Region Schwetzingen. (man) Nachdem Danyal Bayaz von der Bundes- in die Landespolitik gewechselt ist, müssen sich die Grünen im Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten für die Bundestagswahl am 26. September suchen. Viel Zeit bleibt dem- oder derjenigen nicht, um sich bekannt zu machen und die Wähler von sich zu überzeugen. Trotzdem haben sich vier Kandidaten gefunden, die ihr Glück versuchen wollen:

> Nicole Heger, geboren 1970 in Bruchsal, lebt in Waghäusel und sitzt dort seit 2019 für die Grünen im Gemeinderat. Die gelernte Hotelfachfrau arbeitet seit 1997 bei der SAP in Walldorf in verschiedenen Bereichen, unter anderem in der Finanzbuchhaltung und Beratungsorganisation. Zurzeit ist sie als Qualitätsmanagerin in der Entwicklung tätig.

> Patrick Haermeyer, geboren 1991 in Köln, ist im Landkreis Karlsruhe aufgewachsen und zur Schule gegangen. Der Jurist arbeitet derzeit im Mannheimer Büro des Europaabgeordneten Michael Bloss. Seit 2019 ist Haermayer Mitglied im Mannheimer Gemeinderat. Er steht auf der grünen Landesliste für die Bundestagswahl auf Platz 35 und hat bislang noch keinen eigenen Wahlkreis.

> Alexander Link, 1990 geboren und aufgewachsen in der Nähe von Flensburg, hat in Tübingen und Heidelberg studiert. Er lebt in Berlin und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Grünen-Bundestagsabgeordnete Anna Christmann. Er steht auf Platz 39 der Landesliste und hat keinen Wahlkreis.

> Victor Lange, geboren 1992 in Heidelberg, hat an der Hochschule Mannheim Verfahrens-Ingenieurwesen studiert und arbeitet derzeit an einem wissenschaftlichen Buch.

Die Nominierungsveranstaltung findet am Donnerstag, 10. Juni, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Plankstadt statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Wer möchte, kann am Eingang freiwillig einen Corona-Schnelltest machen. "Wir haben ein paar Selbsttests besorgt", erklärt Sigrid Schüller, Vorsitzende des Grünen-Kreisverbands Kurpfalz-Hardt.