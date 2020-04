Mannheim/Weinheim. (alb) Der Fall der beiden positiv auf Covid-19 getesteten Insassen der Mannheimer Justizvollzugsanstalt zieht weitere Kreise. Wie berichtet sind die beiden symptomfreien Männer jeweils isoliert worden. Die mehr als 40 weiteren Untersuchungshäftlinge in der Abteilung wurden unter Quarantäne gestellt und separat untergebracht. Darunter ist auch der Angeklagte im Prozess um versuchten Mord am Parkplatz der Weinheimer Burgruine Windeck. Das bestätigte Joachim Bock, Sprecher des Mannheimer Landgerichts, auf RNZ-Anfrage.

Der 25-Jährige sei verhandlungsfähig, dürfe aber nicht "ausgeführt" werden. Bock geht davon aus, dass die Quarantäne unter normalen Umständen in zwei Wochen wieder aufgehoben wird. Der Prozess hätte eigentlich am vergangenen Donnerstag mit dem Urteil zu Ende gehen sollen. Überraschend stellten die Verteidiger des Angeklagten aber noch weitere Beweisanträge. Nun will die Kammer eine letzte Zeugin hören.

Laut Bock ist die von der Strafprozessordnung vorgegebene Verhandlungsfrist wegen der Corona-Pandemie aufgehoben. Das heißt: Die Kammer muss nicht, wie sonst üblich, innerhalb der nächsten drei Wochen tagen. Neue Termine gibt es in dem Verfahren jedenfalls noch nicht. Der 25-jährige Jordanier soll Ende Juli vergangenen Jahres einen zwölf Jahre älteren Mann an der Windeck mit einem Teppichmesser und Steinen "abstrakt lebensgefährlich" verletzt haben.

Hintergrund des Verbrechens ist offenbar gekränkte Familienehre. Das Opfer war mit der Schwester des Angeklagten verlobt. Nach der Trennung schickte es Bilder an ihre Angehörigen in Jordanien, auf denen sie ohne Kopftuch zu sehen ist. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen versuchten Mordes sieben Jahre und neun Monate Haft gefordert, die Verteidiger sahen nur den Tatbestand gefährliche Körperverletzung erfüllt und baten die Richter um ein "mildes Urteil". Da die Kammer wieder in die Beweisaufnahme eingestiegen ist, können der Ankläger und die Anwälte vor der Entscheidung noch einmal plädieren.

Update: Mittwoch, 22. April 2020, 18 Uhr

Schwester des Angeklagten verstrickte sich in Widersprüche

Mannheim. (dpa/lsw) Das Landgericht Mannheim hat sein Urteil im Fall eines versuchten Mordes aus gekränkter Ehre wegen eines neuen Beweisantrags verschoben. Unmittelbar vor der Verhandlung am Donnerstagmorgen hatte die Verteidigung des 25-jährigen Angeklagten die Vernehmung der Schwester des Opfers verlangt.

Den Anwälten geht es um die Umstände eines Anrufs, den das Opfer bei einer Aussprache mit dem angeklagten Halbbruder seiner Ex-Freundin im Sommer 2019 erhalten hatte. Im Augenblick der Annahme des Telefonats soll der Beschuldigte den sich abwendenden 38-jährigen Ex-Partner seiner Halbschwester mit einem Teppichmesser angegriffen haben. Der Anruf kam vom Neffen des Opfers auf Geheiß von dessen Mutter - also der Schwester des Geschädigten. Der Neffe hatte angegeben, er habe seinen Onkel warnen sollen. Da dessen Schwester am Donnerstag als Zeugin nicht befragt werden konnte, wurde sie für kommenden Montag geladen.

Der 25-Jährige, der nach eigenen Angaben aus Jordanien stammt, hat nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft versucht, den 38-Jährigen umzubringen. Grund: Der Mann hatte Fotos seiner Ex-Freundin an deren streng gläubige Verwandtschaft in Jordanien geschickt. Da die Frau ohne Kopftuch und im T-Shirt aufgenommen worden war, fühlten sich die Angehörigen in ihrer Ehre gekränkt. Auch der in Deutschland lebende Halbbruder der 27-Jährigen meinte, die Familienehre wieder herstellen zu müssen - mit der Attacke gegen den 38-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft es darstellt. Der lebensgefährlich Verletzte konnte wegen des Eingreifens einer Spaziergängerin entfliehen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte, den in Rüsselsheim gemeldeten Angeklagten wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und neun Monaten zu verurteilen. Die Verteidigung plädierte darauf, den bereits wegen einer Körperverletzung Vorbestraften der gefährlichen Körperverletzung schuldig zu sprechen und eine milde Strafe zu verhängen

