Von Volker Widdrat

Mannheim/Hockenheim. Das Landgericht Mannheim hat einen 26-jährigen Hockenheimer wegen gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Die Strafkammer unter dem Vorsitz von Gerd Rackwitz sah es als erwiesen an, dass der der Angeklagte am 19. Januar gegen 3.20 Uhr in einem Lokal in der Hockenheimer Fortuna-Passage einen 31-jährigen Mann lebensgefährlich verletzt hat. Das Gericht wertete die Tat aber nicht als versuchten Mord.

Der Angeklagte habe den Tod seines Opfers zwar billigend in Kauf genommen, sei aber nach den drei Messerstichen von einem versuchten Tötungsdelikt strafbefreiend zurückgetreten, sagte Rackwitz in der Urteilsbegründung. Die Kammer ging beim Strafmaß über die Forderungen von Anklage und Verteidigung hinaus. Erster Staatsanwalt Frank Stork hatte viereinhalb Jahre Haft verlangt, Verteidigerin Brigitte Bertsch auf vier Jahre plädiert.

In das Urteil floss auch eine zweite Tat ein, die der geständige Angeklagte am ersten Verhandlungstag ebenfalls einräumte. Der 26-Jährige hatte kurz vor dem Messerangriff in der Bar einen jungen Mann (19) auf dem Parkplatz vor der Fortuna-Passage mit Faustschlägen und Tritten gegen den Kopf verletzt. Der Attacke sollen Beleidigungen zwischen dem türkischstämmigen Angeklagten und dem arabischstämmigen Opfer vorausgegangen sein.

Auch gegen die hinzugerufene Polizei war der Angeklagte aggressiv geworden und baute sich provokativ vor einer Polizistin auf. Der Angeklagte war am Tatabend schon betrunken von einer Geburtstagsfete in das Lokal gekommen und häufiger auf der Toilette verschwunden, um Kokain zu konsumieren. Nach der Schlägerei wurde er von den Beamten nach Hause gebracht. Dort wechselte er seine Kleidung und zog eine Jacke an, in der er "zufällig" ein Messer gefunden hatte. Anschließend kehrte er in die Sportsbar zurück. In der Kneipe erkundigte er sich nach Kokain.

Rackwitz sagte, die Aussagen von unmittelbar beteiligten Zeugen hätten sich als wenig verlässlich erwiesen: "Es gab viele auffällige und kaum erklärbare Erinnerungslücken." Etliche Zeugenaussagen hätten sich erheblich von den Vernehmungen bei der Polizei unterschieden. Vor allem ein 21-Jähriger, der sich gerade selbst wegen versuchten Totschlags an einem 51-Jährigen auf dem Schlossplatz in Schwetzingen vor der Jugendstrafkammer verantworten muss (die RNZ berichtete), habe den Angeklagten schützen wollen und bei seiner Vernehmung wissentlich falsche Angaben gemacht.

Hinsichtlich des Messerangriffs hätten aber auch andere Zeugen "nicht passende" Erklärungen geliefert, so der Vorsitzende. Nur wenige hätten den genauen Tatort in der Bar zuordnen können. Der Angeklagte habe in dem Lokal den spontanen Entschluss gefasst, dem 31-Jährigen "einen Denkzettel zu verpassen", so Rackwitz. Sein Opfer sei mit dem Rücken zu ihm an einem Spielautomaten gestanden und habe den Angriff nicht kommen sehen.

Die drei Messerstiche seien in schneller Folge gesetzt worden und hätten für lebensgefährliche innere Verletzungen und erheblichen Blutverlust bei dem 31-Jährigen gesorgt. Laut dem rechtsmedizinischen Gutachten verfehlte die Klinge nur knapp den Darm und die Niere. Die Leber war verletzt und eine Rippe durchtrennt worden. Der Mann konnte durch eine Blutkonserve im Notarztwagen gerettet werden.

Gegenüber seinem Stiefvater habe der Angeklagte am nächsten Tag geäußert: "Der hat es verdient. Seit Monaten geht er mir auf den Sack." In einem "Abschiedsvideo" mit seinen Kumpels hatte der 26-Jährige zudem seinem Opfer noch einmal gedroht. Er sei bei beiden Taten in einem "von Aggressivität geprägten Ausnahmezustand" gewesen, so der Vorsitzende.

Die Kammer folgte auch den Ausführungen des psychiatrischen Gutachters. Der 26-Jährige stand zum Tatzeitpunkt zwar unter dem Einfluss von Kokain und hatte 1,8 Promille Alkohol im Blut. Dennoch zeige er keine charakteristischen Abhängigkeitsmerkmale. Zeugen hätten ihn aber "noch nie so aggressiv gesehen" wie in der Tatnacht. Eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sei aber nicht nötig, sagte der Vorsitzende Richter, Gerd Rackwitz.