Blick in das weite Rund des Kongresszentrums Palatin In Wiesloch - hier tagte der Kreistag unter anderem im Juli 2014. Foto: Burkhardt

Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Vor den Wahlhelfern im Rhein-Neckar-Kreis liegt ein hartes Stück Arbeit. Gleich drei Wahlen - Europa-, Kommunal- und Kreistagswahl - müssen ausgezählt werden. Bei der Kreistagswahl stellt sich natürlich auch die Frage, welche Aufgaben der Landkreis eigentlich erfüllt beziehungsweise über welche Sachverhalte die gewählten Kreisräte überhaupt entscheiden.

Dabei ähneln die kommunalen Aufgaben des Landratsamts denen einer Gemeinde. Allerdings sind es nach der Landkreisordnung die Aufgaben, die die Leistungsfähigkeit der Gemeinden übersteigen oder die nur einheitlich im Kreisgebiet wahrgenommen werden können.

Hintergrund Bei der Kreistagswahl am Sonntag ist der Rhein-Neckar-Kreis in insgesamt 16 Wahlkreise eingeteilt. Dabei werden 88 Direktmandate vergeben. Die erste Kommune gibt dem jeweiligen Wahlkreis seinen Namen - also etwa Wahlkreis 1 Hemsbach. Da zuerst Europa- und Kommunalwahl ausgezählt werden, müssen sich die Parteien gedulden. Denn erst wenn alle Gemeinden eines Wahlkreises ihre [+] Lesen Sie mehr Bei der Kreistagswahl am Sonntag ist der Rhein-Neckar-Kreis in insgesamt 16 Wahlkreise eingeteilt. Dabei werden 88 Direktmandate vergeben. Die erste Kommune gibt dem jeweiligen Wahlkreis seinen Namen - also etwa Wahlkreis 1 Hemsbach. Da zuerst Europa- und Kommunalwahl ausgezählt werden, müssen sich die Parteien gedulden. Denn erst wenn alle Gemeinden eines Wahlkreises ihre Ergebnisse gemeldet haben, kann das Gesamtergebnis für diesen Wahlkreis errechnet werden. Mit dem Gesamtergebnis der Kreistagswahl wird deshalb erst im Laufe der kommenden Woche gerechnet - wenn alle 16 Wahlkreis-Ergebnisse vorliegen. Erst dann stehen auch jene Kandidaten fest, die über sogenannte Ausgleichsmandate ins Kreisparlament einziehen. Nachfolgend die Wahlkreise mit den Einwohnerzahlen der Kommunen und der Gesamteinwohnerzahl des Wahlkreises. > Wahlkreis 1: Hemsbach (Einwohnerzahl 12.014 ), Heddesheim (11.499 ) und Laudenbach (6280). Gesamteinwohnerzahl: 29.793. Sitze im Kreistag: 5. > Wahlkreis 2: Weinheim, Einwohnerzahl 45.089. Sitze im Kreistag: 7 > Wahlkreis 3: Schriesheim (14.990 ), Dossenheim (12.453 ) und Hirschberg (9920). Gesamteinwohnerzahl: 37.363. Sitze im Kreistag: 6. > Wahlkreis 4: Edingen-Neckarhausen (14.097 ), Ilvesheim (9158) und Ladenburg (11.576 ). Gesamteinwohnerzahl: 34.831. Sitze im Kreistag: 6. > Wahlkreis 5: Eppelheim (15.230 ), Oftersheim (12.154 ) und Plankstadt (10.204 ). Gesamteinwohnerzahl: (37.588 ). Sitze im Kreistag: 6. > Wahlkreis 6: Schwetzingen (21.484 ), Brühl (14.238) und Ketsch (12.760 ). Gesamteinwohnerzahl: 48.482. Sitze im Kreistag: 8. > Wahlkreis 7: Hockenheim (21.738 ), Altlußheim (5987), Neulußheim (7038) und Reilingen (7553). Gesamteinwohnerzahl: 42.316. Sitze im Kreistag: 7. > Wahlkreis 8: Walldorf (15.569 ) und St. Leon-Rot (13.645 ). Gesamteinwohnerzahl: 29.214. Sitze im Kreistag: 5. > Wahlkreis 9: Sandhausen (14.984 ) und Nußloch (11.253 ). Gesamteinwohnerzahl: 26.237. Sitze im Kreistag: 4. > Wahlkreis 10: Leimen, Gesamteinwohnerzahl: 27.043. Sitze im Kreistag: 4. > Wahlkreis 11: Wiesloch, Gesamteinwohnerzahl: 26.740. Sitze im Kreistag: 4. > Wahlkreis 12: Dielheim (8994), Malsch (3571), Mühlhausen (8490) und Rauenberg (8648). Gesamteinwohnerzahl: 29.703. Sitze im Kreistag: 5. > Wahlkreis 13: Neckargemünd (13.340 ), Bammental (6538), Gaiberg (2360) und Wiesenbach (3149). Gesamteinwohnerzahl: 25.387. Sitze im Kreistag 4. > Wahlkreis 14: Waibstadt (5751), Epfenbach (2416), Helmstadt-Bargen (3705), Neckarbischofsheim (4009), Neidenstein (1807), Reichartshausen (2071), Meckesheim (5178), Eschelbronn (2656), Lobbach (2367), Mauer (3992) und Spechbach (1725). Gesamteinwohnerzahl: 35.677. Sitze im Kreistag: 6. > Wahlkreis 15: Sinsheim (35.476 ), Angelbachtal (5019) und Zuzenhausen (2212). Gesamteinwohnerzahl: 42.707. Sitze im Kreistag: 7. > Wahlkreis 16: Eberbach (14.605 ), Heddesbach (470), Heiligkreuzsteinach (2605), Schönau (4479), Schönbrunn (2847) und Wilhelmsfeld (3189). Gesamteinwohnerzahl: 28.195. Sitze im Kreistag: 4. sha