Update: Donnerstag, 16. April 2020, 16.23 Uhr

Von Alexander Albrecht

Mannheim/Weinheim.Im Prozess um versuchten Mord an der Weinheimer Burgruine Windeck kristallisiert sich immer deutlicher heraus, dass das Opfer den folgenschweren Schlagabtausch Ende Juli vergangen Jahres zumindest provoziert hat. Dennoch will Oberstaatsanwalt Reinhard Hofmann den Angeklagten für sieben Jahre und neun Monate ins Gefängnis schicken. Der heute 25-jährige Jordanier soll seinen Kontrahenten (37) mit mehreren Messerstichen und Steinen "abstrakt lebensgefährlich" verletzt haben. Hintergründe der Tat: ein kompliziertes Beziehungsgestrüpp und gekränkte Ehre.

> Der Angeklagte:Erstmals bricht der junge Mann in der Verhandlung vor dem Landgericht Mannheim sein Schweigen. In einer ausführlichen Stellungnahme und beim "letzten Wort" schildert er in freier Rede, unterstützt von einem Dolmetscher, seine Sicht der Dinge. Mehrfach schwört er "bei Gott", "aufrichtig", "friedlich" und "lieb" zu sein, nie Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Relativiert werden die Ausführungen allerdings dadurch, dass der Jordanier bereits einmal wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden ist.

Er erzählt, wie er dabei half, die islamische – nach deutschem Recht nicht anerkannte – Eheschließung zwischen seiner Schwester und dem späteren Opfer in einer Mannheimer Moschee zu organisieren. Doch schon drei Wochen nach der Zeremonie trennte sich das Paar – einvernehmlich, wie es zunächst hieß. Die Schwester habe ihm gesagt, ihr Partner habe nur mit ihr spielen und sie zum Sex zwingen wollen, so der Angeklagte. Die Frau gab vor Gericht an, sogar vergewaltigt worden zu sein. Merkwürdig: Eine Woche danach kauften die "Eheleute" eine Einbauküche.

Sie hätte vorgehabt, zu ihrem geschiedenen Mann nach Viernheim zurückzukehren, mit dem sie zwei Kinder hat, berichtet ihr Bruder. Jetzt fingen die Probleme erst richtig an. Der zweite "Gatte" wollte sich mit der Trennung offenbar doch nicht abfinden. "Er sagte mir bei einem Besuch, dass er sie liebt", berichtet der Angeklagte. Für den Fall, dass sie nicht zu ihm zurückkehre, werde er ihr das Leben zur Hölle machen und den Ruf ihrer Familie ruinieren. In diesen Tagen muss der Mannheimer auch per Handy Fotos der Frau, die sie ohne Kopftuch zeigen, zu den streng gläubigen Angehörigen nach Jordanien geschickt haben. Schließlich kam es auf Bitten des Opfers zu einer Aussprache zwischen den Männern an der Burg Windeck, die eskalierte. Der vor der Untersuchungshaft in Rüsselsheim wohnende Angeklagte sagt, er sei von dem anderen erpresst worden. Dieser habe 4000 Euro verlangt. Erst dann wolle er die Bilder löschen. Die nach westlichen Moralvorstellungen unanstößigen Aufnahmen will der Angeklagte vor der Tat gar nicht gesehen haben. Die Zahlung habe er abgelehnt.

Im Gegensatz zu seiner polizeilichen Vernehmung räumt er aber ein, mit einem Teppichmesser zugestochen haben. Zuvor habe ihn der Widersacher geschubst und sei handgreiflich geworden. Unter Tränen beteuert er, es tue ihm leid, "dass wir die Sache nicht friedlich lösen konnten". Beide rutschten im Kampfgeschehen einen steilen Waldabhang hinunter. Anschließend soll der Angeklagte mit einem Stein die Schädeldecke des Kontrahenten gebrochen haben, der nur dank einer Notoperation überlebte. Darauf geht der Angeklagte nicht ein.

