Von Stefan Kern

Hockenheim/Schwetzingen. Für viele Gläubige und die Mitarbeiter in den Pfarrbüros der Region war das, was da aus Freiburg unter dem Schlagwort "Pastoral 2030" kam, ein Paukenschlag. Planen die Kirchenoberen doch, aus den 228 Seelsorgeeinheiten der Erzdiözese Freiburg 40 sogenannte Pastoralräume zu schmieden. Umgelegt auf das Dekanat Wiesloch mit seinen sieben Seelsorgeeinheiten, darunter Schwetzingen und Hockenheim sowie Brühl-Ketsch, wären auch hier Zusammenlegungen unausweichlich.

Aus den Seelsorgeeinheiten Schwetzingen mit Plankstadt und Oftersheim, Hockenheim mit Reilingen, Altlußheim und Neulußheim sowie der Seelsorgeeinheit Brühl-Ketsch würde ein großer Pastoralraum. Noch ist die Perspektive unscharf. Aber dass es für die katholische Kirche "ein grundlegender, ja einschneidender Wandel" wird, verschweigen Dekan Jürgen Grabetz und sein Stellvertreter, Friedbert Böser, nicht.

Für Grabetz beschreiben die Pläne aus Freiburg eine Art Paradigmenwechsel: "Wurde das kirchliche Leben und die Entwicklung der Gemeinden und Seelsorgeeinheiten bis dato vor allem von den hauptamtlichen Mitarbeitern bestimmt, fällt diese Aufgabe in Zukunft deutlich stärker in die Hände der Gemeindemitglieder an der Basis." Die flacheren Hierarchien könnten dabei neue Chancen eröffnen und das Engagement der Gläubigen vor Ort stärken. Mehr "Kirche von unten" sozusagen. Keine Gefahr erkennt Grabetz für die Mitarbeiter. Sie seien schon jetzt die wichtigsten Ansprechpartner für die Gemeindemitglieder, und das würde durch die flachere Hierarchie eher noch gefördert.

Aber wie das genau vonstatten geht und welche Auswirkungen das haben wird, sei noch unklar, so der Dekan: "Wir haben noch keinen fertigen Plan." Dieser Plan soll laut Erzbischof Stephan Burger bis 2021 gemeinsam mit den Hauptamtlichen und den Pfarrgemeinderäten erarbeitet werden. Und da gibt es in den Augen des Dekans viel zu beachten.

So betonte er, es sei darauf zu achten, dass die Pastoralräume differenziert, je nach Größe und Struktur bewertet würden: "Wir können hier nicht alles über einen Kamm scheren." Immerhin gebe es in der Erzdiözese Freiburg Seelsorgeeinheiten mit wenigen Tausend Gläubigen, verteilt auf verschiedene kleine Gemeinden. Diesen stünde beispielsweise die Seelsorgeeinheit Hockenheim mit über 12.000 Christen gegenüber. Überhaupt müssten bei einem so umfassenden Strukturwandel die Unterschiede zwischen Kirchen in Großstädten und im ländlichen Raum berücksichtigt werden. Es müsse darauf geachtet werden, dass der Strukturwandel nicht zu Lasten kleiner Gemeinden gehe.

Dass der Strukturwandel kommen muss, stand für den Pfarrer aber außer Frage. "Die Kirche steht vor zwingend notwendigen Veränderungen." Dabei müsse die Kirchenstruktur grundsätzlich angegangen werden, um zukunftsfest zu werden. Dazu gehöre auch ein spürbarer Einschnitt im Gebäudebestand. Pfarrer Böser ließ keinen Zweifel daran, dass dieser von der Kirche nicht mehr gehalten werden könne. Den wachsenden Ausgaben rund um Betrieb und Instandhaltung stünden schrumpfende Erträge gegenüber. Jedes Jahr kehrten deutschlandweit immer mehr Menschen der katholischen Kirche den Rücken. Allein in der Seelsorgeeinheit Schwetzingen seien es jährlich rund 200. Ein Aderlass, der spürbar sei und "uns zwingt, kleiner zu werden".

Gegen die Gerüchte, das mit dem Weggang von Pfarrer Böser Ende Juni die Pfarrstelle in Schwetzingen wegfallen könnte, bezog Grabetz klar Stellung. Das sei Unsinn: "Bis nach den Sommerferien ist entschieden, wer auf Friedbert Böser folgt." Ein Strukturwandel bedeute ja nicht, dass es weniger zu tun gebe. Die Arbeit werde nur anders strukturiert. Der Fokus liege mehr auf der Arbeit im Team.