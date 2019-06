Rhein-Neckar. (RNZ/rl) Wir haben einige Tipps für Sie zusammengetragen:

Eine der schönsten Partys der Stadt

Heidelberger Brückenfest

Südlich der Alten Brücke, dessen Türme nach längerer Sanierungsphase nun schon seit Wochen nicht mehr von einer Plane verhüllt sind, feiert der Verein "Alt Heidelberg" am kommenden Wochenende und damit am 29. und 30. Juni sein 41. Brückenfest.











Weststadtfest auf dem Wilhelmsplatz. Foto: RNZ

Sommerspektakel in der Heidelberger Weststadt

Magier, Märchenerzähler, Kinderflohmarkt und Live-Musik im Zirkuszelt. Am kommenden Wochenende wird der Wilhelmsplatz in der Weststadt beim Sommerspektakel wieder zum Abenteuerspielplatz und Wohnzimmer, zum Straßencafé und Biergarten.

Das komplett ehrenamtlich organisierte Stadtteilfest hat eine treue Fangemeinde. Die Besucher schätzen das erstklassige Musikprogramm und die vielen Mitmach-Aktionen für den Nachwuchs.







Turley-Sommerfest am Samstag

Am Samstag, 29. Juni lädt das neue Quartier von 14 bis 19 Uhr zum Sommerfest. Zwischen ehemaligen Kasernengebäuden und Neubauten bietet das Turley-Fest ein buntes Programm mit Musik sowie Aktionen für große und kleine Besucher.

Auf dem Turley-Platz, dem grünen Herzen des Quartiers, warten eine Musikbühne sowie Essens- und Getränkeangebote auf die Besucher.





Ein Wochenende im Zeichen der Ritter, Gaukler und Spielleute. Foto: Kleinjans/Kultur AG Schatthausen

"Wochenende im Mittelalter" in Wiesloch-Schatthausen

Die erste urkundliche Erwähnung Schatthausens vor 725 Jahren feiert der Ort am 29. und 30. Juni. Rund um das Gölersche Wasserschloss versammeln sich Rittersleute, Musiker, Gaukler und Handwerker, um die Zeit am Ende des 13. Jahrhunderts wieder aufleben zu lassen.

Die Teilnehmer werden in ihren Lagern das Mittelalter hautnah und verständlich präsentieren. Mittelalterliche Schmiede, Gewand- und Hutmacher, Holzdrechsler, Falkner, Bogenschützen, Spielzeughändler und Keramiker werden zu bewundern sein.





Das Weinheimer Schloss. Archiv-​ Foto: dd

Internationales Kulturfest in Weinheim

Das Fest der Weinheimer Vereine und Initiativen startet am Sonntag, 30. Juni, ab 14 Uhr im Schlosshof. Der Eintritt ist frei. Es gibt internationales Essen, viel Musik mit Amateur-Folkloregruppen aus Weinheim und der Region machen Musik sowie ein Spiel- und Mitmachangebot im Park.

Gaststars sind der Kabarettist Serhat Dogan (Auftritt um ab 18.30 Uhr) und der Salsa-Musiker Cris Cosmo, der ab 20 Uhr spielt.







Talmarkt in Bad Wimpfen. Foto: Dezort

Talmarkt Bad Wimpfen

Am Freitag tritt im Festzelt ab 19 Uhr die "SROF-Revival-Band" auf. Ab 22.30 Uhr gibt es ein spanisches Höhenfeuerwerk. Abgerundet wird das Volksfest mit einem der größten Krämermärkte in Deutschland, auf dem rund 130 Händler Waren anbieten. Bei der Gewerbeschau zeigen rund 40 Aussteller ihre Produkte und Leistungen auf rund 1000 Quadratmeter Hallen- und Freigelände. Den Schlusspunkt setzt am Dienstag ab circa 22.45 Uhr das Musik-Synchron-Feuerwerk.









1250 Jahre Gemmingen

Zum großen Festwochenende anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung Gemmingens vor 1250 Jahren wartet die Gemeinde von Freitag bis Montag, 28. Juni bis 1. Juli vier Tage lang mit zahlreichen Höhepunkten auf. Darunter: Die "Blue Men Gang" der Stadtkapelle Eppingen, die Christoph Engels Comedy-Show in der Kraichgauhalle, Jahrgangstreffen am Samstag ab 15 Uhr, ab 20 Uhr: bunter Abend mit Barbetrieb mit Party-Band "Die Hessentaler". Am Sonntag gibt es ab 15 Uhr einen Festumzug zur Kraichgauhalle. Am Montag klingt das Festwochenende ab 14 Uhr mit einem Spielenachmittag für Jung und Alt und ab 18 Uhr mit der "After Work Party" mit Live-Musik, Abendessen und Barbetrieb aus.

Scheunenfest in Ritschweier

Am kommenden Wochenende steigt in der Kippenhan’schen Scheune in der Hohensachsener Straße das 36. Scheuerfest. Ab von 19 Uhr gibt es am Samstag Livemusik, später lockt eine Tombola. Essen und Getränke stammen aus dem Ortsteil.

Am Sonntag, 30. Juni, geht es von 10 Uhr an weiter. Der MGV Hohensachsen tritt auf, dazu gibt’s Wellfleisch mit Sauerkraut.

Sinsheimer Freibadfest

Die zehnte Auflage des beliebten Festes wird am Sonntag, 30. Juni, zwischen 10 und 20 Uhr gefeiert. Unter dem Motto "Action und Spaß" soll es einen Tag voller Überraschungen geben: Wasser- und Geschicklichkeitsspiele, eine Riesenkrake und eine große Auswahl an Minispielen erwarten die Gäste.

Das Angebot wendet sich an Kinder, Jugendliche und Familien. Die musikalische Begleitung mit der Schülerrockband der Grundschule Hilsbach-Weiler soll für gute Stimmung sorgen. Das Freibad-Bistro bietet Snacks, Kaffeespezialitäten, erfrischende Getränke und Eis.

Dorffest in Sinsheim-Steinsfurt

Am Wochenende erlebt das Dorffest seine 34. Auflage. Für Ortsvorsteher Rüdiger Pyck ist dieses Ereignis ein Zeichen dafür, dass die Ortsgemeinschaft lebt und "trotz immer knapper werdender freiwilliger Helfer" ein zweitägiges Fest noch gefeiert werden kann. Pyck lädt deshalb nicht nur die Steinsfurter, sondern auch Gäste von auswärts "auf zwei schöne Tage in Steinsfurt ein".