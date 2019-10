Von Vanessa Dietz

Mannheim/Heidelberg. Während der Dreharbeiten zum "Pläuschchen mit ..." (Video unten) schäkert der Sänger Steven Elijah Neuhaus mit Passanten in einer Seitengasse der Heidelberger Fußgängerzone. Keine Spur von Scheu und Berührungsängsten. Das Mikro liegt ihm gut in der Hand, damit kennt er sich aus. Und überhaupt wirkt der 29-Jährige selbstbewusst und sorgenfrei. Das war nicht immer so.

Als Jugendlicher trainiert Neuhaus als angehender Profi-Kickboxer beim Olympiastützpunkt in Heidelberg und holt einen Titel nach dem anderen: Der Heidelberger kann sich Deutscher Meister und Vize-Weltmeister in seiner Altersklasse nennen. Mit 17 Jahren bekommt er sein erstes Profi-Angebot. Zumindest in sportlicher Hinsicht steht Steven Elijah Neuhaus damals die Welt offen.

Doch dann wirft ihn ein Schicksalsschlag zurück. Der Gegner dieses Mal: eine Darmerkrankung, die den Heidelberger einen großen Teil seiner Sehkraft kostet. Neuhaus muss in der neunten Klasse die Schule abbrechen, seine sportliche Karriere an den Nagel hängen. Der Heidelberger, der es ohnehin aufgrund seines Asperger-Syndroms und Legasthenie in der Kindheit nicht einfach hatte, wird aus der Bahn geworfen. Knockout. "Die Krankheit hat mir sehr viel Kraft gekostet", erklärt Neuhaus rückblickend.

Doch der Heidelberger mit skandinavischen und schottischen Wurzeln kämpft sich ins Leben zurück. Er holt seinen Schulabschluss nach, studiert Musikbusiness und Produktion Tontechnik in Köln. Zuflucht findet Neuhaus überraschenderweise im Texten. Zuerst sind es einzelne Liedtexte, die er komponiert. "Dann habe ich angefangen zu singen und das fanden viele gut." Ein eigener Song entsteht und immer mehr zieht es Neuhaus auf die Bühne.

Mit der Band "Soul On" sammelt der heute 29-Jährige seine ersten musikalischen Erfahrungen. "Aus dieser Zeit habe ich sehr viel mitgenommen. Zum Beispiel, dass Musik keine Grenzen kennt." Genau das ist es, was "Elijah", wie er sich fortan als Solo-Künstler nennt, seinen Stil ausmacht: deutschsprachiger Rap, Pop und Soul gepaart mit elektronischen Einflüssen. Die genreübergreifende Musik von "Elijah" kommt an.

Er tritt als Supportact von Max Giesinger, Lea und der US-amerikanischen Rockband "The Hooters" auf. Auch als Songwriter hat er sich mittlerweile einen Namen gemacht, ist bei Sony Music unter Vertrag und arbeitet mit bekannten Musikgrößen wie der Heidelberger Willy Ehmann und Erfolgsproduzent Ivo Moring ("Ein Stern, der deinen Namen trägt") zusammen. Mittlerweile tingelt der Heidelberger regelmäßig zwischen Studios in Berlin, Hamburg und seiner Heimat in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Doch "Elijah" will mehr: Stadien will er füllen, Nummer-eins-Hits, international durchstarten. "Wenn ich groß denke, sitze ich mit Dr. Dre und Ed Sheeran im Studio. In den USA Fuß zu fassen, ist ein großer Traum." Bis dahin ist aber noch ein langer Weg. Dessen ist sich der Heidelberger bewusst. Auch wenn der Singer-Songwriter mit seiner Legasthenie sowie der Seh- und autistischen Entwicklungsstörung in einer Welt, in der die Follower-Anzahl sowie Algorithmen den Erfolg eines Künstlers bestimmen, nicht die besten Voraussetzungen hat, sich neben Superstars wie Ed Sheeran und Co. einzureihen, ist sich Neuhaus sicher: "Nichts ist unmöglich. Ich gehe meinen Weg."

Information: Die neueste Single von Steven "Elijah" Neuhaus "Bei dir" aus dem Album "Herzvoll" wurde am 27. September veröffentlicht.