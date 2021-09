Neustadt. (lrs/alb) Eine Woche vor der Wahl der 73. Deutschen Weinkönigin haben sich bei einem Vorentscheid sechs Kandidatinnen für das Finale am 24. September qualifiziert. Die Frauen überzeugten die Jury am Samstag in Neustadt an der Weinstraße unter anderem mit Weinwissen und Schlagfertigkeit. Sie treten nun – ebenfalls in der pfälzischen Stadt – gegeneinander um die Krone an. Insgesamt konkurrierten beim Vorentscheid elf Kandidatinnen um das Finale.

Nicht unter die letzten Sechs geschafft hat es die Heppenheimer BWL-Studentin Heike Knapp (Weinbaugebiet Hessische Bergstraße). Somit vertritt die Pfälzerin Saskia Teucke aus Weisenheim am Sand beim Finale die Farben der Metropolregion Rhein-Neckar. Die 26-jährige Vertriebs- und Service-Assistentin in einem Weingut in Bissersheim bei Bad Dürkheim kann sich nach eigenen Angaben vor allem für einen charakterstarken Sauvignon blanc begeistern oder einen fruchtigen Riesling zu scharfen Gerichten aus der asiatischen Küche. "Ich möchte das Thema Wein der jüngeren Generation auf unkomplizierte Art und Weise näherbringen", sagte sie.

Ebenfalls für das Finale qualifiziert haben sich Sina Erdrich (Baden), Valerie Gorgus (Rheingau), Henrike Heinicke (Württemberg), Marie Jostock (Mosel) und Linda Trarbach (Ahr). Gesucht wird die Nachfolgerin der amtierenden "Majestät" Eva Lanzerath (Ahr). Die Weinkönigin repräsentiert den Rebensaft ein Jahr lang bei vielen Anlässen im In- und Ausland.