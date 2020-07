Die OMV-Tankstelle in Schwetzingen war am Abend des 18. Januar dieses Jahres der erste Tatort, neben den Angeklagten war noch ein Cousin am Überfall beteiligt. Foto: Lenhardt

Schwetzingen/Mannheim. (vow) Im Prozess wegen des Überfalls auf zwei Tankstellen in Schwetzingen und Brühl mussten sich die beiden 18-jährigen Angeklagten am Mittwoch erneut vor Gericht verantworten. Ihnen wird zur Last gelegt, am 18. Januar und 14. Februar die OMV-Tankstellen in Schwetzingen und Brühl überfallen zu haben.

Bei der Fortsetzung des Prozesses vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Mannheim wurden unter anderem Kriminalbeamte angehört. Eine Kommissarin schilderte den Polizeieinsatz in Schwetzingen. Kriminaltechniker hatten in unmittelbarer Nähe der Tankstelle am Rondell eine Plastikpistole gefunden. Die überfallene Kassiererin sei "etwas durch den Wind gewesen". Der Vorsitzende Richter Joachim Bock verlas Führungsberichte der Justizvollzugsanstalten, in denen die Beschuldigten seit ihrer Verhaftung einsitzen.

Der Angeklagte S. befindet sich in der JVA Stuttgart. Die Gefängnisleitung sei mit seiner Arbeit als Stockwerkreiniger zufrieden. Er habe sich anfangs schlecht von seinen Mitgefangenen abgrenzen können, sich mittlerweile aber "vorbildlich in den Haftalltag integriert".

Der Beschuldigte A. ist in der JVA Adelsheim untergebracht. Er mache einen freundlichen und aufgeräumten Eindruck. Aufgrund seiner "ruhigen und besonnenen Art" gebe es keine Beanstandungen. Die Gefängnisleitung sehe einen positiven Vollzugsverlauf, der 18-Jährige sei als Hausreiniger beschäftigt und habe sich einer Kochgruppe angeschlossen.

Ein 30-jähriger Kommissar schilderte den Einsatz am Tatort in Brühl. Beamte des Kriminaldauerdiensts hätten die geschockte Angestellte dort angetroffen. Die Frau habe "stark gezittert". Eine zufällig an der Tankstelle vorbeikommende Zeugin habe das Kennzeichen des mutmaßlichen Fluchtfahrzeugs ungefähr angeben können.

Eine Stunde später sichtete eine Polizeistreife den silbernen BMW an einer Tankstelle in Neckarau. Die 18-Jährigen seien "relativ cool" gewesen, als sie von der Polizei kontrolliert wurden. Die Beamten nahmen das Duo fest. Ein 30-jähriger Ermittler war mit den Fällen als Sachbearbeiter betraut und sichtete Aufnahmen von Überwachungskameras. Er schilderte dem Gericht wichtige Details der Überfälle.

Der Raub in Schwetzingen dauerte 25 Sekunden. Bei der Tat war der gesondert verfolgte und nicht inhaftierte Cousin von S. anwesend und hielt für ein paar Sekunden ein Küchenmesser vor sich. Der Überfall in Brühl war schon nach 17 Sekunden vorbei. Die Plastikpistolen stammten aus einem Ein-Euro-Markt, die Masken hatten sich die Räuber in einem Fahrradladen besorgt.

Der Prozess wird am Montag, 6. Juli, um 9 Uhr mit den Aussagen der Kriminaltechniker und dem Bericht der Jugendgerichtshilfe fortgesetzt. Anschließend folgen die Schlussvorträge, dann das Urteil.