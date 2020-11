Von Marion Gottlob

Ketsch. In seinen schwersten Zeiten, im wahrsten Sinne des Wortes, brachte Christos Christodoulou 179,4 Kilogramm auf die Waage. Der Mann aus Ketsch hat 2018 mit diesem Gewicht im Rahmen der Fernseh-Show "The Biggest Loser" über 70 Kilogramm abgenommen. Aktuell nutzt er die Corona-Pause, um erneut sein Gewicht zu reduzieren. Der 26-jährige Allround-Mann hat viele Pläne. Eines ist ihm wohl am wichtigsten: "Ich möchte gerne anderen Menschen etwas Gutes tun."

Die Familie von Christos Christodoulou hat griechische Wurzeln, der Vater ist mit 18 Jahren nach Deutschland eingewandert. Christos selbst hat vier Jahre lang zweimal pro Woche eine griechische Schule besucht. Seine Mutter hatte ihm gesagt: "Wenn du groß bist, willst du der Oma Briefe schreiben." Und so kennt er die fremde Schrift und kann sich im Alltag gut verständigen.

Die Eltern Christodoulou führen ein eigenes griechisches Restaurant. So stand immer Essen zur Verfügung. Das wurde für Sohn Christos zum Problem. Er ließ sich quasi zum Essen verführen und sagt sehr ehrlich: "Das Essen macht Spaß, aber ich bin auch ein Frustesser." Schon mit 15 kämpfte Christos mit Übergewicht. Mit 16 Jahren und 132 Kilogramm nahm er an einem Programm für Jugendliche teil und konnte sein Gewicht auf 110 Kilogramm verringern. Doch nach einer Verletzung am Knie nahm er wieder zu. "Das gleiche Spiel", seufzt er.

Nach der Schule hatte er eine Ausbildung zum Hotelfachmann bei einem angesehenen Hotel in Mannheim begonnen. Fast täglich wurde er von Mitarbeitern wegen seines Gewichts verspottet. "Es wurde immer schlimmer, ich habe fast jeden Tag geheult." Er brach die Ausbildung ab und startete einige Zeit später in eine zweite Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann in einem Supermarkt. Erneut wurde er von Mitarbeitern wegen seines Übergewichts gehänselt. Es war ein Teufelskreis, zum Trost wandte sich der Azubi erneut dem Essen zu.

Der Wechsel in eine andere Filiale brachte die erste Wende. Mit einer verständnisvollen Chefin wurde vieles besser. "Ich werde mein Leben und mein Gewicht in den Griff bekommen", beschloss er damals für sich selbst. Schließlich bewarb er sich bei "The Biggest Loser". Das Konzept der Fernseh-Show wurde in den USA entwickelt. Die Kandidaten müssen versuchen, durch Sport und Umstellung der Ernährung so viel wie möglich abzunehmen. Die Idee für die Show wurde in mehr als 20 Ländern übernommen, auch in Deutschland.

"Es war der Wahnsinn"

Der Ketscher hatte für die Show seine Arbeit gekündigt – ohne überhaupt zu wissen, ob er als Kandidat ausgewählt würde. Er hatte Glück. Unter rund 10.000 Bewerbern wurde er als Show-Kandidat angenommen. "Meine Familie war außer sich vor Freude." Es begann eine spannende Zeit: Zuerst verbrachte der Kandidat mit seiner Gruppe drei Monate im spanischen Andalusien. Mit Trainer Ramin Abtin übte er ein Fitness-Programm ein und änderte die Ernährung. Oft trainierte er sechs Stunden täglich auf dem Home-Fahrrad. Die Mühe und der Schweiß lohnten sich, obwohl er erneut Knie-Probleme hatte. Christos Christodoulou durfte sogar mit einer eigenen Bühnen-Show auftreten und wurde Dritter: "Pure Gänsehaut. Es war der Wahnsinn."

Es folgten Einladungen auf Einladungen, und er nahm wieder zu, wie viele Kandidaten der Show. Eine wissenschaftliche Evaluation hat gezeigt: Die Teilnehmer nehmen mit der Show im Durchschnitt 58 Kilogramm ab und in den folgenden sechs Jahren 41 Kilogramm zu. Der Ketscher geht jedoch einen anderen Weg. Er nutzte die Corona-Krise. In der Isolation richtete er sich einen eigenen Fitness-Raum ein. Er stellte sich nicht mehr täglich auf die Waage, sondern nur noch einmal im Monat. Mit den täglichen Trainingseinheiten nahm er nochmals mehr als zehn Kilogramm in wenigen Wochen ab. "Ich wiege jetzt 95 Kilogramm", sagt er gegenüber der RNZ. "Das ist echt krass."