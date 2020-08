Schriesheim. (hö) Am Mittwochabend fiel ab 19.55 Uhr in großen Teilen Schriesheims und Dossenheims der Strom aus. Ursachen waren ein technischer Defekt an einem Erdkabel und Folgefehler im regionalen 20.000-Volt-Mittelspannungsnetz. Durch Umschaltungen im Netz gelang es dem Netze-BW-Entstördienst, die Versorgung schrittweise wiederherzustellen. Ab 21.35 Uhr hatten dann alle Haushalte in Schriesheim wieder Strom, in Dossenheim erst um 22.14 Uhr. Die Netze-BW war gestern mit einem Kabelmesswagen vor Ort, um die genauen Schadenstellen zu orten und dann mit den Reparaturarbeiten zu beginnen.

Während des Stromausfalls besetzte die Feuerwehr ihr Haus, um für den Notfall gewappnet zu sein – und warf ihr Notstromaggregat an. Aber dort blieb es ruhig, von einem Fehlalarm in der Halle der Strahlenberger Grundschule einmal abgesehen. Auch die Unwetter ließen die Bergstraße verschont. Es regnete nur heftig, es gab aber es nichts, weswegen die Feuerwehr hätte ausrücken müssen, so Kommandant Oliver Scherer auf RNZ-Nachfrage.

Update: Donnerstag, 13. August 2020, 13.49 Uhr

Dossenheim/Schriesheim. (cm) In Dossenheim und im benachbarten Schriesheim ist es am Mittwochabend zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Zur besten Sendezeit gingen gegen 20 Uhr die Fernseher aus. Die Feuerwehr besetzte ihr Gerätehaus als Anlaufstelle für Notfälle.

Die Ursache war am Abend noch unbekannt, gegen 21 Uhr war der Netzbetreiber "Netze BW" noch dabei, die Störung zu beheben. Erst am Nachmittag war es im unweit entfernten Ladenburg zu einem Stromausfall gekommen. Ob ein Zusammenhang besteht, war ebenfalls noch unklar.