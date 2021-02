Rhein-Neckar. (cab) Kunden und Pendler des Schienennahverkehrs müssen sich in der Region von Montag, 15. Februar, an bis Freitag, 19. Februar, auf Ausfälle und Fahrplanänderungen von S-Bahnen und Regionalbahnen einstellen. Das gilt vor allem auf den Linien zwischen Bensheim, Mannheim und Heidelberg sowie zwischen Weinheim, Fürth im Odenwald und Mannheim. Der Grund für die Unannehmlichkeiten seien Weichenerneuerungen am Weinheimer Hauptbahnhof, teilte die Deutsche Bahn in Stuttgart mit.

Laut einer Sprecherin fallen die Züge der S-Bahn-Linie S 6 im Abschnitt zwischen Bensheim und Ladenburg aus. Das gilt auch für die RB-Linie 69 von Weinheim nach Fürth. Züge der RB-Linie 67/68 werden demnach nur auf Teilabschnitten verkehren. Nicht immer werden jedoch Ersatzverkehre mit Bussen eingerichtet. Hier die Abweichungen im Einzelnen:

> S-Bahnen der Linie S6 Mainz – Mannheim – Bensheim. Diese enden und beginnen ganztägig in Ladenburg. Im Abschnitt Ladenburg – Bensheim pendelt ganztägig ein Bus mit abweichenden Fahrzeiten, um einen Übergang auf die S-Bahnen in Ladenburg zu ermöglichen. Die S 6 mit der Zugnummer 38714, die um 0.45 Uhr im Mannheimer Hauptbahnhof losfährt in Richtung Bensheim, entfällt während der Bauzeit komplett.

> Züge der Regionalbahnlinie RB67/68 Frankfurt – Mannheim/Heidelberg. Einzelne dieser Züge fallen morgens in Teilabschnitten aus und werden ebenfalls durch Busse ersetzt. Auch diese verkehren nach anderem Fahrplan und halten nicht in Neu-Edingen/Friedrichsfeld.

Der Zug mit der Nummer RB 15499 fährt vom 15. bis 19. Februar nur im Abschnitt Heddesheim/Hirschberg (ab 6.52 Uhr) und Mannheim (Ankunft um 7.14 Uhr). Zwischen Bensheim und Heddesheim/Hirschberg fällt er aus.

Die RB 15339 fährt am Montag und Donnerstag lediglich zwischen Frankfurt Hauptbahnhof (ab 23.12 Uhr) und Neu-Edingen/Friedrichsfeld (Ankunft um 0.24 Uhr) und entfällt auf der Strecke zwischen Neu-Edingen/Friedrichsfeld und Heidelberg (Ankunft: 0.34 Uhr).

Die RB 15443 fährt am Montag und am Donnerstag zwischen Bensheim und Heidelberg nicht und verkehrt ausschließlich im Abschnitt zwischen Frankfurt (ab 0.06 Uhr) und Bensheim (an 0.55 Uhr).

Die RB 15300 fährt nicht am Montag und am Donnerstag zwischen Heidelberg Hauptbahnhof (planmäßig ab 4.23 Uhr) und Heppenheim.

Die RB 15498 bedient während der kompletten Bauphase nur den Abschnitt von Mannheim Hauptbahnhof (ab 5.41 Uhr) bis Heddesheim/Hirschberg (Ankunft um 6 Uhr) und fährt von dort aus nicht weiter.

> Züge der Regionalbahnlinie RB 69 Weinheim – Mannheim. Die beiden folgenden Verbindungen entfallen zwischen dem 15. und 19. Februar komplett: die RB 13754 mit Abfahrt um 7.06 Uhr in Weinheim und die RB 13803 ab Mannheim Hauptbahnhof um 16.54 Uhr.

Die Bahn-Sprecherin in Stuttgart riet den Reisenden, die Aushänge vor Ort an den betreffenden Bahnhöfen zu beachten, da die Haltestellen der Ersatzverkehre zum Teil nicht direkt an den Bahnhöfen liegen.

Info: Weitere Informationen im Bauinformationsportal unter www.bauinfos.deutschebahn.com und zu Verbindungen bei m.bahn.de oder unter www.bahn.de/Reiseauskunft.

Update: Freitag, 12. Februar 2021, 21.17 Uhr