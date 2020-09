Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Ute von Hoerner überlegte nur kurz, als ihr Vater bei ihr anfragte. Dann entschied sie sich, das Unternehmen "von Hoerner & Sulger" zu übernehmen: "Ich möchte die Tradition meiner Familie fortsetzen, ich möchte Sorge für die Zukunft der Mitarbeiter tragen und mich auch der persönlichen Herausforderung stellen", betont sie gegenüber der RNZ.

Die Führungskraft wirkt dabei fast wie eine Studentin. Aber man sollte sich nicht täuschen lassen. Die verheiratete Mutter von drei Kindern verfügt über ein Studium und Berufserfahrung: Die Leitung liegt nun in ihren Händen – mit den beiden weiteren Geschäftsführern und Minoritäts-Anteilseignern Dr. Josef Dalcolmo und Dr. Hartmut Henkel.

Das mittelständische Hochtechnologie-Unternehmen der Raumfahrtindustrie mit 22 Mitarbeitern entwickelt und fertigt Instrumente der Raumfahrt. Die Produkte arbeiten zuverlässig auf Satelliten, Raumfahrtsonden und auf der Internationalen Raumstation ISS. Sie dienen der Erforschung der Erde wie des Weltraums. Die Firma ist so erfolgreich, dass sie expandiert und weitere Mitarbeiter sucht.

Als Ute von Hoerner im Januar ihre neue Aufgabe übernahm, konnte sie nichts von der Corona-Krise ahnen. Neben der Einarbeitung in das neue Metier musste sie sich nun mit den Hygiene-Regeln beschäftigen. Zum Lock-down im März wechselte ihr Team ins Homeoffice. "Schon am Abend waren die technischen Voraussetzungen für das Homeoffice installiert", sagt sie anerkennend. Die neue Chefin war aber auch privat von der Krise betroffen: Von einem Tag auf den anderen mussten sie und ihr Mann die drei Kinder im Alter von drei, fünf und sechs Jahren zu Hause versorgen. Kindergarten und Schule waren geschlossen. Die Corona-Krise hatte aber auch einen Vorteil: Als mehrfache Mutter wird Ute von Hoerner die Firma teilweise per Homeoffice führen: "Die Arbeitsweise wurde leichter angenommen, weil alle im Homeoffice waren." Dennoch schätzt sie die Präsenz im Unternehmen. "Man kann vieles direkt besprechen, man kann sich über die Schulter schauen."

Es ist eine Firma, die Aufträge von der Idee über die Entwicklung bis zur Fertigung abwickelt. Zu den Auftraggebern zählen Raumfahrt-Firmen, wissenschaftliche Institute sowie Raumfahrtagenturen wie DLR, ESA und NASA. Es werden nur Aufträge im zivilen, nicht im militärischen Bereich akzeptiert. Die Firma entwickelte beispielsweise für die Klimaforschung ein Gerät zur Überwachung des Kohlendioxidgehaltes der Atmosphäre für einen deutsch-französischen Satelliten. Bei der japanischen Destiny+ Mission ist vH&S zusammen mit dem Institut für Raumfahrtsysteme in Stuttgart mit einem Spektrometer zur Erforschung des Kometenstaubes beteiligt.

Ute von Hoerner kommt aus einer Familie mit einer Neigung zur technischen Neugier: Ihr Großvater, der Astrophysiker Sebastian von Hoerner, ermutigte seine drei Kinder, eigene Ideen umzusetzen. So baute Hanna mit sechs Jahren ihr erstes Radio. Bruder Roland installierte mit neun Jahren einen Fahrrad-Hilfsmotor in den Tretroller seiner jüngeren Schwester Gabriele. Mit elf Jahren baute er sein erstes, richtiges Auto.

Später wurde Roland von Hoerner, der Vater von Ute, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei M.A.N., Gabriele wurde Geigenbaumeisterin und Hanna gründete das Schwetzinger Unternehmen. Hanna von Hoerner studierte in Heidelberg experimentelle Physik und gründete noch als Doktorandin mit einem Kommilitonen die Firma "von Hoerner & Sulger", die zunächst noch Alarmanlagen entwickelte und sich erst später auf die Herstellung von Instrumenten zur Analyse von Kometenstaub spezialisiert hat.

In Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut hat sie für die Erforschung des Sonnensystems die Staub-Analysatoren zur Untersuchung des Halleyschen Kometen für die Raumsonden Vega 1+2, Giotto, Stardust, Cassini, Contour und Rosetta produziert. Kometenstaub stellt Urmaterial des Weltraumes dar, das Aufschlüsse zum Verständnis der Entwicklung unseres Planetensystems und vielleicht auch zur Entstehung des Lebens geben kann. "Weltraumforschung hilft uns im Alltag und im Umweltschutz. Aber wir wissen das oft nicht", sagt Ute von Hoerner.

Die Wissenschaftlerin Hanna von Hoerner wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sie war für Ute von Hoerner die "Weltraum-Tante". Die Nichte selbst ist in Nürnberg aufgewachsen. Nach dem Abitur hat sie einige Monate in Toulouse gearbeitet: "Ich wollte meine Französisch-Kenntnisse verbessern und mir Gedanken machen, was ich eigentlich will." Sie entschied sich für ein Studium des Maschinenbaus an der TU Dortmund. Sie macht auch anderen Frauen Mut, sich mit Technik zu beschäftigen: "Es ist gut, Unbekanntes auszuprobieren."

Nach dem Studium arbeitete sie zwölf Jahre als Entwicklungs-Ingenieurin bei der Firma Hilti in Kaufering. Sie heiratete und bekam drei Kinder. Als ihre Tante 2014 starb, ging das Unternehmen zunächst an Roland von Hoerner, der nach fünf Jahren seine Tochter zur Nachfolgerin bestimmte. Sie übernimmt ein Familien-Unternehmen mit einer besonderen Firmen-Kultur: Neben der anspruchsvollen, wissenschaftlichen Tätigkeit pflegen die Mitarbeiter den Teamgeist und kochen mitunter auch gemeinsam. "Ich wünsche mir, dass dieses gute Miteinander auch mit und nach der Corona-Krise erhalten bleibt", sagt sie.

Trotz der Doppelbelastung von Beruf und Familie hat die patente Frau noch andere Interessen: Sie backt Sauerteig-Brot, unter anderem mit einer eigenen Sauerteig-Kultur: "Es ist schön, ein fertig gebackenes Brot aus dem Backofen zu ziehen", hat sie festgestellt. Sie kocht gerne nach Rezepten des israelisch-britischen Star-Kochs Yotam Ottolenghi orientalische Köstlichkeiten. Gerade baut sie einen alten Mercedes-Benz für die Familie zum Camper um. Die Familie hat keinen Fernseher in der Wohnung. "Das ist kein Statement", betont Ute von Hoerner, "als wir umgezogen sind, haben wir den Fernseher zunächst in den Keller gestellt und nicht mehr in die Wohnung geholt. Wir brauchen ihn nicht, wir haben gar keine Zeit dafür."