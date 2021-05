Hirschberg/Bruchsal. (ans/lsw) Dank der vergleichsweise niedrigen Temperaturen in den vergangenen Wochen versprechen Erdbeerbauern knallrote und schmackhafte Früchte. Die Erdbeeren hätten mehr Zeit zum Reifen, erklärte etwa Otmar Böser vom gleichnamigen Erdbeer- und Spargelhof in der badischen Gemeinde Forst. "So kann sich die Frucht schön entwickeln und der Geschmack auch." Der Vorstandssprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE), Simon Schumacher, sagte: "Wenn jetzt noch ein paar Sonnentage kommen, dann kriegen wir große und süße Früchte."

Die gute Qualität kann Linda Weingärtner vom Erdbeer- und Spargelbetrieb in Hirschberg-Großsachsen bestätigen. "Wir hören viel Lob von unseren Kunden", erzählte sie der RNZ. Aufgrund des Wetters hat die Ernte allerdings erst mindestens zwei Wochen später begonnen als sonst, bei Weingärtners am 24. April. Es gab eine lange Blütezeit. Die Obstbaumeisterin rechnet auch damit, dass die Ernte sich viel länger strecken wird. Was Landwirte auch vor die Herausforderung stelle, ob die Erntehelfer dann noch da sind oder ob sie vielleicht weg müssen, weil sie bei einem anderen Betrieb einen Folgevertrag haben. "Wir werden keine Haupternte haben", sagte Weingärtner. "Es werden nicht alle auf einmal reif." Die Erdbeeren würden vielmehr kontinuierlich reifen.

Discounter würden aufgrund der hiesigen Erdbeerknappheit vermehrt auf Ware aus dem Ausland zurückgreifen. Das stößt bei den Landwirten auf Kritik, aber Weingärtner hat auch beobachtet, dass die Menschen zunehmend auf Regionalität achten.

Das Wetter birgt noch weitere Herausforderungen für die Betriebe: So muss die Erdbeere zwei, drei Tage länger hängen bleiben als in anderen Jahren. Die Folge: Die Erntehelfer müssen in der Zwischenzeit anderweitig beschäftigt werden, entfernen beispielsweise Unkraut. Das schlägt sich ebenso in den Kosten nieder wie die längeren Strecken, die die Helfer zurücklegen müssen, um reife Erdbeeren zu finden.

Außerdem müssen aufgrund der Nässe mehr Früchte aussortiert werden, erzählte Weingärtner. Sie fangen nämlich dadurch an zu faulen. Und je größer die Erdbeere ist, desto weicher ist sie, sagt die Obstbaumeisterin. "Man kann das ganz gut mit einer Wasserbombe vergleichen." Bei der Erdbeere seien dann auch die Zellstrukturen größer, was sie anfälliger für Pilzbefall mache. Sie hofft jetzt jedenfalls auf ein wenig wärmeres Wetter mit Temperaturen um die 22 bis 25 Grad. Nur zu heiß sollte es nicht werden. "Uns Landwirten kann man das Wetter eh nicht recht machen", meinte Weingärtner lachend.

Während also generell die Erdbeer-Qualität stimmt, ist die Menge geringer. Das führt zu höheren Preisen. Im Moment verkauften Direktvermarkter wie Höfe die Schale Erdbeeren für vier bis 4,50 Euro, sagte Schumacher, dessen Verband in Bruchsal bei Karlsruhe sitzt. Im Discounter kriege man sie schon für drei Euro. Die Preise dürften aber sinken, wenn die Freilandernte flächendeckend losgehe, glaubt Schuhmacher. Weingärtner geht auch davon aus, dass sich die Preise dann etwas regulieren. Man darf gespannt sein, wie sich das auf den Konsum auswirken wird. Ein Haushalt hat im vergangenen Jahr jedenfalls im Schnitt 4,2 Kilogramm Erdbeeren gekauft, zwölf Prozent mehr als 2019. Gut die Hälfte stammte aus deutschem Anbau. Die Ernte fiel 2020 mit 152.177 Tonnen um knapp sechs Prozent höher aus als im Vorjahr. Die Anbaufläche sinkt.

Anders als im Vorjahr hätten die Betriebe dieses Mal keine Probleme gehabt, Erntehelfer im Zuge von Corona-Beschränkungen zu finden, sagte VSSE-Experte Schumacher. Diese Erfahrung hat auch Weingärtner gemacht. Diejenigen ihrer Stammarbeitskräfte, die 2020 gekommen waren, hätten in ihrer Heimat von Hygienekonzept und -Maßnahmen im Betrieb erzählt, weshalb sie dieses Jahr auf ihr ganzes Stammpersonal hätten zurückgreifen können, freute sich Weingärtner. "Dieses Jahr haben wir die Saisonarbeiter, aber keine reifen Erdbeeren", meinte sie schmunzelnd. Jedes Jahr sei eben anders.