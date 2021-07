Von Carsten Blaue

Bruchsal/Schwetzingen. Die Gewitter und Starkregen der vergangenen Woche haben die Schlossgärten weitgehend verschont, die in der Obhut der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) sind. Doch deren Spezialist Hartmut Troll warnt: "Das nächste Extremwetter kann auch die Schlossgärten und Parks in Schwetzingen und Heidelberg, in Rastatt, in Mergentheim und Weikersheim treffen." Nicht nur der Klimawandel mit Hitze und Trockenheit bereitet den Verantwortlichen Sorgen. Auch die zunehmenden Unwetter stellen sie vor neue Aufgaben. Der Schutz bedeutet einen höheren Aufwand.

Troll kann nach der Aufarbeitung der jüngsten Unwetterschäden in den historischen Gärten leichte Entwarnung geben. Hatte es die Umgebung der Grabkapelle auf dem Württemberg besonders schwer getroffen, mussten die Schlossgärtner in Bruchsal nur den Bruch eines enormen Astes melden. In Weikersheim wurde zudem eine Kastanie so schwer in Mitleidenschaft gezogen, dass sie gefällt werden musste.

Schlimmer sah es allerdings auf den Wegen der Gärten aus. Diese sind meist wassergebunden und ohnehin schon überbeansprucht. Die Folgen des Regens: Das Material der Wege und ganzer Flächen wird weggeschwemmt, und es bilden sich tiefe Rinnen, die das Laufen gefährlich machen. Im Bruchsaler Schlossgarten waren laut SSG besonders die Mittelachse und die Seitenalleen betroffen.

Für die zunehmende Trockenheit und Hitze sorgen die Fachleute der SSG bereits vor. So werden jetzt etwa im Schlossgarten von Schwetzingen in einer eigenen Baumschule Setzlinge und Jungbäume gezogen, die besser an das neue Klima der nächsten Jahre angepasst sind.

Die Gefahren, die von den zunehmenden Extremwetterlagen ausgehen, erfordern vor allem Prävention. So wird die regelmäßige Kontrolle der Bäume künftig noch viel wichtiger: "Baumschauen, Überwachung und Pflege der Bäume werden immer aufwändiger, um die Sicherheit in den Gärten zu gewährleisten", sagt Troll. Das lässt auch die Kosten für die Gartenpflege steigen. Denn schließlich müssen die Fachleute bezahlt werden. Außerdem schlägt die Beseitigung der Schäden immer wieder mit hohen Summen zu Buche.

"Es kommt jetzt darauf an, dass wir uns vorbereiten auf Wettersituationen, mit denen wir in der nächsten Zukunft häufiger konfrontiert sein werden", betont SSG-Geschäftsführer Michael Hörrmann. Dafür stehen die SSG im Austausch mit anderen historischen Gärten. Außerdem sind sie beteiligt an einem bundesweiten Projekt, das "Keres" heißt.

Darin untersuchen mehrere Fraunhofer-Institute im wissenschaftlichen Verbund, wie Kulturgüter vor extremen Auswirkungen der Klimaveränderung geschützt werden können. Zudem geht es um ihre Widerstandskraft gegen Wetterkapriolen. "Keres" wird vom Bundesbildungsministerium mit knapp zwei Millionen Euro unterstützt. Die Fragen der Forscher sind zudem auf die Zukunft ausgerichtet.

Sie wollen wissen, mit welchen Formen von Extremwetter zu rechnen sein wird, um im Notfall schnell reagieren zu können. Darüber hinaus ist für sie neben langfristig wirksamen Schutzmaßnahmen entscheidend, ob diese auch ökonomisch sinnvoll sind. Um Antworten zu finden, leiten die Forscher unter anderem aus hochaufgelösten regionalen Klimamodellen Schadensrisiken für historische Gebäude und Gärten ab.