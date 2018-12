Brühl. (RNZ) "Und wenn das vierte Lichtlein brennt ...", dann erstrahlt die Villa Meixner in Brühl bereits zum 24. Mal in festlichem Glanz. Im geschmückten Jugendstilkleinod bieten viele Künstler am Wochenende (22. und 23. Dezember) ihre Arbeiten an. Handgemachter Christbaumschmuck, hölzerne Kinderspielzeuge, flauschige Teddys und filigraner Schmuck - das Kunsthandwerk umfasst ein großes Spektrum, für Jung und Alt ist etwas dabei.

Im stimmungsvoll beleuchteten Garten lockt vorrangig der kulinarische Teil des Weihnachtsmarkts. Das Speisen- und Getränkeangebot reicht von süß bis deftig. Ein Teil der Einnahmen ist übrigens für wohltätige Zwecke bestimmt. Außerdem bieten die Veranstalter wieder ein abwechslungsreiches kulturelles Programm. Auf einer Bühne im Garten der Villa zeigen die Musik- und Gesangsvereine der Gemeinde sowie die Betreuungseinrichtungen der Schulen ein vorweihnachtliches Programm.

Auch der Weihnachtsmann wird einen Besuch abstatten. Für die Kinder wartet außerdem die Weihnachtsbäckerei. Wer noch keinen Weihnachtsbaum gekauft hat, kann das mit einem Besuch in der Villa Meixner verbinden. Christbäume gibt es auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße.

Info: Der Weihnachtsmarkt in der Villa Meixner hat am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Parkplätze befinden sich auf dem nahegelegenen Messplatz. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Gemeinde unter www.bruehl-baden.de oder auf Facebook unter "Villa Meixner Brühl".