahmezustand. Da konnte alles gar nicht so laufen am Anfang. Und schließlich sind Lehrer auch Menschen, auch Eltern und Angehörige. Sie hatten oft die gleichen Sorgen. Und alles, was uns Kraft gegeben hätte, durften wir nicht tun."

Das WHG, ist Ghebray überzeugt, habe alles getan und würde noch immer tun, was möglich ist. "Und ich würde das nicht sagen, wenn es nicht so wäre." Der organisatorische Aufwand sei von Beginn an groß gewesen. Die Umsetzung der Verordnungen, das Testen, die Planung, der digitale Unterricht, getrennte Pausen, Unterricht in geteilten Klassen. Sie würde nicht mit der Schulleitung tauschen wollen, sagt Ghebray. Diese reagiere stets empathisch und unterstützend, wenn Eltern, Lehrer und eben vor allem Schüler Probleme hätten.

Manchen sei die Rückkehr in den Schulalltag zwar wieder schwer gefallen. Doch Ghebray spürt bei allen Problemen auch die neue Freude am Alltag im Schulhaus des WHG, das seit Schülergenerationen nur "Schiff" genannt wird: "Es gibt ein neues Bewusstsein für das Miteinander und einen verbesserten Zusammenhalt. Viele haben Sehnsucht nach gemeinsamen Aktivitäten. Manche Klassen sind sogar ruhiger geworden." Es sind Hoffnungsschimmer der Schulsozialarbeiterin für die Zeiten nach der Pandemie.