[-] Weniger anzeigen

Zu diesen kommunalen Aufgaben, über die der Kreistag mitbestimmt, gehören der Bau sowie die Unterhaltung von Berufsschulen und von Sonderschulen für Menschen mit Handicap, der Bau und Betrieb von Kreiskrankenhäusern, Altenheimen, Altenpflegeheimen und Kreispflegeheimen sowie die Abfallwirtschaft und Abfallentsorgung.

Weiter kümmert sich der Kreis um den öffentlichen Personennahverkehr und die Schülerbeförderung, den Bau und die Unterhaltung von Kreisstraßen sowie die Sozial- und Jugendhilfe.

>>> Aktuelle Informationen zu den Wahlen gibt es auf www.rnz.de/wahlspecial <<<

Ein breites Spektrum an Themen also, mit denen sich im aktuellen Kreistag 105 Kreisräte beschäftigen. Stärkste Fraktion ist die CDU mit 36 Abgeordneten. Es folgen die SPD (23), Freie Wähler (21), Grüne (15), FDP (6) und die Linken (4). Die Freien Wähler hatten ursprünglich nur 20 Mandate, nach dem Wechsel einer Kreisrätin zu den Freien Wählern, die über die "Weinheimer Liste" in den Kreistag einzog, erhöhte sich deren Mandatszahl auf 21. Nachfolgend einige Information rund um die Kreistagswahl, die das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises zusammengestellt hat.

Wie viele Kreisräte werden gewählt? Die Zahl der Kreisräte im Kreistag richtet sich nach der Einwohnerzahl der Landkreise. Für den über 545.000 Einwohner zählenden Rhein-Neckar-Kreis beträgt sie mindestens 88 Kreisräte. Diese Zahl kann sich durch Ausgleichsmandate auf maximal 105 erhöhen. Für die Kreistagswahlen ist der Landkreis durch Kreistagsbeschluss in 16 Wahlkreise aufgeteilt. Die Einwohnerzahl der Gemeinden in den jeweiligen Wahlkreisen bestimmt, wie viele Sitze auf den Wahlkreis entfallen. Damit sind alle Räume des Landkreises angemessen im Kreistag repräsentiert. 2019 variiert diese Zahl zwischen vier und acht, so viele Stimmen hat der Wahlberechtigte im Wahlkreis denn auch zu vergeben.

