Die Ursache des Schadens an der Windkraftanlage ist noch unbekannt. Foto: dpa

Von Carsten Blaue

Gau-Bickelheim. Schon am Montag ist ein 50 Meter langes, acht Meter breites und zehn Tonnen schweres Rotorblatt einer Windkraftanlage bei Gau-Bickelheim abgebrochen und auf einen Acker gefallen. Das Windrad mit einer Nabenhöhe von 145 Metern steht unweit der Autobahn 61. Ein Polizeisprecher in Mainz bestätigte, dass bei der Havarie niemand verletzt wurde. Die Ursache ist aber noch immer unklar. Der Wind war es jedenfalls wohl nicht, wie die zuständige Wartungsfirma vermutete. "Solange ermittelt wird, bleiben alle baugleichen Anlagen außer Betrieb", betonte am Dienstag eine Sprecherin der Gewerbeaufsicht Rheinhessen auf RNZ-Anfrage.

Zunächst sicherten Feuerwehr und Polizei das weitläufige Gelände im Landkreis Alzey-Worms. Hier stehen 16 Windräder in einem Windpark der juwi AG, einer Spezialfirma für erneuerbare Energien mit Sitz in Wörrstadt. Diese wird in den kommenden Wochen übrigens eine hundertprozentige Tochter der Mannheimer MVV Energie AG. Den Windpark mit Anlagen vom Typ Kenersys K 110 hatte die juwi im Jahr 2012 gebaut.

Direkt nach dem Unfall wurden alle Anlagen abgeschaltet. Ein Gutachter soll Ursachenforschung betreiben. Die juwi betonte in einer Mitteilung, dass die Windräder unterschiedlichen Eigentümern gehören. Betreiber ist demnach eine juwi-Tochtergesellschaft. Für den technischen Service, also auch für Reparaturen, seien wieder andere Unternehmen zuständig.

Wie lange es dauern wird, bis alle Anlagen geprüft sind und wieder ans Netz gehen können, war gestern trotz einer Anfrage bei der juwi AG nicht in Erfahrung zu bringen. Doch egal, wie schnell es geht: Der Zwischenfall hat die Diskussion über die Sicherheit von Windkraftanlagen neu entfacht. Eine Debatte, in die sich auch der Tüv-Verband in Berlin eingeschaltet hat.

Dieser forderte, dass Windräder durch regelmäßige, unabhängige Prüfungen sicherer gemacht werden müssten. Ein Vier-Jahres-Rhythmus sei selbst bei regelmäßiger Wartung zu wenig: "Unfälle wie abknickende Türme, berstende Rotorblätter oder Brände nach Blitzschlag sind ein Sicherheitsrisiko für Menschen und Umwelt, zumal Windparks immer näher an Straßen und Siedlungen heranrücken", sagte der Geschäftsführer des Tüv-Verbands, Joachim Bühler. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis Menschen zu Schaden kämen. Nach Berechnungen des Tüv-Verbandes gibt es "rund 50 gravierende Schäden an Windenergieanlagen pro Jahr" in Deutschland. Aussagen, die der Bundesverband Windenergie (BWE) zurückgewiesen hat.