Von Peter Wiest.

Alldale! Was fa in Saund!". Hajoo, awwa hallo! Und in der Tat: Unser Kurpälzisch (ja, bei uns wird generell nach einem "p" kein ‚f" gesprochen) hat einen absolut unglaublichen Sound! Unsere Mudderschprooch klingt wie Musik. Und das beileibe nicht nur für uns Kurpfälzer, sondern auch für "Hochdeutsche" aus anderen Teilen der Republik. Das liegt daran, dass Kurpälzisch nicht nur so klingt, sondern tatsächlich Musik ist: Der schönste Sound eben, den es muttersprachlich gibt!

Wer’s nädd glaawe will, isch selwa Schuld. Und er oder sie kann's ja gerne ausprobieren. Wie dieser Tage Georg, der aus Hamburg zu Besuch in Heidelberg und damit zum ersten Mal in der hiesigen Region ist. Beim Spaziergang auf der Hauptstraße bemerkt er zwei junge Männer, die gerade mit ihren Smartphones sprechen: "Doo muss ma halt imma widda mool hortisch neigugge, ob oona was Neies g’schickt hot". An sie wendet sich Georg: "Tut mir leid, wenn ich störe, aber Sie sind doch bestimmt von hier. Können Sie mir bitte sagen, wo ich das Schloss finde?".

Chako Habekost. Foto: Kreutzer

"Was bisch dann Du fa oona?", entgegnet einer der beiden Jungs: "Wuu kummsch dann Du her, her?". Georg staunt. Aber er versteht ihn gut und antwortet seinerseits höflich: "Ich heiße Georg, und ich bin aus Hamburg". Die Replik kommt prompt: "Ach Du liewe Leidd. Da Schorsch isch doo, ä eschtes Nordlischt!". Der junge Mann zeigt kopfschüttelnd nach oben: "Doo guck doch ääfach mool, Menschenskinner! Unn mach die Aage uff. Doo owwe isch’s doch, unsa Schloss!" Stimmt ja, denkt Georg; das hätte er doch sehen müssen! Und er bedankt sich überschwänglich bei den Kurpälzer Jungs, die er trotz seiner eigenen sprachlichen Eingeschränktheit gut verstanden hat.

Tatsache ist, dass Kurpälzisch als Muderschprooch nun mal nicht nur einen tollen Klang hat, sondern tatsächlich auch weitgehend verstanden wird in ganz Deutschland. Diese Erfahrung hat mit Bülent Ceylan auch einer der ganz großen Comedians gemacht, der nach eigenem Bekunden immer wieder staunt, wie das Publikum zuhört und mitgeht, wenn er die Kurpälzer Schprooch in die großen Hallen etwa in Hamburg, Berlin oder Hannover trägt.

"Die Leit dort vaschtehne misch, unn die klatsche genau sou wie in Monnem odda in Lumpehoafe", sagt er. Auch in Woinem, Sinse, Schriese, Dossene, Plankscht, Loame, Bad Derke, Eppele, Sankt Lee odda Neckarschtoonisch klatscht das Publikum, wenn dort mal Granden der regionalen Comedy-Szene hinkommen, die ihre Shows überwiegend oder ganz in ihrer Mudderschprooch darbieten und damit seit Jahrzehnten entsprechenden Erfolg einfahren. Wie Chako Habekost etwa, dessen Programme "De edle Wilde" oder "De Weesch wie’sch män" heiß umjubelt wurden und werden. Oder Franz Kain, solo neuerdings wöchentlich im Rhein-Neckar-Fernsehen mit "Kain Kommentar" und Mitglied der schon legendären "Spitzklicker", die Markus Weber mit gegründet hat, der seinerseits seit vielen Jahren als "Fräulein Baumann" auf Kurpälzisch unterwegs ist.

Der Erfolg hiesiger Mundart-Kabarettisten beruht nicht zuletzt eben auch darauf, dass Kurpälzisch nicht nur die lautmalerischste und klanglich schönste Schprooch ist, sondern auch die zweckmäßigste. Eine Schprooch halt, die die Dinge auf den Punkt bringt, auch wenn sie manchmal für den einen oder die andere ein bisschen "olwer" daherkommt. "Olwer" ist einer dieser nicht wenigen Kurpälzer Begriffe, die eigentlich unübersetzbar, aber eben trotzdem verständlich sind. Er beschreibt etwas, was eigentlich ganz und gar unkurpälzisch ist: Ein "Olwerniggl", manchmal auch "Rauriwwl" oder "Hewwl" genannt, ist nämlich ein Mensch, der ständig die Ellbogen benutzt und kein bisschen Fingerspitzengefühl hat. Einer, der keinen Wert legt auf Freundlichkeit. Was es so einfach nicht gibt bei den Kurpälzern selbst – doo sei die Mudderschprooch vor!

Markus Weber. Foto: Kreutzer

Hier ein Beispiel dafür, wie Kurpälzer miteinander im Alltag umgehen. Beim Bäcker fragt der Kunde die Verkäuferin höflich nach den Brötchen hinten im Regal: "Sehe Sie die Wegg sedanne?". Nach einem kräftigen "Hajoo" sagt er dann: "Gewwe Sie ma vun denne zwee, unn dann noch drei vun denne annare Wegg, die wuu Sie die letscht Woch g’hat hewwe, die ware sou guud". Die Verkäuferin bedauert, dass diese Brötchen bereits ausverkauft sind: "Die annare Wegg sin heit schun all weg". Der Kunde daraufhin kopfschüttelnd: "Ach du liewe Leidd. Wer war dann doo doo?" Die Antwort: "Des weeß ich jetzad nimmie. S’gibt halt wirklisch viel Leidd in da Welt".

Sie hat halt einfach was, unsere Muderschprooch! Und einzigartig. Immer wieder ist sie mal wissenschaftlich untersucht worden, wobei Binsenweisheiten festgestellt wurden wie die Tatsache, dass es im Kurpfälzischen kein Imperfekt gibt ("Ich ging die Straße entlang", sagt keiner; stattdessen, "isch bin die Schtrooß nunna geloffe"), und dass auch Adjektive oft durch Präpositionen oder sogar Adverbien ersetzt werden (ein zugeknöpfter Mantel ist nun mal "in zuena Mantl").

Es ist eine Sprache mit eigener Grammatik, stets voller Charme, wie er den Menschen hier eigen ist, und vor allem mit ganz eigenem Klang, diesem "Kurpälzer Saund" eben. Und eine Sprache, die die Dinge auf den Punkt bringt. Wenn sich etwa zwei Kurpälzer begegnen, sagt der eine einfach "Wie, her?". Der andere antwortet "Halwa hie. Unn selwert?". Die Antwort lautet dann "Dreiväddels". Damit sind beide zufrieden und gehen mit "alla guud" und "alla fodd" ihres Wegs.