> Die Sprachnachrichten:Das Gericht hörte Audiodateien mit der mutmaßlichen Stimme des Opfers. In den Nachrichten droht der Mann der Schwester des Angeklagten, ihr Bruder sei "nur der Anfang" gewesen und überzieht die Frau mit üblen Beleidigungen. Der Angeklagte erträgt es nicht und presst seine Hände gegen die Ohren. Der Ex-Mann der Schwester berichtet im Zeugenstand, der 37-Jährige versende immer noch Bilder der Frau, die sie zum Teil in Unterwäsche zeigten. Er habe sich deshalb vor sieben Wochen erneut von ihr getrennt, weil er dem psychischen Druck nicht mehr habe standhalten können. Der Mann habe erreicht, was er wollte.

> Der Oberstaatsanwalt: Reinhard Hofmann sagt, eine Mitschuld des Opfers sei nicht von der Hand zu weisen. Er glaubt jedoch dessen Angaben, dass der Angeklagte die Gunst der Stunde genutzt und mit dem Messer auf den Rivalen eingestochen habe, als dieser sich wegen eines Anrufs wegdrehte. Dass der Jordanier das Tatwerkzeug überhaupt dabei hatte, spreche für Vorsatz und ein geplantes Verbrechen. Damit sei das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Die schweren Verletzungen des Opfers zeugten davon, wie aggressiv der Angeklagte gewesen sein muss. Das sieht auch die Anwältin des 37-Jährigen so. Sie spricht von einer "brutalen Vorgehensweise" sowie "extremer Rücksichtslosigkeit" und fordert mindestens 20.000 Euro Schmerzensgeld für ihren Mandanten.

> Die Verteidiger:Damir von der Heiden und Michael Baitinger bitten die Kammer um ein "mildes Urteil" – wohl wissend, dass der Angeklagte kein "Unschuldslamm" ist. Er sei Bewährungsbrecher und habe jahrelang mit falschen Papieren als "Syrer" in Deutschland gelebt, um sich eine Bleibeperspektive zu sichern. Die Anwälte gehen aber im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft von einem dynamischen Kampfgeschehen aus. Es sei nicht gesagt, dass der Angeklagte mit dem Messerstich den "Auftakt" für eine gewalttätige Auseinandersetzung gemacht habe. "Und er hatte auch keinen Plan, weshalb nur eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung infrage kommt", argumentiert von der Heiden. Baitinger ergänzt, das Opfer habe sich als Ort für die Aussprache die Windeck ausgesucht – einen entlegenen Ort mit vielen Besuchern, "von dem man schlecht wegkommt". Wenn es der Mandant tatsächlich auf einen Mord abgesehen hätte, dann wäre es doch viel naheliegender gewesen, dass der Angeklagte als Beifahrer während der Autofahrt vom Weinheimer Bahnhof zur Burgruine den Mann am Steuer zum Stopp an einer günstigeren Stelle gezwungen hätte.

Das Urteil soll am Donnerstag, 16. April, verkündet werden.

Update: Freitag, 10. April 2020, 12.45 Uhr

Von Alexander Albrecht

Mannheim/Weinheim. Der Angeklagte lächelt und zwinkert der jungen Frau mit dem Kopftuch und den schmalen Wangen zu. Es ist seine Schwester. Und eine Schlüsselfigur im Prozess um versuchten Mord und gekränkte Familienehre vor dem Mannheimer Landgericht.

Ihr Bruder soll den ehemaligen Verlobten der Jordanierin Ende Juli vergangenen Jahres unterhalb der Weinheimer Burgruine Windeck mit Steinen und einem Teppichmesser schwer verletzt haben. Die am Montag ebenfalls geladene Rechtsmedizinerin hat zuvor berichtet, das Opfer habe sich in "abstrakter Lebensgefahr" befunden. Der Mann zog sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu und lag fünf Tage auf der Intensivstation.

Die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Gerd Rackwitz erhofft sich von der Zeugin in legerer Maxi-Strickjacke und schwarzen Leggins Aufklärung darüber, wie es dazu kommen konnte. Die Muslimin will reden und verzichtet auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht. Verstrickt sich bei ihrer Aussage jedoch in derart eklatante Widerspräche, dass Rackwitz, die Anwältin des Opfers und Oberstaatsanwalt Reinhard Hofmann am Ende die Geduld verlieren und nur noch mit den Köpfen schütteln.

