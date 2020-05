Von Manfred Bechtel

Heidelberg/Zuzenhausen. Vor 40 Jahren kaufte Familie Lares in Zuzenhausen ein Haus. Auf dem Speicher fanden sie einen denkwürdigen Brief, datiert vom 18. und 19. Juli 1945. Elisabeth Dreher hatte ihn als ein Lebenszeichen an ihre Eltern geschrieben. Die 36-Jährige arbeitete in Heidelberg im Büro der Kohlehandlung Röchling in der Bergstraße, ihre freie Zeit verbrachte sie oft bei ihrer Tante in Zuzenhausen.

Was sie über den Verbleib ihrer Verwandten berichtete, ist allenfalls für die Familienchronik von Interesse. Darüber hinaus schilderte die Zeitzeugin, wie sie die letzten Kriegstage und die Besatzung der Amerikaner erlebte. Sie fertigte Durchschläge an, denn sie wollte das zehnseitige Schreiben mehrfach auf den Weg bringen, in der Hoffnung, dass eines die Eltern erreicht, die in Zell am Harmersbach in der Nähe von Lahr in der französischen Zone lebten.

Die Post funktionierte noch nicht wieder, man war darauf angewiesen, dass Reisende Briefe mitnahmen und hoffte, dass sie auch ankommen. Als die RNZ am 30. März an den 75. Jahrestag des Kriegsendes in Heidelberg erinnerte, schickte Hans-Jürgen Lares der Redaktion eine Kopie des Briefes. Heute ist das 75 Jahre alte Lebenszeichen ein authentisches und eindrückliches Dokument der Ereignisse zwischen Mitte März und Juli 1945.

Elisabeth Dreher schildert in einem Brief die Lage in der Region. Repro: Bechtel

"Die letzte Zeit vor der Übernahme durch die Amerikaner war mit Fliegerangriffen, besonders Jabotätigkeit (Jagdbomber; Anm. des Autors), entsetzlich. Ich konnte schon zehn Tage vorher einmal nicht mehr nach Heidelberg fahren, da die Strecke zerstört war. Da saß ich dann zehn Tage in Zuzenhausen und stand die Angst aus, die alle ausstanden vor den Jabos. Unsere Küche war unsere Zufluchtsstätte, niemand konnte aufs Feld, dazu für die Flieger herrliches Wetter, Sicht in jeden Winkel."

In der Nacht vom Samstag, 17., auf Sonntag, 18. März, ist Elisabeth Dreher wieder mit der Bahn auf dem Weg zur Tante nach Zuzenhausen. Wieder Fliegeralarm! "Die Nacht über musste ich im Bahnhof im Karlstor verbringen, da anschließend Alarm kam, kurz danach stand einer der berühmten Christbäume (Leuchtmunition, die den Bomberverbänden den Weg wies; Anm. des Autors) über Heidelberg, sodass ich bestimmt glaubte, nachdem in der Nacht vorher Würzburg klein gemacht worden war, dass nun auch noch Heidelberg daran käme. Dabei verlor ich einen kostbaren Laib Brot und mein Magnifikat (Gesangbuch; Anm. des Autors). Aber der Angriff ging wieder vorüber ohne Folgen, natürlich eine schlaflose Nacht im Bahnhof, und dann ging es morgens früh, am Sonntagmorgen, nach vielen Strapazen mit der Straßenbahn nach Neckargemünd und von dort aus zu Fuß nach Zuzenhausen. Begleitet unter Jabobeschuss und -gesurr, ich stand mehr im Graben oder lag auch oft, als ich lief und kam kurz vor Mittag vollkommen erschöpft in Zuzenhausen an. Ich schlief aber vor lauter Erschöpfung ein, obwohl in Neckarelz währenddessen Bomben-Teppiche fielen."