Wer darf bei der Kreistagswahl wählen? Wahlberechtigt sind alle EU-Bürger, die mindestens 16 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten im Landkreis wohnen.

Wie wird gewählt? Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Kreisräte im Wahlkreis zu wählen sind. Wie bei der Gemeinderatswahl kann man kumulieren und panaschieren. Im Klartext heißt das, dass der Wähler einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben kann und dass er an Bewerber verschiedener Listen Stimmen vergeben darf - man ist also nicht an die Bewerber einer einzigen Partei oder Wählervereinigung gebunden.

Dies kann dadurch geschehen, dass man die Namen der Bewerber auf verschiedenen Stimmzetteln kennzeichnet und diese dann gemeinsam abgibt. Dabei muss man aufpassen, dass man insgesamt nicht mehr Stimmen vergibt, als Kreisräte zu wählen sind. Wer mag, kann eine Liste unverändert abgeben. Dann erhalten die Bewerber dieser Liste von oben herab gezählt jeweils eine Stimme - natürlich nur so viele, wie Stimmen zu vergeben sind.

Der Rhein-Neckar-Kreis ist bei der Kreistagswahl in 16 Wahlkreise eingeteilt. Grafik: zg

Wie wird ausgezählt? Bei der Sitzverteilung werden die Sitze zunächst innerhalb der Wahlkreise nach dem Verhältnis der auf die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen Gesamtstimmen vergeben. Dabei kommen innerhalb der einzelnen Wahlvorschläge die Bewerber zum Zuge, die die meisten Stimmen erhalten haben (Direktmandate).

In einem zweiten Schritt erfolgt noch ein Ausgleich auf Kreisebene, um kleineren Gruppierungen, die keine Direktmandate erringen konnten, eine Chance zu geben. Da in jedem Wahlkreis aber unterschiedlich viele Stimmen zu vergeben sind, müssen die abgegebenen Stimmen "gleichwertig" gemacht werden. Diese Gleichwertigkeit erreicht man dadurch, dass man die von jeder Partei oder Wählervereinigung erreichten Stimmenzahlen durch die Zahl der zu besetzenden Sitze teilt, also sie so rechnet, als ob jeder Wähler nur eine Stimme gehabt hätte. Diese gleichwertigen Stimmen auf Kreisebene zusammengezählt ergeben, wie viele Sitze im gesamten Landkreis nach dem Stimmenverhältnis auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen müssten.

Die Wahlvorschläge erhalten dann solange Sitze zugeteilt, bis die Sitzverteilung auf Kreisebene dem Verhältnis der erreichten Stimmenzahl entspricht (Ausgleichsmandate) oder bis die Höchstzahl 105 erreicht ist. Die Sitze, die ein Wahlvorschlag durch Direktmandate in den Wahlkreisen erhalten hat, bleiben ihm auch dann erhalten, wenn ihm beim Verhältnisausgleich eigentlich weniger Sitze zugestanden hätten.

Wann steht das Endergebnis fest? Da zuerst die Europawahl, als zweites die Gemeinderatswahlen und als drittes die Kreistagswahlen vor Ort ausgezählt werden, steht das Kreistagswahlergebnis natürlich noch nicht am Wahlabend fest. Wenn die Wahlausschüsse am Montag oder Dienstag die Bezirke für die Kreistagswahl ausgezählt haben, werden sie an den Rhein-Neckar-Kreis gemeldet, der dann das Ergebnis zusammenführen und das vorläufige Gesamtergebnis wohl am 5. Juni feststellen wird.