So erzählt die von einem Dolmetscher unterstützte und nur gebrochen Deutsch sprechende Frau nach neunzigminütiger Befragung beinahe beiläufig, dass ihr Ex-Verlobter zwei Wochen vor dem Geschehen an der Windeck versucht haben soll, sie zu vergewaltigen. "Das haben Sie bei der Polizei aber nicht gesagt", hält ihr Rackwitz mit bebender Stimme vor. Sie habe es erst ihm, dem Vorsitzenden, erzählen wollen, behauptet die 27-Jährige. Und erntet den nächsten Tadel. "Es ist in Deutschland nicht üblich, dass man sich aussucht, wo und wie man seine Aussage macht", brummt Rackwitz. Der sich noch dazu wundert, warum die beiden wenige Tage nach dem angeblichen Übergriff gemeinsam eine Küche für die geschiedene, zweifache Mutter gekauft haben, wie die Jordanierin einräumt.

Die Zeugin gibt sich alle Mühe, ihren ehemaligen Verlobten zu belasten. Sie erklärt, von ihm auch mehrfach geschlagen worden zu sein. Die Auseinandersetzung hat sich offenbar hochgeschaukelt, als der 37-Jährige von einer längeren Auslandsreise zurückkam und ihm die in Viernheim wohnende Frau eröffnete, sich wieder ihrem Ex-Mann zugewandt zu haben.

Daraufhin, das ist unstrittig, schickte der eifersüchtige Mannheimer wohl aus Rache Bilder der 27-Jährigen an deren Cousine in Jordanien. Die Muslimin ist darauf ohne Kopftuch zu sehen und fühlte sich bloßgestellt, wie sie bei ihrer Vernehmung am Montag sagte. Die Cousine leitete die Aufnahmen an andere Familienmitglieder weiter. Der Ex-Verlobte soll zudem bei einem Gespräch der früheren Lebensgefährtin angekündigt haben, sie werde um ihren angeklagten Bruder weinen. Und er wolle sie weiter in den Schmutz ziehen. Sie habe Angst um ihren Bruder gehabt, als sie von dem geplanten Treffen zwischen ihm und dem früheren Verlobten erfuhr. Letzterer soll auch stets ein Messer bei sich gehabt haben. Sie wendet sich an den Ex-Mann, der am Tatabend die Polizei in Südhessen informiert. Der gibt unter Berufung auf seine ehemalige Gattin aber an, die Gefahr gehe von ihrem Bruder aus.

Die Zeugin verheddert sich in weiteren Widersprüchen, die ihre Glaubwürdigkeit zunehmend untergraben. Hatte sie bei ihrer polizeilichen Aussage im Januar noch beteuert, der Ex-Verlobte habe sie erpresst und 3000 bis 4000 Euro dafür verlangt, dass er private Bilder von ihr löscht, sind es am Montag nur noch 1000 bis 2000 Euro. Immer wieder betont die Frau, bei anderen Vernehmungen falsch übersetzt worden zu sein.

Ausdrücklich verneint sie, mit ihrem früheren Verlobten wieder zusammen zu sein, wie dieser bei seiner Zeugenbefragung in der vergangenen Woche erklärt hatte. Obwohl der Angeklagte gedroht habe, ihn umzubringen, verabredeten sich die Männer an jenem Sommerabend 2019. "Ich habe es mir ein paar Mal überlegt, ob ich es wirklich machen soll, aber dann habe ich ihn mit dem Auto am Bahnhof abgeholt und ihm vorher versichert, dass ich nicht bewaffnet bin", sagte der 37-Jährige.

Info: Der Prozess wird am Dienstag, 31. März, um 9 Uhr fortgesetzt. Für diesen Tag sind auch die Plädoyers geplant.

Update: Montag, 16. März 2020, 21 Uhr

Der eine wollte reden, der andere stach zu

Von Alexander Albrecht

Mannheim/Weinheim. "Ich habe sie doch so geliebt" – diesen Satz sagt der stämmige Mann am Mittwochnachmittag häufig im Zeugenstand. Wenn er über seine wechselvolle Beziehung zu einer Frau spricht, die ihn fast das Leben gekostet hätte. Der Halbbruder der Muslimin hat den 37-Jährigen Ende Juli vergangenen Jahres an der Weinheimer Burgruine Windeck mit Steinen und einem Teppichmesser übel zugerichtet und muss sich wegen versuchten Mordes vor dem Mannheimer Landgericht verantworten.