Weiße Tücher in Fenstern der Hauptstraße als Zeichen der Kapitulation Heidelbergs. Stadtarchiv Heidelberg/Foto: Lossen

Weil sie ohne Verbindung mit ihrer Arbeitsstelle ist, bricht sie am Mittwoch, 28. März, um 5 Uhr morgens zu Fuß von Zuzenhausen auf, "fort nach Heidelberg, ganz alleine, da kein Mensch mehr nach dort ging und unterwegs die Soldaten sagten, ich solle umkehren, da der Ami käme. Manchmal war es mir recht unheimlich in der Dunkelheit. In Meckesheim konnte ich aber ein Auto bis nach Mauer bekommen, von dort musste ich laufen bis nach Neckargemünd, dort bekam ich nochmals ein Auto nach Ziegelhausen. Dann machte ich noch den Rest nach Heidelberg und kam todmüde dort an und wurde mit recht ungemütlichen und erstaunten Gesichtern empfangen. Ich kannte ja den Standpunkt, dass ‚nicht fahren können‘ keine Entschuldigung ist, nicht zur Arbeit zu kommen. Ich übernachtete wieder bei Norma, und nachts begann dann gegen 23 Uhr hin wieder ein Geschoss nach Heidelberg hereinzufliegen. Seit Dienstags war keine Jabotätigkeit mehr, da ja alle Bahnen still lagen, der ganze Verkehr unterbrochen war. Zum Schluss lag die Familie Dreher und Braun im Keller auf Stühlen und Matratzen, viel geschlafen haben wir nicht, aber wenig, ich eigentlich nicht, ich hörte jedes Geschoss heulen und war froh, als es Tag (Gründonnerstag, 29. März; Anm. des Autors) war. Nachts heulten zweimal die Sirenen nach besonderem Zeichen, wo alle Brücken gesprengt wurden bis auf die Neuenheimer Brücke. Am Tag wurde es ruhig, doch gegen 11 Uhr kam Herr Röchling und war erstaunt, mich noch hier zu sehen."

Mit einem geliehenen Fahrrad fährt sie nach Zuzenhausen, unterwegs muss sie warten, bis die Brücken gesprengt und die Sprenglöcher auf den Straßen gerichtet waren. "Ich kam so gut in Zuzenhausen an. Am Karfreitagmorgen war der Amerikaner in Heidelberg", schreibt sie.

US-Soldaten patrouillieren im Heidelberger Schlosshof. Stadtarchiv Heidelberg/Foto: Lossen

"Bei uns ging in dieser Nacht das Hexentreiben allmählich los. Bei Neckargemünd auf dem Krähbuckel war der Kampf bis zum Samstagabend zum Stillstand gekommen, dann erfolgte Ruhe, um sich in unsere Gegend direkt zu verlagern. Wir waren in unserem Haus in Zuzenhausen geblieben und saßen bis um 2 Uhr im vorderen unteren Zimmer, wo schon ab und zu Artilleriegeschosse hereinflogen. Ein Geschütz der Deutschen stand etwa 100 Meter unterhalb unseres Hauses eingebaut, sodass Ihr Euch ungefähr eine Vorstellung machen könnt, wie es das Häuschen hob. Man glaubte, in einer Schiffschaukel zu liegen, aber nicht im Bett. Am Friedhof war das zweite Geschütz aufgestellt. Am Sonntag nach dem Mittagessen ging die Schießerei um das Dorf los. Morgens waren viele Soldaten hier erschienen, die uns trösteten, dass wir es bis zum Abend überstanden hätten. Aber dieser Ostersonntag, der 1. April, denkt mir, so lange ich lebe. Genau um halb Zwei mittags ging der Beschuss auf das Dorf so schnell los, dass nur wenige ohne Gefahr den Felsenkeller erreichen konnten. Das Dorf wurde schwer mitgenommen, wir glaubten kaum, die Stunden zu erleben. Der Kampf dauert bis abends. Es brannte so sehr, vis-à-vis von uns, dem Innendorf zu, brannten zehn Scheunen, zwei Gehöfte mit Häusern, Vieh und Ställen ab. Dann musste man die weiße Fahne hissen, und anschließend kamen dann die Tanks gefahren. Unser Haus blieb bis auf kleine Dachziegelbeschädigungen und ein Maschinengewehrgeschoss durch ein Fenster im zweiten Stock verschont. Es gab vier Tote. Die Amis kamen und durchsuchten unsere Häuser nach Waffen und Soldaten.

