Sinsheim/Rhein-Neckar. (RNZ) Die Grippewelle in der Region hält an: Nach wie vor ist die Zahl der in der GRN-Klinik Sinsheim ambulant oder stationär behandelten, an Influenza erkrankten Patienten hoch. "Hinzu kommt", erklärt Klinikleiter Martin Hildenbrand, "dass diese ernst zu nehmende Viruserkrankung auch vor unseren Mitarbeitern nicht halt macht." Sowohl die Notfallambulanz als auch die Stationen sind voll mit behandlungsbedürftigen Menschen, während auf der anderen Seite durch akute Krankheitsfälle weniger ärztliches und Pflegepersonal zur Verfügung steht.

Auch das Personal ist betroffen

Dies führt zu verlängerten Wartezeiten in der Ambulanz und zu Bettenknappheit im stationären Bereich; geplante Operationen müssen zum Teil abgesagt werden - betroffene Patienten werden selbstverständlich individuell benachrichtigt. In den GRN-Kliniken Eberbach, Schwetzingen und Weinheim ist die Situation nach wie vor ähnlich, bestätigen die jeweils verantwortlichen Klinikleiter. Sie sowie alle Mitarbeiter bitten daher Patienten und deren Angehörige um Verständnis und Geduld: "Unsere Teams leisten Maximales, und wir tragen dafür Sorge, dass alle, die unmittelbare Hilfe benötigen, angemessen von uns versorgt werden."