Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Wenn der König von "Scheißegalien" zur Audienz bittet, holen sich die Massen stets eine ordentliche Dröhnung "Udopium". Auch die "Panikfamilie in Mannheim" huldigt in der ausverkauften SAP-Arena dem berühmten Nuschler mit dem Hut standesgemäß. "Udo Lindenberg Live" heißt die aktuelle Tour schlicht. Ganz und gar nicht farblos wird das, was der 73-Jährige und seine gefühlt 50 herumwuselnden Komparsen auf die Bühne hexen.

Die pompöse Show - eine krude Melange aus Cirque du Soleil und Kabarett - wirkt wie aus der Zeit gefallen. Doch für den Dauerzappler aus dem hohen Norden gilt eben die irdische Zeitrechnung nicht. Das optische Gedöns mit Glitzerkonfetti, homosexuellen Bischöfen, lesbischen Nonnen, Bilderfluten auf der gigantischen LED-Wand: alles nur Schall und Rauch. Denn Jahrzehnte nach ihrer Premiere klingen die pazifistischen Botschaften, die der Schluckspecht von einst "trotz großer Besoffenheit" zu Papier gebracht hat, aktueller denn je.

Udo Lindenberg in der SAP Arena - Fotogalerie







































































Sobald der weltweit einzige Likörellenmaler mit einem Kinderchor sein "Wozu sind Kriege da?" singt und in den Frieden ziehen will, klingt das rührend naiv, aber ehrlich. Er lässt lieber Schwellköpfe von Trump und Putin in den Ring steigen, statt ihre Völker aufeinander losgehen zu lassen. Und zu "Fridays for Future" hat Udo auch eine klare Meinung: Es müssen mehr ältere Menschen mitlaufen, denn "die Penner in den Regierungen kriegen es nicht geregelt, der Druck muss wachsen". Dass eine neue Klimapolitik nicht rasch durchsetzbar sei, glaubt er nicht: "Utopien sind vorverlegbar". Und basta!

Zweieinhalb Stunden lang hüpft ein spindeldürres Stehaufmännchen auf den Brettern herum, das vor lauter Engagement und Lebensfreude fast explodiert. Dieser ewige Rock‘n’Roller wird nicht allein von der "geilsten Hausband auf dem Planeten" unterstützt. Zwei starke Frauen, Ina Bredehorn und Nathalia Dorra, sorgen souverän auch dafür, dass gelegentliche Stimmschwankungen des Stars nicht auffallen. Zusammen bringt es das rastlose Ensemble auf stolze 30 Lieder.

Das Spektrum ist so bunt wie die "Bunte Republik Deutschland", Udos einziger Rap an diesem Abend. Nostalgiker jubeln bei neu arrangierten Titel wie "Andrea Doria", "Cello" oder "Sonderzug nach Pankow". Jüngere "Udopisten" rasten aus bei "Du knallst in mein Leben" oder "Ich mach’ mein Ding". Aus über zwei Dutzend seiner Alben kreiert der Kapitän des Raumschiffs "Panik 1", der zu Beginn majestätisch von der Hallendecke herunter schwebt, eine kurzweilige Odyssee durch sein bewegtes Leben. Ein bezeichnender Satz: "Eines Tages müssen wir alle sterben, aber an den anderen Tagen nicht".

Sehr autobiografisch wird’s beim Song "Lady Whisky". Da klingt der Herr aus "Gronau an der Donau", der mehrfach mit über drei Promille auf der Intensivstation gelandet war, ganz nachdenklich: "Gut, dass ich das überlebt habe. Viele von den Großen sind schon vorgeflogen". Aber King Udo will längst noch nicht abdanken. "Wir sehen uns 2046 auf großer Tour wieder", gelobt er zum Abschied. Das dürfte doch ein Klacks sein für einen, der "Stärker als die Zeit" ist.