Bei dieser Gelegenheit muss ich Euch doch noch etwas erzählen. Tante kam und sagte, man müsse, sobald die Soldaten kämen und das Gewehr vorhielten, die Hände hoch tun. Als sie nun bei uns erschienen, machten wir es treu und brav, es kam mir so lächerlich vor, als ich die alte Tante mit erhobenen Händen vor dem Ami stehen sah, dass ich umkehren musste und lachen."

Die Amerikaner ordnen Räumungen und Einquartierungen an. "Wir bekamen dann zehn Franzosen. Vier waren aus dem KZ, die uns eingehenden Bericht gaben von der Behandlungsweise. Sie waren vorher in Dachau und dann in Neckarelz, wo sie in den Stollen arbeiteten (in der ganzen Umgebung). Da staunten wir aber mal, was da alles los gewesen war, das sind Dinge, von denen wir ja nichts wussten."

Im April bleibt Elisabeth Dreher ihrer Arbeitsstelle in Heidelberg fern: Es "war alles gesperrt, dann erhielt ich keinen Passierschein." Seit dem 2. Mai ist sie wieder in der Stadt, mit dem geliehenen Fahrrad ist sie gekommen. Auf einem Posten, wo sie früher zu dritt waren, ist sie jetzt alleine, aber "die Kohlengeschäfte gehen noch gar nicht". Sie fürchtet, wieder als Sekretärin arbeiten zu müssen, "wenn die aus dem Feld zurückkommen". Im Kapellenweg hat sie endlich ein eigenes "Zimmer und dann die Zuzugsgenehmigung" bekommen; aus Heidelberg schreibt sie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen diesen Brief. Am ersten Abend unterbricht sie, "da es schon spät geworden war und ich ja auch meinen Magen befriedigen musste". Fortsetzung am nächsten Tag. "Ja, das mit dem Hunger ist eine böse Sache. Auch hier mangelt es an Brot, Fett, Fleisch und vielen an Kartoffeln. Ich fahre halt jeden Samstag mit dem Rad nach Zuzenhausen, um wenigstens über Sonntag einmal satt zu werden."

Sie sorgt sich um die Versorgung ihrer Eltern: "Bekommt Ihr Kartoffeln? Dass es dort gar keine Äpfel gibt, ist ja schlimm, das einzige Obst, das Euch hätte für den Winter helfen können. Es ist auch hier nicht viel mit dem Obst. Es hat zwar manches gegeben an Obst, aber es wurde viel beschlagnahmt ebenso auch die jungen Gemüse. Die Leute stehen an den Läden wie lange an, um irgendetwas zu bekommen. Dann fehlt der Zucker und so weiter. Ja, wenn ich einen Amerikaner kennen würde, dann ging die Geschichte besser, die stellen sich alle gut. Es werden die unglaublichsten Dinge getauscht. Aber wir wollen zufrieden sein. Ich bring Tante von meinen Fleischmarken die Wurst. Dafür bekomme ich sonntags von ihrem Fleisch, das nicht besonders frisch ist in Zuzenhausen." Besonders in den schönen Gegenden Heidelbergs beschlagnahmt die Besatzungsmacht viele Häuser. "Jeden Augenblick kann man wieder aus der Wohnung herausgeschmissen werden. Wir hier mit unserem Büro in der Bergstraße sitzen auch auf glühenden Kohlen. Vor circa 14 Tagen wurde das Haus besichtigt, aber noch nicht genommen."

Die Briefschreiberin Elisabeth Dreher zog nach dem Krieg aus Zuzenhausen weg.