Von Harald Berlinghof

Mannheim. Rostige Kotflügel können das Glück eines Autoschraubers sein, der sein Herz an einen Oldtimer verloren hat. Und bei Kaiserwetter danach auf der Mannheimer Veterama zu suchen, kann ihm eine reine Freude sein. Er könnte sich den Kotflügel aus edlem Stahl ohne die geringste Delle für seinen VW-Käfer, Baujahr 1965, anstatt dessen von einer Kleinmanufaktur aus Stuttgart formen lassen. Auch die ist auf der Veterama vertreten. "Aber dann wäre das ja kein Original mehr", so der Käfer-Fan. Noch einfacher wär’s im Internet. Aber die wieder mehr als 40.000 Besucher bei der Veterama auf dem Mannheimer Maimarkt-Gelände haben noch ganz anderes im Sinn. "Hier am Stand zu stöbern, macht viel mehr Spaß. Auch weil man ein bisschen handeln kann", sagt einer und lächelt verschmitzt.

Die Veterama ist ein Treffpunkt der Oldtimer-Schrauberszene. Und sie hat in den letzten Jahren praktisch nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt. Beim größten europäischen Oldtimer-Teilemarkt bieten 4000 Händler ihre Waren an. Was im Jahr 1975 als kleiner Ersatzteilemarkt in einer Holzhalle begann, ist zum Pflichttermin für viele Oldtimer-Fans geworden. Noch nie war die Veterama laut Veranstalter so früh ausgebucht wie in diesem Jahr. Aus ganz Europa kommen die Händler und die Kunden angereist. Denn es geht dabei nicht nur um das Finden, Kaufen und Verkaufen, sondern auch darum mit Gleichgesinnten zu Fachsimpeln. Man kommt miteinander ins Gespräch.

"Hast Du zwei Schläuche dran?" - "Ja." - "Aber das ist doch Blödsinn." - "Ich weiß, aber..." Wir haben das Gespräch nicht weiter verfolgt, auch weil es sich uns nicht erschlossen hat, worum es ging. Aber einer der wichtigsten Aspekte der Veranstaltung ist neben dem Finden von Teilen für das eigene Hobby auch der Austausch von Know-how.

Wie bekomme ich den Außenspiegel vom 1953er Modell an mein Auto von 1961? Wenigstens so lange ich den Originalspiegel nicht auftreiben kann. Der Standbetreiber, weiß es. Und ein Nachbar vor dem Verkaufsstand, der die Diskussion mitbekommt, weiß es noch besser. "Wissen ist Macht", sagt der Schrauber und nimmt den Außenspiegel von 1953 mit nach Hause. Auch alte angerostete Fahrräder mit Dreigangschaltung stehen zum Kauf bereit. Ein Stand hat Vergaser für jeden Autotyp, ein anderer nur Teile für dem Mercedes 190 SL. Andere Tische biegen sich unter liebevoll ausgebreiteter Fachliteratur. Vom Rennsportbuch bis zur historischen Reparaturanleitung ist dort alles zu finden.

Geduld ist hier eine wichtige Tugend

Manche Verkaufsstände bersten vor Chrom und Kupfer, andere zeigen Dinge, die kaum von ästhetischem Wert, aber unverzichtbar sind. In Kisten gestapelte Kleinteile erschließen sich und ihre Funktion dem Laien nicht, dem Suchenden allerdings schon. Vieles auf den Tischen hat seinen optischen Reiz, vieles unter den Tischen in Kisten dagegen nicht. Trotzdem ist sich keiner der Autoschrauber zu schade, den Rücken krumm zu machen. Genau in einer der Tausenden von Kästen und Schachteln könnte sich doch das gesuchte Teil befinden. Geduld ist eine der wichtigsten Tugenden, die man mitbringen muss zur Veterama - jedes Mal wieder.