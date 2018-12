Rhein-Neckar. (kaz) Schnee und Glätte haben die Straßenmeistereien des Rhein-Neckar-Kreises nicht überrascht. Sie sind gut auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. "Wir sehnen uns den Winter nicht unbedingt herbei, sind aber bestens gerüstet", sagt Matthias Knörzer vom Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises. Der Betriebsdienstleiter der Straßenmeistereien im Kreis hat in den vergangenen Wochen mit seinen Kollegen viel vorausgeplant, damit beim Wintereinbruch die Straßen zügig wieder frei von Schnee beziehungsweise bei Glätte nicht rutschig sind.

Um möglichst schnell räumen und streuen zu können, unterhält der Rhein-Neckar-Kreis acht Winterdienst-Stützpunkte. Diese befinden sich in Eberbach, Neckarbischofsheim, Neckargemünd, Schwetzingen, Sinsheim, Vorderheubach (Heiligkreuzsteinach), Weinheim und Wiesloch. Dort wurden in den vergangenen Wochen die Salzlagerhallen aufgefüllt, sodass nun für den Winter über 7000 Tonnen Salz und 150.000 Tonnen Sole (eine Wasser-Salz-Lösung) zur Verfügung stehen.

Für das insgesamt 855 Kilometer lange Straßennetz im Landkreis - darunter fallen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, aber keine Autobahnen - stehen zwölf kreiseigene Winterdienstfahrzeuge sieben Unimogs und drei Lkw sowie zwei Schmalspurschlepper zur Verfügung. Bei Bedarf werden die Straßenmeistereien von 16 Privatunternehmern unterstützt.

Dennoch bittet Betriebsdienstleiter Knörzer um Verständnis, dass sich der Winterdienst bei extremen Witterungsverhältnissen zunächst auf die Straßen mit der höchsten Priorität konzentriert. Dazu zählen Hauptverkehrs- und Rettungsweg sowie Steigungen, Brücken oder Kreuzungsbereiche.

Knörzer appelliert aber auch an alle Verkehrsteilnehmer, sich jetzt wieder auf winterliche Straßen einzustellen. In der kalten Jahreszeit sollte daher besser etwas mehr Zeit eingeplant werden, um das Ziel rechtzeitig und sicher zu erreichen. "Eine vorsichtige und vorausschauende Fahrweise sollte selbstverständlich sein, genauso wie der rechtzeitige Reifenwechsel", so Knörzer.

Jeder könne mithelfen, dass die Räumfahrzeuge schneller beziehungsweise problemlos vorankommen, appelliert der Chef der Straßenmeistereien im Namen seiner Winterdienst-Kollegen an alle Verkehrsteilnehmer: "Die Anwohner in den Ortsdurchfahrten werden dringend gebeten, ihre Fahrzeuge nicht am Fahrbahnrand oder Gehweg zu parken, da sonst ein Durchkommen mit den überbreiten Räumschildern nicht oder nur schwer möglich ist."