Von Alexander Albrecht und Tanja Radan

Rhein-Neckar. In der Metropolregion ist an Wochenenden immer was los - an diesem ganz besonders viel, und nicht nur wegen des Bad Dürkheimer Wurstmarkts. Ausflügler und Feierwütige haben die Qual der Wahl. Ein Überblick:

> Wurstmarkt Bad Dürkheim: Mit dem Anstich des ersten Wein-Fasses hat am Freitag in Bad Dürkheim der Wurstmarkt begonnen. "So viele Leute hatten wir noch nie hier zum Beginn", freute sich ein Sprecher des größten Weinfests der Welt. 275 Schausteller- und Gastronomiebetriebe stellen sich auf mehr als 600.000 Gäste ein. Die 602. Auflage des Volksfests dauert zunächst bis zum kommenden Dienstag und nach einer Verschnaufpause noch einmal vom 14. bis 17. September. Auf dem Gelände mit einer Größe von etwa sechs Fußballfeldern locken zahlreiche Fahrgeschäfte, vom riesigen Kettenkarussell mit 80 Metern Höhe bis zur XXL-Achterbahn mit 585 Metern Schienenlänge. Mehr als 292 verschiedene Weine werden angeboten.

> Tote Hosen: Campino und Co. rocken am heutigen Samstagabend das Mannheimer Maimarktgelände. Einlass ist bereits um 15.30 Uhr, zwei Stunden später spielt die erste von drei Vorbands. Um 20.45 Uhr sollen dann die "Hosen" auf die Bühne kommen. Zu dem Konzert werden rund 31.000 Fans erwartet; am Freitag waren nur noch wenige Stehplatzkarten für 53,50 Euro erhältlich.

Den Besuchern empfiehlt die Stadt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das Konzertticket gilt auch als Fahrschein in den Bussen und Bahnen der RNV, die ihr Angebot aufstockt. Doch Vorsicht: Aufgrund des Besucherandrangs wird die Haltestelle Maimarkt nach dem Ende der Veranstaltung gegen 23 Uhr nicht angefahren. Der Nahverkehr startet an der einen Kilometer entfernten Haltestelle Neuostheim. Autofahrer müssen aufgrund gesperrter Straßen mit Behinderungen rechnen.

> Nationalmannschaft und Flugtage: Die Elf von Joachim Löw kickt am Sonntagabend in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena gegen Peru. Trotz der Kritik von Fans an den Ticketpreisen: Das Spiel ist inzwischen ausverkauft. Gratis gibt es heute die Chance, Bilder bei der Ankunft des DFB-Teams am Mannheimer City-Airport zu machen.

Geplante Ankunft ist um 12.30 Uhr, es lohnt sich aber, früher da zu sein. Neben Fotos ist es wenig später wahrscheinlich auch möglich, Autogramme abzustauben - wenn der Tross zwischen 12.45 und 14 Uhr im Marriott-Hotel im Heidelberger Stadtteil Bergheim erwartet wird. Wer weniger Fußball-affin ist, aber ein Faible fürs Abheben hat, der ist auf dem Airport trotzdem richtig: Der Mannheimer Segelflugverein lädt am Samstag und Sonntag zu seinen Flugtagen ein.

> Tag des offenen Denkmals: Eine Fülle von historischen Bauwerken, besonderen Orten und Geschichten warten in der Metropolregion darauf, am Sonntag erkundet, gesehen und gehört zu werden.

> Autosalon: Über neue Modelle informieren können sich die Besucher heute zwischen 9 und 17 in Mannheim auf den Planken, Kapuzinerplanken und rund um Wasserturm. Die 24 Aussteller stellen insgesamt rund 165 Fahrzeuge vor.

> "Guitar Summit": Europas größte Gitarrenmesse gastiert heute und morgen - 11 bis 19 Uhr - im Mannheimer Rosengarten. Neben zahlreichen Produkt-Highligts gibt es ein Bühnenprogramm und mehr als 100 Workshops.

> Schlossfest: Zum bereits 15. Mal bietet die Mannheimer Universität heute eine abwechslungsreiche Mischung aus Kunst, Musik, Comedy und Wissenschaft. Das akademische Programm startet um 15 Uhr, die Kulturschaffenden legen drei Stunden später los.

> Ladenburger Altstadtfest: Heute und morgen geht es rund in Römerstadt. Über 70 Vereine und Gaststätten machen mit, dazu laden der Flohmarkt, Bands und "Rock at Church" zum Verweilen ein.

> Schützenmarkt: Noch bis einschließlich Sonntag wird in Buchen das Traditionsfest gefeiert, das jedes Jahr Zehntausende Besucher anzieht. Im Festzelt spielen Bands. Und auf dem Rummelplatz mit vielen Ständen und Fahrgeschäften gibt es dieses Jahr eine besondere Attraktion: die größte transportable Schaukelanlage der Welt. Die Gondel erreicht eine Höhe von 50 Metern. Zum Abschluss des Schützenmarkts steigt am Sonntag um 21 Uhr ein Brilant-Feuerwerk in den Himmel.