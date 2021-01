Von Wolf H. Goldschmitt

Weinheim. Kot, Urin, Müll: Den Mitarbeitern des Tierheims Weinheim schlägt ein unerträglicher Gestank entgegen, als sie eine Weinheimer Zwei-Zimmer-Wohnung betreten. Mindestens 29 Katzen vegetieren dort zwischen Bergen von Abfall. Verängstigt, voller Flöhe und nicht kastriert warten sie jetzt in den Tierheimen Weinheim, Heidelberg und bei der Arche Noah Ketsch auf den ärztlichen Check und später auf ein neues, artgerechtes Zuhause. Manche hatten unlängst Nachwuchs bekommen. Ob sich deren Kadaver unter dem Chaos befinden, bleibt ungeklärt, bis der ganze Unrat weggeschafft ist. Warum aber hat es zu so viel Leid kommen können? Die Frau, die aus falsch verstandener Tierliebe mit ihren Vierbeinern völlig überfordert war, kann diese Frage nicht mehr beantworten. Sie ist tot. Bevor sie starb, war das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises vor Ort, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Woher der Tipp kam, ist unklar. "Die Veterinäre hätten eigentlich sehen und riechen müssen, dass zu viele Wohnungskatzen auf engstem Raum bei heruntergelassenen Rollläden zu bedauerlichen Opfern einer Frau geworden sind, die ihr Leben nicht mehr im Griff hat", sagt Michael Ehlers vom Tierheim Weinheim. Warum es angesichts der hilflosen Lage der Katzenbesitzerin keine interne Information an das Sozialamt oder an die Seuchenbehörde gegeben habe, kann er nicht verstehen.

Doch außer einem Brief mit künftigen Auflagen für die Haltung kommt bei der Kontrolle nichts heraus. Und dieses Schreiben landet erst Wochen später im Briefkasten der mittlerweile verstorbenen Adressatin. "Wie viele bedauernswerte Kätzinnen in dieser Zeit schwanger geworden sind, kann man nur erahnen", bedauert Ehlers die Tatenlosigkeit der Kontrollbehörde. Auch manche frischen Wunden der Kater hätten bei rechtzeitigem Eingreifen verhindert werden können, ist er fest überzeugt.

Auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung teilt das Veterinäramt mit, dass es im November 2020 gemeinsam mit dem Gemeindevollzugsdienst der Stadt Weinheim eine Kontrolle der Katzenhaltung durchgeführt und nur sieben Katzen festgestellt habe. "Der Ernährungs- und Pflegezustand der Katzen war bei diesem Kontrolltermin nicht zu beanstanden. Die Tiere zeigten kein auffälliges Verhalten und waren keinerlei Gefahren ausgesetzt. Die Katzenhalterin, die sich nicht in einer hilflosen Lage befand, wurde darüber belehrt, mit welchen Maßnahmen sie die Katzenhaltung verbessern soll und zeigte sich kooperativ", heißt es in der schriftlichen Stellungnahme weiter. Wie es zur wundersamen Katzenvermehrung innerhalb von wenigen Wochen gekommen ist, lässt die Behörde offen.

Als die Halterin der Katzen Ende vergangenen Jahres nicht mehr lebt, bringt ihr Lebenspartner plötzlich einige Katzen zum Tierheim und erzählt von weiteren Vierbeinern in der 60-Quadratmeter-Wohnung, die er gern abgeben will. Sofort schrillen bei Tierheimleiterin Jutta Schwedler und ihren Helfern die Alarmglocken. Eine Räumung und Rettung wird unausweichlich. Die Tierschutzaktion kommt den Verein teuer. Michael Ehlers schätzt die unerwarteten Kosten auf weit über 5000 Euro für Kastrationen und tierärztliche Notversorgung.

Info: Das Tierheim Weinheim bittet deshalb um Spenden auf das Konto:

Tierschutz Weinheim

Sparkasse Rhein-Neckar Nord

IBAN: DE80 6705 0505 0063 0356 61

https://www.paypal.com/paypalme/tierheimweinheim