Der Zeuge schildert, wie sich das Paar bei einer Hochzeit im Frühjahr 2018 kennenlernt. Im Juni vergangenen Jahres "heiraten" die beiden in einer Mannheimer Moschee. Für die standesamtliche und damit in Deutschland rechtsgültige Ehe habe ihm das Geld gefehlt. "Ich wollte eine richtig fette Party", erzählt der gelernte Maler und Lackierer mit palästinensischen Wurzeln. Nach zwei Wochen ist schon wieder Schluss. "Von ihrer Seite", sagt der Zeuge. Die Jordanierin ist bereits von einem anderen Mann geschieden, mit dem sie zwei Kinder hat. Als die Frau von einer Reise zurückkehrt, rauft sich das Paar wieder zusammen. Dann stellt er jedoch fest, dass seine "Gattin" Kontakte zu anderen Männern unterhält. "Ich war zutiefst gekränkt und wollte die Wahrheit erfahren. Doch sie rückte nicht damit heraus", berichtete der 37-Jährige.

Und dann habe sich auch noch eine Cousine der Frau aus Jordanien bei ihm gemeldet und behauptet, die Zwei hätten nie eine "richtige Beziehung" gehabt. Das will der Mann nicht auf sich sitzen lassen und schickt ihr zwei Fotos, die ihn zeigen und seine Partnerin – ohne Kopftuch. Er hofft auf Vertraulichkeit, doch die Cousine schickt die Bilder an Verwandte weiter. Während die religiöse Familie sich in ihrer "Ehre" verletzt fühlt, wendet sich der Mann an den Halbbruder seiner Lebensgefährtin. Auch das spätere Opfer und der Angeklagte sind miteinander verwandt. "Mein Opa ist der Bruder von seinem Opa", sagt der Zeuge.

Er habe dem 25-Jährigen von den Männerbekanntschaften erzählt und sich mit ihm treffen wollen. "Ich hatte geglaubt, dass ich so eine Erklärung erhalte." Der Halbbruder, ein Bademeister-Praktikant aus Rüsselsheim, schäumt vor Wut. Droht damit, die Schwester des Zeugen umzubringen. "Ich habe ihn zuvor nie so aggressiv erlebt, er ist ja ein junger Kerl, und ich dachte, er zeigt für mich Verständnis", erinnert sich der Zeuge.

Trotz weiterer Drohungen kommt es zu dem schicksalhaften Treffen an jenem Sommerabend 2019. "Ich habe es mir ein paar Mal überlegt, ob ich es wirklich machen soll, aber dann habe ich ihn mit dem Auto am Bahnhof abgeholt und ihm vorher versichert, dass ich nicht bewaffnet bin", so der 37-Jährige. Die beiden fahren zur Windeck hoch. Das Gespräch verläuft zunächst ruhig. Immer wieder beteuert der Mannheimer, "seine" Frau zu lieben und wieder heiraten zu wollen.

Dann erhält er einen Anruf von seinem Neffen. Er hatte zuvor erfahren, dass der Angeklagte Mordabsichten hegt. Das sagt der 20-Jährige aber nicht. "Mein Onkel hätte das nicht geglaubt", erklärt der als Zeuge geladene junge Mann. Vielmehr behauptet der Neffe, die Mutter des Angerufenen hätte einen Unfall gehabt und er müsse dringend ins Krankenhaus kommen. Warum er nicht die Polizei kontaktiert habe, wollen die Richter wissen. "Wir haben nur gedacht, der muss ganz schnell raus aus der Situation."

Die Unterhaltung bricht rasch ab, als der jordanische Heißsporn hinterhältig den ersten Stich setzt. Der 37-Jährige hat sich bis heute nicht von den Verletzungen erholt und kann nur halbtags arbeiten. Inzwischen hat er wieder Kontakt zur Halbschwester des Angeklagten. Mehr noch: "Wir sind wieder zusammen."

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 19 Uhr

Ein Mordversuch im Namen der "Ehre"

Von Alexander Albrecht

Mannheim/Weinheim. Die Frau hat Schneid. Weniger, weil sie als Zeugin am Dienstagvormittag im Mannheimer Landgericht die Schuhe auszieht und barfuß im Yogasitz vor den Richtern Platz nimmt. Das ist eher skurril. Sie hat einem Mann vermutlich das Leben gerettet.

