Von Stefan Hagen

Heidelberg/Rhein-Neckar. Viola Kunstmann aus Walldorf hat am vergangenen Samstag erfahren, dass sie Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person hatte. Zu besagtem Kontakt war es während eines Treffens mit Bekannten gekommen – die Gastgeberin hatte am gleichen Tag sämtliche Kontaktpersonen dem Gesundheitsamt Karlsruhe gemeldet.

Da Viola Kunstmann Gewissheit haben wollte, ob sie sich womöglich ebenfalls infiziert hat, nahm sie am Samstag beziehungsweise Sonntag Kontakt mit dem Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis, der GRN-Klinik Schwetzingen, dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst, ihrem Hausarzt, dem Uniklinikum Heidelberg sowie dem Gesundheitsamt Mannheim auf. Die Hotline des Gesundheitsamtes ist allerdings am Wochenende nicht besetzt, auch sonst konnte ihr niemand wirklich weiterhelfen. Die RNZ hat mit Andreas Welker, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar-Kreis, über diese Problematik gesprochen.

Hintergrund Corona-Infotelefon > Das Infotelefon für Fragen rund um das Coronavirus wurde im Landratsamt am 27. Januar eingerichtet. Seither wurden teilweise im Schichtdienst insgesamt rund 55.000 Anrufe angenommen und [+] Lesen Sie mehr Corona-Infotelefon > Das Infotelefon für Fragen rund um das Coronavirus wurde im Landratsamt am 27. Januar eingerichtet. Seither wurden teilweise im Schichtdienst insgesamt rund 55.000 Anrufe angenommen und bearbeitet. > Erreichbar war das Infotelefonzunächst werktags von 7.30 bis 15.30 Uhr. Einen Monat später wurden die Zeiten der Erreichbarkeit auf das Wochenende und den frühen Abend ausgeweitet. Die Hotline war nun täglich von 7.30 bis 18 Uhr besetzt, von Anfang bis Mitte März – auf dem Höhepunkt der Pandemie – bis 21 Uhr, danach bis 19 Uhr. Seit 1. Juli ist das Infotelefon aufgrund sinkender Fallzahlen und rückläufiger Anrufe unter der Telefonnummer 06 221/522 18 81 ausschließlich werktags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. An den Wochenenden steht der Ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 als Ansprechpartner zur Verfügung. sha

[-] Weniger anzeigen

Herr Welker, wohin kann sich eine Person, die am Samstagmorgen erfährt, dass sie eine Kontaktperson der Kategorie 1 ist, denn wenden?

Zunächst einmal: Kontaktpersonen der Kategorie 1 werden im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg durch das Gesundheitsamt angerufen. Somit besteht ein direkter Kontakt zwischen uns und den Betroffenen. Sollten die Personen durch andere Gesundheitsämter oder gar durch den Indexfall in Kenntnis gesetzt worden sein, so bitten wir um eigenverantwortliches Handeln und Selbstisolation. Werden uns die Kontaktpersonen durch die anderen Ämter gemeldet, so nehmen wir selbstverständlich schnellstmöglich Kontakt auf.

Warum gibt es keine Art Leitfaden, an dem sich die einzelnen Institutionen orientieren und dann auch konkrete Hinweise geben können?

Die Wege sind bereits mehrfach kommuniziert worden und sollten von daher bekannt sein. Die beteiligten Institutionen wurden sowohl direkt als auch über Pressemitteilungen von den aktuellen Zeiten der Hotline und der Teststraße in Schwetzingen informiert. Symptomatische Personen werden über die niedergelassenen Ärzte abgestrichen; Kontaktpersonen werden durch das Gesundheitsamt zur weiteren Testung am Tag fünf bis sieben des letzten Kontakts auf die Teststraße gebucht. Ein Test direkt nach dem letzten Kontakt ist hierbei nicht zielführend, da erst nach der Inkubationszeit mit einem positiven Testergebnis zu rechnen ist.

Warum hat sich das Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis erst am Dienstag bei Frau Kunstmann gemeldet?

Leider liegen uns keine Informationen dazu vor, wie sich die Dame am Samstag beim Gesundheitsamt gemeldet hat. Eine Durchsuchung sämtlicher Eingangspostfächer blieb erfolglos. Der Ermittlungsgruppe, die auch am Samstag gearbeitet hat, ist keine Meldung in Erinnerung. Die Dame ist Kontaktperson zu einem externen Fall aus dem Bereich des Gesundheitsamtes Karlsruhe. Sie wurde uns erst am Montagnachmittag offiziell aus Karlsruhe als Kontaktperson gemeldet. Eine weitere Ermittlung der Kontaktpersonen erfolgt grundsätzlich erst nach offizieller Meldung durch ein anderes Gesundheitsamt oder nach der Vorlage eines glaubhaften Beleges – beispielsweise den Befund des Indexfalles. Die Kontaktaufnahme erfolgte von unserer Seite aus somit zeitnah nach Erhalt der bestätigten Meldung aus dem Nachbargesundheitsamt.

Warum muss Frau Kunstmann mit einem negativen Testergebnis am sechsten Tag nach dem Kontakt noch in Quarantäne?

Ein negativer Test ist lediglich eine Momentaufnahme der aktuellen Viruslast und kein Beleg dafür, dass man sich nicht angesteckt hat. Das Auftreten von Symptomen und damit ein Ausbruch der Krankheit kann auch nach dem sechsten Tag erfolgen. Die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts sehen eine ausnahmslose Quarantäne von 14 Tagen vor.

Frau Kunstmann stellt Richtung Gesundheitsamt fest: "Wäre ich nicht so hinterher gewesen, hätte mich informiert und gekümmert und selbst isoliert, hätte ich an diesem Wochenende möglicherweise zu einem Super-Spreader werden können. Wie kann man das zulassen?" Diese Frage gebe ich gerne an Sie weiter.

Unser erstes Ziel ist eine zeitnahe Fall- und Kontaktpersonen-Ermittlung, um Infektionsketten zu unterbrechen. In Summe haben wir seit Anfang März mehr als 5500 Kontaktpersonen ermittelt und in Quarantäne gesetzt. Die im Vergleich zu anderen Landkreisen in Baden-Württemberg sehr niedrigen Inzidenzen sind ein Beleg für unsere gute Arbeit. Dass es in diesem Einzelfall nicht ganz so gelaufen ist, wie es eigentlich sollte, bedauern wir sehr. Allerdings wurden nach der bestätigten Meldung aus Karlsruhe direkt Maßnahmen durch uns eingeleitet. Es ist absolut zu begrüßen, dass sich die Dame sehr eigenverantwortlich verhalten und selbst isoliert hat.