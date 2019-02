Von Peter Wiest

Kurpfalz. Sie gilt als die schönste Sprache der Welt - zumindest bei denen, die sie sprechen und in all ihren Facetten beherrschen. Dabei ist sie eigentlich streng gesehen gar keine eigene Sprache - eher schon ein Dialekt. Aber sie so zu bezeichnen, die Kurpfälzer Mundart, das würde ihr nicht gerecht - denn sie ist in der Tat ganz im Sinn des Wortes Mund-Art, also Sprach-Kunst. Und für die Menschen, die in der Metropolregion Rhein-Neckar aufgewachsen sind und hier leben, ist sie ihre eigentliche Muttersprache oder besser "Muddaschprooch" - sind sie doch nach ihrem Gefühl in erster Linie Kurpfälzer und sprechen erst dann auch hochdeutsch, wenn es unbedingt sein muss…

Dialekt ist "in". Auch und gerade in diesen bewegten Zeiten. Und er gilt als cool - wie auch Untersuchungen des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim belegen. Ob jemand Dialekt spricht (odda ob die Leidd babble duunä, wie enne die Gosch gewachse isch), hängt danach von Wohnort, Alter und Geschlecht ab. Je kleiner der Wohnort, desto größer ist der Anteil der Dialektsprecher, heißt es. Na ja: Doodanooch duune sie in Heddesbach mehna Kurpälzisch schwetza als wie die in Haidlbäig - awwa ob des schtimmt? Isch glaab des nädd…

Und weiter in der Studie: Unter den über 60-Jährigen gibt es mehr Dialektsprecher als unter den 18- bis 24-Jährigen. Na ja: Des glaab isch sou oa nädd uubedingt. Isch kenn groad genuig Kinna unn junge Leidd, die wuu ganz schee Kurpälzisch babble kenne - unn annaraseits äldare Leidd, die moone, sie misste uubeding houchdeitsch babble. Unn des heert sich dann oa sou ooh… heer ma blouß uff!

Schließlich soll laut Sprach-Institut der Anteil der Männer, die Dialekt sprechen können, größer sein als der Anteil der Frauen. Ach du liewe Leidd! Wann des sou isch, dann misste die Kurpälza Männa joo uff Houchdeitsch ihrn Ootroag mache, wann sie ihr Schetzl heiarä wolle …. Dabei muss ma doch oofach frooge "Wilsch misch jetzad odda wilsch misch nädd?" Dann sescht sie meischdens sowiesou "Hajoo - nadierlisch will isch Disch!".

So sind sie halt, die Kurpfälzer: Immer geradeaus; immer nett und höflich und zuvorkommend. Ein Nein gibt’s nur dann, wenn’s gar nicht anders geht. Sie verstehen sich untereinander - auch wenn sie ja, wenn man genau hinhört, eigentlich von Dorf zu Dorf irgendwie unterschiedlich sprechen. Das erklären wir aber besser in unserer Muddaschprooch.Uffbassä alsou!

Wer genau hieheere duud, der mäikt’s dann schunn: Die schwetze all middänanna ä bissl unnaschiedlisch, die Kurpälza. Nädd blouß in Haidlbäig annaschada wie in Mannem (wuu die Mannema jooh sougoar soage, sie weere Monnemer - ma gloabt’s als kaum). Noo: Sougoar in Haidlbäig selwa babble sie in Hendesse annaschda wie in Käische odda im Paffegrund. Unn wann driwwe iwwa da Audobohn-Brick in Eppla in Plengschda heert, dann woaß der sofort, dass der wu annaschda heer kommt - eewe nädd aus Ebbelä. Vun denne Schriesema unn dä Dossenäma wolle ma goo nädd erscht redde.

Trotzdem: Sie sinn all middänanna Kurpälza unn hewwe die selw Muddaschprooch. Kurpfälzisch heer‘sch unna hunnaddausend annarä raus - sougoar, wann’s halt manschmool ä kloones bissl unnaschiedlich isch, je nachdem, ob halt aus dem oonä odda aus dem annarä Kaff kummsch. Kurpälzisch isch sou odda sou die scheenscht Schprooch. Des hewwe lengscht sougoar die Reigeplaggde bei uns gemeikt unn vasuuche selwa, imma widda mool Kurpälzisch zu babble. Des soll awwa wohr sei! Des Guude dabei isch: Wann sisch Kurpälza treffe duunä, egoal wuu uff deere Welt, dann mäike sie glei, dass sie aus da selwe Gegend kumme - soball sie die Gosch uffmache unn oofange zu schwetze. Soll isch Eisch mool ä rischdisch scheenes Beischpiel gewwe doodafoor?

Treffe sisch zwee Kurpälza im Urlaub uff denne Kanaarische Insl. "Wo kommen Sie denn her?", sescht da Oonä uff houchdeitsch, weil a jooh nedd weeß, wuu da Annarä wohne duud. "Ich komme aus der Metropolregion Rhein-Neckar", sescht da Annarä. "Ach du liewe Leidd", fehrts doo dem Oonä raus, "Des gibt’s doch goa nädd! Unn vun wuu dann doo?" "Isch kumm aus Heilischkreizschtoonisch", sescht da Annarä, "des missd’e Sie doch kenne". "Ob isch des kenne duu?", lacht da Oonä, "awwa halloh! Isch wohn doch groad neewedroo - in Scheenau". "Jetz heere Sie awwa uff", kriggt a doo zu heere, "in Scheenau? Doo wuu’s des ganze Johr iwwa schneische duud? Was isch des doch fa ä klooni Welt". Awwa unsa Kurpalz isch grouß. Grouß genung fa uns all middänanna - unn nadierlisch oa fa die viele Reigeplaggde. Unn wann dann imma mehna vun denne unsa Schprooch lerne wolle, dann losse ma sie unn helfe ihne dabei. Mir wisse warum, unn mir freue uns driwwa: Weil des Kurpälzisch halt wirklisch unn wohrhaftisch die scheenscht Schprooch isch uff da ganze Welt!