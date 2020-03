Ludwigshafen. (ger) Seit Monaten präsentieren sich die Grünen in Ludwigshafen in desolater Verfassung. Zwar konnte die Umweltpartei bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 mit 16,6 Prozent der Stimmen ihr Rekordergebnis in Ludwigshafen einfahren. Doch kurz nach der Wahl folgte die Spaltung der Fraktion. Jetzt wurde entschieden, dass nur noch eine von ihnen, nämlich die "Grünen im Rat", die Partei im Kommunalparlament vertreten soll.

Schon deutlich vor der Wahl hatte es in der Partei zu kriseln begonnen. Eine Gruppe um die beiden damaligen Vorstandssprecher Petra Mazreku und Raik Dreher sowie Stadträtin Nesrin Akpinar forderte ein offensiveres Auftreten der Grünen im Stadtrat und zeigte sich unzufrieden mit den Fraktionsvorsitzenden Monika Kleinschnitger und Hans-Uwe Daumann.

Bei der Aufstellung der Wahllisten kam es dann zu Kampfkandidaturen von Dreher gegen Daumann sowie Kleinschnitger gegen Akpinar. Zu einem tief gehenden, persönlichen Zerwürfnis zwischen den Beteiligten führten Aktionen im Vorfeld der Wahl. Akpinar verdächtigte Fraktionschef Daumann, eines ihrer Wahlplakate abgehängt zu haben und erstattete Strafanzeige gegen Unbekannt.

Kampfkandidaturen und persönliche Zerwürfnisse

Die Ermittlungen blieben aber ergebnislos. Nach der erfolgreichen Wahl gab es im Juni 2019 den Eklat: In einer Sitzung stimmte die Mehrheit der Fraktion für ein Ende der Zusammenarbeit mit Dreher, Mazreku und Akpinar. Was folgte, ist die Spaltung der Grünen in Ludwigshafen in zwei Fraktionen. Die "Grünen im Rat" (sechs Sitze) werden seitdem geführt von Kleinschnitger und Daumann. Vier Grüne mit der Doppelspitze Dreher/Akpinar geben ihrer Fraktion den Namen "Grüne und Piraten", weil sich ihr noch der "Pirat" Heinz Zell anschloss. In den folgenden Monaten spitzte sich der Konflikt zu.

Im September 2019 wurden schließlich gegen Dreher und Mazreku Parteiausschlussverfahren eingeleitet, die parteiintern auf breiter Front begrüßt wurden. Nach Erkenntnissen einer eingesetzten Untersuchungskommission sollen beide die Wahlliste der "Piraten" mit Kandidaten versorgt und sich noch anderweitig parteischädigend verhalten haben. Anfang Februar folgte der nächste Schritt: Nach dem Beschluss der Mehrheit der Mitglieder soll künftig allein die Fraktion "Grüne im Rat" die Partei im Stadtrat vertreten. Wie es mit den zwei Grünen-Fraktionen in Zukunft weitergehen kann, ist unklar. Deutlich geschwächt durch die Spaltung sind die Ludwigshafener Grünen aber schon jetzt.