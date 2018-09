Heidelberg/Rhein-Neckar. (sha) Das tropische Usutu-Virus verursacht auch in diesem Sommer ein Vogelsterben, das vor allem Amseln trifft. In Baden-Württemberg zirkuliert das Virus seit 2010, seitdem tritt es jedes Jahr in unterschiedlicher Intensität auf. "Um die Entwicklung des Virus besser einschätzen zu können, ist der Naturschutzbund auf die Mithilfe der Bevölkerung auch in der Rhein-Neckar-Region angewiesen", sagt Christiane Kranz, Geschäftsführerin des Nabu Rhein-Neckar-Odenwald.

"Dabei sind genaue Angaben sehr hilfreich: Neben Fundort, Datum und den Umständen sollte der Finder die Symptome aufschreiben und eventuell ein Foto anfügen. Das Tier sollte gut gekühlt und zügig abgegeben werden. Bitte die Tiere nicht ohne Handschuhe anfassen", rät Kranz. Verweste oder eingetrocknete Totfunde können nicht mehr untersucht werden und sollten begraben oder im Hausmüll entsorgt werden.

Bislang wurden 2018 bundesweit bereits 1500 Usutu-Verdachtsfälle an den Nabu gemeldet, knapp zwei Drittel davon alleine im August und laufenden September. In Baden-Württemberg ist die Situation noch nicht so dramatisch wie in anderen Regionen: In diesem Jahr wurden knapp 100 Verdachtsfälle gezählt, was unter dem Bundesdurchschnitt liegt.

"Die Viren werden ausschließlich von infizierten Stechmücken übertragen. Kranke und tote Vögel sind nicht ansteckend für andere Vögel, Haustiere oder Menschen", sagt Kranz. Der warme Sommer dieses Jahres dürfte die Ausbreitung des ursprünglich tropischen Virus begünstigt haben. Leider kann man Usutu-Infektionen weder verhindern noch behandeln. Waren in den ersten Jahren lediglich wärmebegünstigte Regionen entlang des Rheintals und am Untermain betroffen, konnte seit 2016 eine Ausbreitung über Nordrhein-Westfalen nach Norden und in Richtung Bayern sowie ein Ausbruch im Raum Leipzig und Berlin festgestellt werden. In diesem Jahr sind vor allem die Regionen um Nürnberg, Bremen und Hamburg neu betroffen.

Um die tatsächliche Ausbreitung des Virus dokumentieren zu können, ist es wichtig, möglichst viele Verdachtsfälle im Labor bestätigen zu können. "Der Nabu bittet daher die Bevölkerung, kranke oder verendete Tiere zu melden und möglichst zur Untersuchung abzugeben, um die Auswirkungen einer für Deutschland neuen Vogelkrankheit auf wild lebende Vogelarten zu dokumentieren und deren Folgen abzuschätzen", so Kranz.

Info: Unter www.nabu.de/usutu-melden können Beobachtungen toter Vögel gemeldet werden. Frisch tote Vögel können bei Prof. Dr. Wink vom Institut für Pharmazie und Molekulare Biotechnologie, Im Neuenheimer Feld 364, Raum 402, abgegeben werden.