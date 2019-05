Rhein-Neckar. (RNZ/mare) Feiertag! Am morgigen Donnerstag bleiben die (meisten) Läden dicht. Denn an Christi Himmelfahrt ruht landauf landab die Arbeit. Also heißt es schon für Mittwochabend: Raus auf die Piste! Denn am Donnerstagmorgen kann ja ausgeschlafen werden.

Und das Beste: Das Wetter soll auch mitspielen. Bis zu 21 Grad meldet der Deutsche Wetterdienst für unsere Region.

Sie wissen aber noch nicht, wie Sie den Abend und den Tag danach verbringen können? Kein Problem: Wir haben einige Ausgeh- und Ausflugstipps für Sie.

In Heidelberg gibt es genug Möglichkeiten, eine schöne Zeit zu vollbringen. Damit Sie sich im ganzen Lokal-Dschungel nicht verirren, haben wir eine kleine Übersicht über die Biergärten in der Stadt am Neckar zusammengestellt. Und das Beste: Wir haben Sie sogar getestet. Alles weitere zu den Biergärten in Heidelberg finden Sie hier.

Sie wollen eine Tour an Christi Himmelfahrt in Heidelberg machen? Dann krönen Sie den Trip doch mit einer netten Einkehr in einem der vielen Cafés in der Stadt. Einen Überblick über die Lieblingscafés in Heidelberg haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Viel zu bieten hat unsere Region in Sachen Natur. Entdecken können Sie dies mit dem Fahrrad oder Fuß. Zum Beispiel gilt der Neckarsteig als einer von Deutschlands schönsten Wanderwegen. Hier gibt es alle Infos zum Wandern auf dem Neckarsteig.

Und wenn Sie es noch ein wenig sportlicher haben wollen, dann schwingen Sie sich aufs Fahrrad. Diese Radtouren in unserer Region müssen Sie dafür kennen.

Gefeiert wird ab Donnerstag in Sinsheim. Dann steigt nämlich der traditionelle Fohlenmarkt. Essen, Trinken, Buden, Musik - bis Sonntag herrscht Trubel auf dem Burgplatz. Alle Infos und das Programm finden Sie hier.

Auch rund um Heidelberg herum ist einiges los an Christi Himmelfahrt - ob mit Livemusik, mit Bewegung, mit Spezialitäten. Diese Veranstaltungen finden in der Region statt und sind bestimmt einen Trip wert.

Sie wollen den Tag lieber zu Hause verbringen und den Grill anschmeißen? Dann haben wir hier ein paar launige Tipps für Sie, damit am Grill auch nichts schief geht.

Und dazu ein leckeres Bowl-Gericht? Hier gibt's ein paar Rezepte, wie eine Bowl einfach gelingt.

Und noch ein Schmankerl für alle, die es nicht in die Natur zieht: Oben rechts finden Sie als pdf-Download das aktuelle Kinoprogramm der Region.