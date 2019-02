Von Alexander Albrecht

Mannheim. In Endlosschleife kracht der Laster am Freitagmorgen im Animationsclip des Sachverständigen ungebremst auf das Auto am Stauende. Der Angeklagte hält die Dauersequenz auf der Leinwand im Mannheimer Amtsgericht nicht aus, vergräbt weinend das Gesicht in seinen Händen. Schonungslos führt ihm der Kfz-Gutachter sein Versagen vor. Das Schöffengericht verurteilt den 33-Jährigen am Nachmittag zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wird.

Denn was zuvor simuliert worden ist, hat sich am 9. Juni 2017 auf der Autobahn bei Mannheim-Sandhofen tatsächlich so zugetragen. Mit tödlichen Folgen. Der Mann hat seinen Auftrag in Heddesheim erledigt und wechselt mit dem Sattelschlepper kurz nach 17 Uhr von der Autobahn A5 auf die A6 in Richtung Saarbrücken. Er schaltet den Tempomat ein, das Gerät ist nach Erkenntnissen des Sachverständigen auf 85 km/h programmiert.

Der Streckenabschnitt ist kerzengerade, die Sicht hervorragend, die Fahrbahn trocken. Der Trucker sagt, er sei ausgeruht gewesen, Alkohol oder Drogen hatte er nachweislich nicht konsumiert. Aufgrund einer Baustelle weisen Schilder recht früh auf einen Stau hin, der damals auch an den aktivierten Warnblinkanlagen der Fahrzeuge gut zu erkennen ist. Trotzdem kommt es nach zweieinhalb Minuten und exakt 3541 Metern, die der Sattelschlepper auf der A6 zurückgelegt hat, zu der Kollision, bei der zwei Menschen sterben und elf verletzt werden. Wie konnte das passieren? Die große Frage des Prozesses bleibt unbeantwortet.

Der aus Wiesbaden stammende Fahrer, der nach schweren Depressionen seit einigen Monaten wieder am Lkw-Steuer sitzt, hat zum Prozessauftakt ausgesagt, dass ihn der Notbremsassistent von Daimler des Typs ABA 3 mit einem roten Blinken und einem lauten Piepton vor dem Aufprall gewarnt hat. "Ich habe mit voller Kraft gebremst - aber die Autos waren schon ganz dicht vor mir."

Der Sachverständige hält es für möglich, dass Bremsvorgang und Aufprall zeitlich parallel zueinander abliefen. Andererseits: Hätte der Fahrer unmittelbar nach dem Piepen aufs Bremspedal getreten, wie er behauptet, wäre der Sattelschlepper rechtzeitig zum Stehen gekommen. Ein weiteres Rätsel: Warum hat der ABA 3 nach der optischen und der akustischen Warnung weder eine Teil- noch die anschließende Vollbremsung eingeleitet?

Der Gutachter hat dafür zwei mögliche Erklärungen. Erstens: Der Fahrer hat zwar nicht gleich gebremst, aber durch Blinken, Lenken oder Gas geben dem System signalisiert, wieder Herr am Steuer zu sein. Zweitens: Der Radar des Notbremsassistenten erkannte die Autos davor nicht präzise genug und setzte die nächste Eskalationsstufe aus. Ein Daimler-Ingenieur hatte im Zeugenstand von "Systemgrenzen" gesprochen.

Die Vorsitzende Richterin Gabriele Schöpf geht wie Oberstaatsanwältin Christina Arnold davon aus, dass der Angeklagte nach insgesamt 700 Kilometern Fahrt binnen zweier Tage vor dem Unfall eingeschlafen ist. Beweisen lässt sich das nicht. "Felsenfest überzeugt" ist das Schöffengericht aber davon, dass neben dem Fahrer auch der Notbremsassistent versagt hat. Die Richter vermuten sogar, dass der ABA 3 weder geblinkt noch gepiept hat. "Dann hätte der Angeklagte doch reflexartig reagiert", so Schöpf.

Eine Technikpanne entlaste den Lkw-Fahrer keineswegs, sind sich die Staatsanwältin und der Nebenklägervertreter Georg Mayer zuvor einig. Ihr Tenor: Der Mann am Steuer hatte damals genug Zeit, zu bremsen. Dazu hätte es den "Assistenten" gar nicht gebraucht. Sie fordern Haftstrafen von zwei Jahren beziehungsweise zwei Jahren und zwei Monaten - ohne Bewährung.

Dass der Trucker hinter Gitter kommt, hält Schöpf nicht für angemessen und schreibt ihm einige Pluspunkte zu: Er habe an der Unfallstelle Erste Hilfe geleistet, die Verantwortung für das Unglück übernommen und zeige ein starkes Schuldempfinden. Der 33-Jährige - er hat Ende 2018 geheiratet und ist Vater einer elf Monate alten Tochter - müsse auch nicht seinen Führerschein abgeben, wie Arnold und Mayer verlangen. Schließlich liege der Unfall einige Zeit zurück und seither sei nichts mehr passiert. Abgesehen davon habe der Mann keine Punkte in Flensburg gesammelt und sei nicht vorbestraft.

Nicht zufrieden mit dem Urteil ist der Nebenkläger - ein junger Mann von knapp 30 Jahren, dessen Schwester (31) und Mutter (55) bei dem Unfall starben. Sein damals 56-jähriger Vater hat zwar überlebt, ist jedoch ein Pflegefall. "Mein Mandant hätte sich eine Haftstrafe gewünscht", sagt Anwalt Mayer.

Wahrscheinlich wolle er aber nicht Revision einlegen. Vielmehr sei er froh, "dass der Prozess zu Ende ist". Vielleicht hat der schwer vom Schicksal Gebeutelte auch einen Satz der Richterin im Ohr: "Ein Menschenleben ist unersetzlich, das kann keine Strafe rückgängig machen."