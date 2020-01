Weinheim. (alb) Dank guter Aufklärungsarbeit blitzen Trickbetrüger mit ihren perfiden Maschen inzwischen fast immer bei den Senioren ab. Wenn sie aber erfolgreich sind, ist der Schaden meist sehr hoch – von den psychischen Folgen einmal ganz abgesehen. Unbekannte Täter haben am Freitag eine 90-jährige Weinheimerin um ihre Ersparnisse und weitere Vermögenswerte gebracht.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 12.45 Uhr von einem Mann angerufen worden, der sich als ihr Enkel ausgab. Er behauptete, in Darmstadt einen Verkehrsunfall gehabt zu haben und benötige nun dringend 15.000 Euro für die Reparatur und die weitere Schadensabwicklung. Die 90-Jährige sagte ihm, dass sie nicht so viel Bargeld zu Hause hätte.

Deshalb schickte ihr der Unbekannte ein Taxi, das die alte Dame zur Bank fuhr. Nachdem sie dort weiteres Geld abgehoben hatte und wieder zu Hause angekommen war, klingelte, wie von dem "falschen" Enkel angekündigt, eine unbekannte Frau – angeblich die Mitarbeiterin der Autowerkstatt – bei der Seniorin und nahm das Geld sowie mehrere Schmuckstücke in Empfang. Die Frau soll circa 50 Jahre alt und schlank sein, helle, blonde, schulterlange Haare und mitteleuropäisches Aussehen haben. Der männliche Anrufer hatte eine hohe Stimmlage.

Ebenfalls am Freitag kam es laut Polizei zu weiteren und gescheiterten Vorfällen in Hirschberg, Rauenberg, Sinsheim, Neckargemünd, Brühl, Mannheim und Hockenheim, bei denen Unbekannte versuchten, ältere Menschen um ihr Vermögen zu bringen. Die Betrüger gaben sich als Polizisten und Enkel aus, auch wurden sogenannte Gewinnversprechen gemacht und eine angebliche Vermögensanlage zu zinsgünstigen Konditionen in Aussicht gestellt.