Die 41-Jährige macht sich am Abend des 29. Juli vergangenen Jahres mit ihren zwei kleinen Kindern zur Burgruine Windeck über den Dächern Weinheims auf. Die drei wollen dort den Sonnenuntergang genießen. Der Ausflug in romantischem Ambiente findet ein jähes Ende, als ein Mann um Hilfe ruft. Die Frau sagt den Kleinen, sie sollen hinter dem Gebüsch bleiben. Dann eilt sie zu dem Mann, kurze Zeit später kommt ein weiterer hinterher. "Der war hochgradig aggressiv", sagt die Zeugin. "Ich habe die beiden zugelabert und mich zwischen sie gestellt." Die Streithähne sprechen kein oder nur gebrochen Deutsch. In englischer Sprache hört die Weinheimerin etwas von einer Schwester und einem Foto.

Die Vermittlungsversuche sind zunächst erfolgreich. Als sie sich aber kurz wegdreht, wirft der wütende Kontrahent seinem Widersacher einen Stein an den Kopf. "Das war ein ziemlich heftiges Geräusch", erinnert sich die Zeugin. Zunächst kann sich der Getroffene auf den Beinen halten, sackt dann aber zusammen. Der Angreifer sitzt auf einer Bank und bittet die Frau, nicht weiter auf ihn einzureden, er habe bereits Kopfweh. Mit seinem Handy ruft die Zeugin einen Krankenwagen. Der mutmaßlich 25-Jährige muss sich nun vor der ersten Strafkammer verantworten. Oberstaatsanwalt Reinhard Hofmann wirft ihm versuchten Mord vor.

"Aufnahmen nicht anstößig"

Der Mann hatte bei seiner Einreise nach Deutschland offenbar vorgegeben, Syrer zu sein, um sich ein Bleiberecht zu sichern. Am Dienstag teilt er mit, jordanischer Staatsbürger zu sein. Er hat keine Ausbildung und sagt, er könne technische Geräte reparieren. Vor seiner Festnahme macht er ein Praktikum als Bademeister in Rüsselsheim. Angaben "zur Sache" will der von einem Dolmetscher sekundierte Angeklagte an einem andern Tag machen.

Es geht in dem Fall um Moralvorstellungen, Frauenbilder und Anstandsregeln. Und die Halbschwester des Angeklagten. Die ebenfalls zweifache Mutter soll nach ihrer Scheidung eine Beziehung mit dem später übel zugerichteten Palästinenser geführt haben. Als sie sich wieder ihrem Ex-Mann zuwendet, schickt der frühere Geliebte über Nachrichtendienste ein Video und zwei Fotos zu ihrer Familie nach Jordanien. Aus Rache oder um eine Trennung zu widerlegen.

Die Frau ist darauf ohne Kopftuch zu sehen. "Aus westlicher Sicht sind die Aufnahmen nicht anstößig", verrät Hofmann. Sie sei angemessen bekleidet, und es gehe nicht um sexuelle Dinge. Die Familie in Jordanien sieht sich dennoch in ihrer Ehre verletzt und bittet den Angeklagten, sich vor Ort einzuschalten.

Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass der Halbbruder von Anfang an vorhatte, den in Mannheim wohnenden Ex-Freund zu töten, als die beiden an jenem 27. Juli 2019 auf den Parkplatz der Windeck fuhren. Als Mordmerkmale nennt Hofmann Heimtücke und niedrige Beweggründe. Die Annahme stützt ein Familienangehöriger, der kurz vor der Tat bei der Polizei anruft und mitteilt, dass der 25-Jährige den Palästinenser töten will.

Zuerst soll der Angeklagte ein Teppichmesser gezogen und mehrfach auf den ahnungslosen Mann eingestochen haben. Nach einem Gerangel setzt sich der Jordanier auf den Palästinenser und schlägt ihm mit einem Stein so stark auf den Kopf, dass der Schädel an der Schläfe aufbricht. Wie durch ein Wunder rappelt sich das Opfer wieder auf und rennt weg. Bis beide auf die Spaziergängerin treffen. Der Palästinenser überlebt dank einer Not-OP.

Stand: Dienstag, 10. März 2020, 17 Uhr

Update: Mittwoch, 5. März 2020