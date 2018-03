Am Himmelfahrtstag 2017 hatte der psychisch kranke Mann sein eigenes Haus angezündet. Über 70 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt. Foto: Kreutzer

Weinheim. (uw) Ein psychisch kranker Mann hat ein Haus angezündet, das ihm und seinen Eltern gehört. Das alte Fachwerkgebäude in Weinheim-Rippenweier brannte völlig nieder. Das Mannheimer Landgericht hat jetzt die Unterbringung des 29-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik angeordnet.

An Himmelfahrt 2017 hatte der Mann ein Fest der Freiwilligen Feuerwehr in Rippenweier besucht, wo er früher selber Mitglied war. Auf der Feier sorgte er für Ärger, weil er einer Frau eine Zigarette auf dem Arm ausdrückte. Dann ging er nach Hause, packte einige Sachen in einen Rucksack und zündete einen Weidenkorb unter der Treppe an. Bevor er das Gebäude verließ, öffnete er die Fenster, damit es besser brennt. Dann machte er sich zu Fuß auf, um nach China zu den Shaolin-Mönchen zu gehen, wie er vor Gericht sagte. Er habe den Brand gelegt, um nie mehr in das Haus zurückkehren zu können, in dem er alleine wohnte.

Weit kam er jedoch nicht. Noch in der Nacht wurde er bei einem Freund in Weinheim festgenommen. Da roch er noch immer stark nach Rauch. Schnell wurde klar, dass der Mann psychisch krank ist. "Er hat einen verwirrten Eindruck gemacht", erinnerte sich ein als Zeuge geladener Polizist. "Er sagte, er wolle alles aufgeben und nach China gehen." Beamte brachten ihn in eine psychiatrische Klinik. Dort wird er auf weiteres bleiben müssen, entschied das Mannheimer Landgericht. Für eine Entlassung des an einer paranoiden Schizophrenie Erkrankten sei es noch zu früh. "Wir wollen, dass ihnen das nicht mehr passiert", sagte die Vorsitzende Richterin Bettina Krenz. Für den psychiatrischen Gutachter Hartmut Pleines ist die Prognose derzeit "ungünstig". Zwar sei der Beschuldigte aufgrund von antipsychotischen Medikamenten inzwischen symptomfrei.

Es bestehe jedoch noch "eine hohe Wahrscheinlichkeit", dass er diese in Freiheit wieder absetze und stattdessen wie früher Drogen konsumiere. Wie bereits in der Vergangenheit werde dies zu einem psychotischen Schub mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen führen. Und die Gefahr weiterer Straftaten mit sich bringen. Paranoide Schizophrenie sei eine überdauernde chronische Erkrankung. Medikamente müssten deshalb zumeist lebenslang eingenommen werden, um Rückfälle zu verhindern, sagte Pleines. Und: "Das sind keine chemischen Geschosse, sondern unverzichtbare Medikamente."

Einen 100-prozentigen Schutz gebe es dadurch aber nicht. Jedoch könne das Risiko einer Wiedererkrankung gesenkt werden. Beim Absetzen der Medikamente würden bei den meisten Patienten die Symptome wieder auftreten. Bei dem Beschuldigten sei dies schon einmal sehr schnell der Fall gewesen. Der Mann war erst kurz bevor er den Brand legte aus der Psychiatrie entlassen und am gleichen Tag erneut von der Polizei eingeliefert worden. Der Grund: Er war in Nußloch auf einen Maibaum geklettert und hatte die Beamten aufgefordert, ihn zu erschießen. Er wurde jedoch sogleich ein zweites Mal entlassen, da er Medikamente verweigerte. Es habe damals keine rechtliche Handhabe gegeben, ihn gegen seinen Willen festzuhalten, sagte eine Psychologin.

Der Mann sei in einem "hochpsychotischen Zustand" entlassen worden, sagte Gutachter Pleines. Der Klinik sei aber kein Vorwurf zu machen, da es zu der Zeit keinen Hinweis auf Straftaten gegeben habe. Der geschützte Rahmen des psychiatrischen Krankenhauses tue dem 29-Jährigen gut, sagte die behandelnde Psychologin. Der Patient verhalte sich "total unauffällig" und der Zustand sei aufgrund der Medikamente "stabil". Möglicherweise werde er demnächst auf eine offene Station verlegt. Wann er entlassen werden könne, das vermag die Psychologin derzeit nicht zu sagen. "Wir hoffen, dass wir sie hier nie wieder sehen", sagte Richterin Krenz. Das Urteil ist rechtskräftig.

Die Feuerwehr habe den Brand an Himmelfahrt nach 30 bis 45 Minuten im Griff gehabt, berichtete der Einsatzleiter der Weinheimer Feuerwehr Ralf Mittelbach. Er schätzt die Kosten für den Einsatz, an dem über 70 Kräfte mitwirkten, auf mindestens 8000 Euro. Zwei Feuerwehrleute hätten über Atemprobleme geklagt. Sie seien vorsorglich in eine Klinik gebracht, aber noch am gleichen Tag entlassen worden. Gesundheitliche Schäden hätten sie nicht davongetragen, sagte der Zeuge.