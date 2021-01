Von Carsten Blaue

Weinheim. Der Fall beschäftigt die Polizei. Unbekannte haben quer über einen Waldweg am Erlenbach zwischen dem südhessischen Gorxheimertal und Weinheims Ortsteil Ritschweier ein Nylonseil gespannt. Unweit entfernt verläuft eine ausgewiesene Mountainbike-Strecke. Es wäre in der Region nicht der erste Anschlag dieser Art auf Radfahrer im Wald, und auch die Polizei vermutet zumindest einen solchen Hintergrund.

Roland Robra aus dem Amt für Klimaschutz, Grünflächen und technische Verwaltung der Stadt Weinheim ist da nicht so sicher. Doch auch er räumt ein, dass das Aggressionspotenzial im Wald steigt: "Das wird langsam fies." Corona treibt die Menschen raus in die Natur. Jogger, Wanderer, Mountainbiker: Es werden immer mehr. Für Robra ist klar, dass es nur mit gegenseitiger Rücksicht geht. Er appelliert an die Waldnutzer: "Versucht, miteinander klarzukommen! Seid freundlich zueinander!".

Der Zoff ist schon lange bekannt. Genauso lange bemühen sich Städte und Kommunen um Lösungen in ihren Wäldern, um die Biker auf gekennzeichneten Strecken zu bündeln. Am 13. April 2013 weihte der Naturpark Neckartal-Odenwald sein Mountainbike-Netz ein. Doch schon vor zehn Jahren gab es erste Ansätze, Strecken rund um Weinheim auszuweisen. Über die Landesgrenze hinweg kooperierte die Zweiburgenstadt mit der Nachbargemeinde Gorxheimertal, die auf eigener Gemarkung keine Route finden konnte, die lang genug gewesen wäre. So verläuft diese eben zur Hälfte auf Weinheimer Gebiet und biegt kurz vor der Stelle ab, an der jetzt die Nylonschnur gespannt war.

Foto: Polizei

Davon gibt es ein Foto. Robra hat es sich lange angeschaut. "Das ist so dilettantisch angebracht gewesen", sagt er. Deswegen mag er gar nicht recht an einen gezielten Anschlag auf Mountainbiker glauben. Vielleicht eher an einen Kinderstreich. Oder jemand hat vergessen, die Schnur nach dem Umsetzen von Tieren wieder wegzumachen. Auch die Polizei geht einem solchen Hinweis nach. Der betroffene Weg ist nämlich die Sackgasse zu einem Hof.

In der Vergangenheit gab es schon klarere Fälle. Vor drei, vier Jahren hatte jemand einen Draht an einem Waldrand bei Nächstenbach, oberhalb von Weinheim, gespannt, in den ein Mountainbiker fuhr. Im Januar 2014 wurden ein Draht am Weißen Stein zwischen Dossenheim und Schriesheim sowie ein Seil über dem Stift Neuburg bei Heidelberg gefunden – mal in Brust-, mal in Kopfhöhe. Im April 2019 entdeckte ein Radfahrer einen Draht gerade noch rechtzeitig auf dem Verbindungsweg zwischen Schönau und Altneudorf, einen Monat später stürzte eine 62-Jährige bei Schönau wegen einer gespannten Schnur. Sie war zu Fuß mit ihrem Hund unterwegs gewesen. Auf der Strecke am Königstuhl versperrten zudem eingerammte Holzpflöcke den Weg. Täter wurden nie gefasst. Auf der Gorxheimertaler Mountainbike-Strecke würden zudem immer wieder die Schilder abgerissen oder zerstört, erzählt Robra. Es gebe ständig solche Probleme, die durch Corona noch verschärft worden seien.

Viele hätten sich vergangenes Jahr Mountainbikes oder E-Bikes gekauft, um sich zu bewegen, wenn es im Verein oder Fitnessstudio schon nicht mehr möglich ist. "Dadurch nimmt der Druck auf die Waldwege enorm zu", so der Weinheimer Naturschutzbeauftragte und Geschäftsführer im Verein "Blühende Bergstraße". Er glaubt, dass sich die Zahl der Naherholer im Wald durch die Pandemie verdoppelt oder sogar verdreifacht hat. "Das muss man erst mal wegstecken."

Eine Gefahr sieht er auch darin, dass viele Neu-Biker keine Ahnung von Fahrtechnik haben, aber mit Rädern unterwegs sind, die mit 22 km/h die Berge hochjagen. "Da sind viele Geschosse unterwegs, und das macht es ein Stück weit gruselig", so Robra. Viele Wanderer seien extrem entnervt. Sie suchen im Wald den ruhigen Naturgenuss – und finden ihn so nicht mehr. "Da tickt dann eben auch mal einer aus." Doch es geht nur miteinander und respektvoll. Denn niemand wird aus dem Wald verbannt. Auch die Mountainbiker nicht, stellt Robra klar.

Diese hätten ein Recht dazu, auf Wegen zu fahren, die breiter als zwei Meter sind. So sieht es wenigstens die Waldgesetzgebung in Baden-Württemberg vor (wobei es in Hessen keine solche Regelung gibt, was Robra unsäglich findet). Außerdem sei Mountainbiken etabliert, nachhaltig und naturverträglich. Es gebe sogar Untersuchungen von Persönlichkeitsprofilen der Biker, berichtet Robra. Demnach seien 70 Prozent von ihnen selbst auch Wanderer und sehr naturverbunden. Mountainbiker würden viel wissen über natürliche Zusammenhänge. Aber Robra weiß auch: "Diejenigen, die nerven, gibt es überall." Oder diejenigen, die die Natur zerstören. Zum Beispiel in Schriesheim.

Petra Nußbaum wohnt in der Weinstadt und regt sich schon lange über die Mountainbiker auf. Und zwar nicht über diejenigen, die gemeinsam und rücksichtsvoll mit Wanderern die Wege teilen oder auf ausgewiesenen Trails unterwegs sind. Sondern über jene, die nur abseits der Wege Spaß finden und auch noch selbst gebastelte Schilder aufhängen: "Sie machen definitiv den Wald kaputt", schreibt Nußbaum der RNZ und nennt als Beispiel den Berg oberhalb der Strahlenburg: "Dort sieht man den blanken Felsen. Der Erdboden ist endgültig weg, die Witterung zerbröselt den ungeschützten Untergrund, und für die Eichen, die sich dort in wundersamer Weise noch anklammern, ist auch bald Schluss."

Die Förster hätten ihr berichtet, die Biker würden sogar "wild durch Hänge mit Setzlingen" fahren. Aber da könne man nichts machen. Für Nußbaum völlig daneben. Ebenso, dass die Mountainbiker sogar bei Dunkelheit mit Stirnlampen fahren und das Wild stören. Ein Jäger habe ihr geschildert, das sehe nachts aus, als ob sich ein Flugzeug auf dem Landeanflug befinde. Solche Extreme gibt es im Weinheimer Wald offenbar nicht.

Hier hat der ehrenamtlich tätige "Streckenpate", Dietmar Rall, erst im vergangenen Sommer die Beschilderung der Mountainbike-Route komplett erneuert. Darauf weist Weinheims Pressesprecher Roland Kern hin. Dort, wo es doch mal schwer einsehbare oder schmalere Stellen gebe (95 Prozent der 43 Kilometer langen Strecke sind mindestens zwei Meter breit), habe Rall gesonderte Warnschilder aufgehängt. "Eigentlich funktioniert das gut", sagt Kern.