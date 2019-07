Von Volker Widdrat

Schwetzingen/Plankstadt. "Mehrere Apotheken in Schwetzingen und Plankstadt waren das Ziel eines bislang unbekannten Täters im Laufe des Samstagmorgens. Er verlangte dort jedes Mal rezeptpflichtige Medikamente, ohne jedoch ein Rezept vorzeigen zu können": So lautete die Polizeimeldung von Anfang Juli vergangenen Jahres. Jetzt musste sich ein 31-jähriger Mann aus Plankstadt vor dem Schwetzinger Schöffengericht verantworten - wegen versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung und Körperverletzung.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigte den berufslosen Angeklagten, der zurzeit in Haft sitzt, in mindestens zwei Apotheken mit einer Spritze in der Hand gedroht zu haben. Der Drogenabhängige sei auf Entzug gewesen und teilweise selbst an die Schubladen und Schränke mit den Medikamenten gegangen.

Drogen ziehen sich durch das ganze Leben des 31-Jährigen, der fast noch nie gearbeitet hat. Am Anfang war es Marihuana, dann folgten Amphetamin, Kokain und schließlich Heroin. Mit 17 Jahren saß er zum ersten Mal im Gefängnis. Es kamen weitere lange Haftaufenthalte. Verschiedene Therapien scheiterten, ebenso die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

"Eine durchgängige Substitution ist das einzig richtige", meinte Verteidiger Christian Wiehe: "Eine Abstinenz ist bei ihm nicht hinzukriegen." Der Wille zur Entgiftung fehle. Der Angeklagte kam auch in der Haft immer wieder an Drogen. Zurzeit befindet er sich ein einem Methadon-Programm. An jenem Tag war er gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, um eine Therapie zu beginnen.

Der Mann räumte die Taten ein. Er habe nur "drogenmäßig über die Runden kommen wollen". In mehreren Apotheken bettelte er um Ersatzdrogen. Die Spritzen und Kanülen hatte er neu gekauft. Er habe niemanden verletzen wollen, beteuerte er.

Eine Apotheke in Schwetzingen betrat er insgesamt viermal, berichtete eine 61-jährige Apothekerin, die von dem Angeklagten umgestoßen und mit der Spritze verletzt worden war. Sie habe ihn nur von den Medikamenten weghalten wollen: "Am Anfang war er noch nicht so aggressiv, sondern nur fordernd." Eine Kollegin hatte aus einem nebenan liegenden Geschäft die Polizei alarmiert. Der 31-Jährige sei dann mit dem Fahrrad geflüchtet. "Er war sehr getrieben, stand ziemlich unsicher und musste sich abstützen", schilderte eine 68-jährige Apothekerin, die dem Angeklagten ausgerechnet am letzten Tag ihres Berufslebens in ihrer Apotheke in Plankstadt begegnet war. Er habe ihr gedroht, sie mit der Kanüle zu stechen. In Plankstadt hatten Überwachungskameras den Angeklagten aufgezeichnet.

Ein Polizist des Reviers Schwetzingen hatte den 31-Jährigen erkannt. Das Gutachten eines Sachverständigen von 2013 hatte dem Mann "dissoziale Verhaltensstörungen" bescheinigt und eine "Unterbringung wegen Aussichtslosigkeit" angeregt. Er habe keine sozialen Bezugspunkte und zeige eine "deutliche Tendenz, anderen die Schuld zuzuweisen".

Wegen des starken Drogenkonsums liege eine erhebliche Einschränkung der Steuerungsfähigkeit vor. Er sei stark abhängig und werde immer wieder ähnliche Taten begehen. Der 31-Jährige ist vielfach vorbestraft, unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahl, Raub und Betrug. Im Gefängnis hatte er einen Arzt mit einem Kopfstoß verletzt.

Erster Staatsanwalt Lars-Torben Oltrogge sah bei den Vorwürfen "Handlungen durch Nötigungsmittel". Bei einer Tat habe der Mann zuerst auf Freiwilligkeit gesetzt, dann aber eine gefährliche Körperverletzung verwirklicht. In beiden verhandelten Fällen habe er seinen Tatplan nicht freiwillig aufgegeben. Der 31-Jährige stelle das Geschehen bagatellisierend dar. Er brauche einen Rahmen, der ihm Regeln setzt, sagte der Anklagevertreter und forderte eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und zwei Monaten.

Sein Mandant sei in einer "schmerzhaften Situation" gewesen, führte der Verteidiger aus. Er habe bezahlen wollen, aber kein Rezept vorweisen können. Er müsse seine Strafe für die "Verzweiflungstat" bis zum letzten Tag verbüßen: "Nur, was kommt danach?". Er plädierte für eine Strafe erheblich unter drei Jahren.

Das Gericht verhängte zwei Jahre und zehn Monate. Man sei von einem minder schweren Fall ausgegangen und habe die besondere Ausnahmesituation stärker gewichtet, so Richter Hans-Jörg Schneid.