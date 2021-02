Viernheim. (pol/make) Durch eine schnelle Flucht ist am Mittwochmorgen eine 21-Jährige einem Messerangriff entkommen. Laut Polizeiangaben geschah dieser um 10 Uhr in Viernheim auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Walter-Oehmichen-Straße.

Die junge Frau suchte Schutz in ihrem Auto und konnte körperlich unversehrt entkommen. So schilderte es die Frau später, gegen 15.30 Uhr, bei der Polizei und erstattete Anzeige.

Was sie nicht wusste war, dass der tatverdächtige Mann bereits um 12.30 Uhr von einer Polizeistreife in der Fußgängerzone, Rathausstraße, vorläufig festgenommen und im Anschluss in eine Fachklinik gebracht wurde.

Der 28-jährige Viernheimer hatte sich über Notruf selbst bei der Polizei gemeldet. Infolge seines psychischen Gesundheitszustandes hat er sich bedroht gefühlt. Zur gesundheitlichen Abklärung wurde er daher in eine Fachklinik gebracht. Weil die angegriffene Frau den Mann flüchtig kennt, konnte er als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung führt die Kriminalpolizei die Ermittlungen weiter. Für die weitere Klärung des Vorfalls werden dringend Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich in Heppenheim, unter der Rufnummer 06062/7060, beim Kommissariat 35 zu melden.