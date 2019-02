Schwetzingen. (RNZ) Freien Eintritt zum Schwetzinger Schloss und Schlossgarten erhalten diese Woche alle Paare, die sich an der Schlosskasse einen Kuss geben. Die kurfürstliche Sommerresidenz beteiligt sich damit an der Valentinstags-Aktion "Küss mich! Im Schloss" der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Die Aktion geht noch bis einschließlich Sonntag, 17. Februar und läuft auch im Heidelberger Schloss.

Die Paare haben zudem die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen. Dafür müssen die Verliebten ein Selfie vor dem Schloss schießen und dieses bis Dienstag, 19. Februar, unter dem Stichwort KüssmichimSchloss auf ihrer privaten Facebook-und Instagram-Seite posten. Die Gewinner erhalten jeweils zwei Tickets für die Soirée Royale im Residenzschloss Ludwigsburg oder für ein Open-Air-Konzert in einem der Denkmäler der Staatlichen Schlösser und Gärten. Wer gewinnen möchte, muss ein Foto posten, auf dem das Schloss deutlich zu erkennen ist. Fast 800 Paare beteiligten sich im vergangenen Jahr an der Kuss-Aktion im Schwetzinger Schloss und Schlossgarten. Für das Team um Sandra Moritz, die Leiterin der Schlossverwaltung, war die Aktion ein voller Erfolg. "Nicht nur, dass die Besucherzahlen für eine Woche im Februar ungewöhnlich hoch waren. Die Besucher kamen auch alle gut gelaunt an die Schlosskasse", schreibt das Team in einer Pressemitteilung. Den größten Besucherandrang gab es im vergangenen Jahr am Valentinstag selbst. Die Schlossverwaltung hofft nun, dass die Aktion in diesem Jahr wieder großen Zuspruch findet und zahlreiche Besucher anlockt.

Neben Schwetzingen beteiligen sich auch die Schlösser Heidelberg, Mannheim, Bruchsal, Ludwigsburg, Solitude bei Stuttgart, Rastatt, Weikersheim, Urach und Tettnang an der Valentinstags-Aktion. Die Öffnungszeiten der Schlösser können Besucher hier nachschauen.

Info: Die Valentinstags-Aktion "Küss mich! Im Schloss" gilt noch bis einschließlich Sonntag, 17. Februar.